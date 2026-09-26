Оперативная память Netac Shadow III DDR5-6000 (PC5-48000) 32GB (2x16GB) C38-48-48-96 1.35V XMP Dual DIMM Black
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Netac Shadow III DDR5-6000 (PC5-48000) 32GB (2x16GB) C38-48-48-96 1.35V XMP Dual DIMM Black
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти Netac Shadow III предназначен для современных игровых ПК и мощных рабочих станций на базе платформ Intel 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000. Суммарный объем 32 ГБ в двух модулях идеально подходит для требовательных сценариев: он позволяет комфортно играть в любые современные проекты, одновременно ведя стрим, и эффективно работать с несколькими тяжелыми приложениями, такими как графические редакторы, среды разработки или виртуальные машины. Для базовых офисных задач или легкого веб-серфинга этот комплект является избыточным, в то время как для профессионального 4K-видеомонтажа или сложного 3D-рендеринга может потребоваться еще больший объем.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули Netac Shadow III относятся к современному поколению оперативной памяти DDR5, которое пришло на смену DDR4. Это означает более высокую стандартную пропускную способность, улучшенную энергоэффективность и встроенный в каждый модуль контроллер питания, что позволяет работать на повышенных частотах. Форм-фактор DIMM четко указывает, что это планки для настольных компьютеров, и они физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 6000 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх такая частота позволяет раскрыть потенциал мощных видеокарт, снижая вероятность возникновения "просадок" кадровой частоты, особенно в процессорозависимых сценах. Для рабочих задач, таких как рендеринг или компиляция кода, высокая пропускная способность ускоряет обработку больших массивов данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули имеют тайминги CL38-48-48-96, которые характеризуют латентность памяти. Для поколения DDR5 на частоте 6000 МГц такие значения являются типичными и обеспечивают хороший баланс между высокой скоростью передачи данных и приемлемой задержкой. Для работы на заявленной частоте требуется напряжение 1.35 В. Ключевой особенностью является поддержка профиля Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически и безопасно загрузить оптимизированные настройки в BIOS материнской платы, чтобы память сразу работала на своих максимальных 6000 МГц, без необходимости ручного и сложного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с материнскими платами, оснащенными слотами DIMM под стандарт DDR5. Это платформы Intel LGA 1700 (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core) и AMD AM5 (процессоры Ryzen 7000 и новее). Важно помнить, что достижение частоты 6000 МГц гарантируется только при использовании поддерживаемых процессоров и плат, а также при активации профиля XMP/EXPO в BIOS. На платформе AMD Ryzen 7000 частота 6000 МГц считается оптимальной для достижения лучшего баланса производительности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах под нагрузкой. Это обеспечивает стабильность и продлевает срок службы памяти. Дизайн радиаторов выполнен в сдержанном игровом стиле. Данная модель не имеет RGB-подсветки, что делает ее отличным выбором для лаконичных сборок или для пользователей, которые ценят надежность и эффективное охлаждение выше визуальных эффектов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового двухканального комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Установка именно парных планок в правильные слоты материнской платы (обычно слоты A2 и B2) автоматически активирует двухканальный режим, который значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для дальнейшего расширения объема до 64 ГБ рекомендуется приобрести точно такой же комплект, однако стабильность работы четырех модулей на высоких частотах всегда следует проверять на конкретной конфигурации материнской платы и процессора.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для памяти DDR5, так как стандарты DDR4 и DDR5 физически несовместимы. Для работы на заявленной частоте 6000 МГц необходима активация профиля XMP (для Intel) или EXPO (для AMD) в BIOS/UEFI системы. Также стоит обратить внимание на высоту модулей с радиаторами при использовании крупных башенных процессорных кулеров, чтобы избежать механического конфликта. Этот комплект является оптимальным выбором для сборщиков современного игрового ПК средней и высокой ценовой категории, которым нужен сбалансированный объем в 32 ГБ и высокая скорость работы памяти из коробки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти Netac Shadow III предназначен для современных игровых ПК и мощных рабочих станций на базе платформ Intel 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000. Суммарный объем 32 ГБ в двух модулях идеально подходит для требовательных сценариев: он позволяет комфортно играть в любые современные проекты, одновременно ведя стрим, и эффективно работать с несколькими тяжелыми приложениями, такими как графические редакторы, среды разработки или виртуальные машины. Для базовых офисных задач или легкого веб-серфинга этот комплект является избыточным, в то время как для профессионального 4K-видеомонтажа или сложного 3D-рендеринга может потребоваться еще больший объем.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули Netac Shadow III относятся к современному поколению оперативной памяти DDR5, которое пришло на смену DDR4. Это означает более высокую стандартную пропускную способность, улучшенную энергоэффективность и встроенный в каждый модуль контроллер питания, что позволяет работать на повышенных частотах. Форм-фактор DIMM четко указывает, что это планки для настольных компьютеров, и они физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 6000 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх такая частота позволяет раскрыть потенциал мощных видеокарт, снижая вероятность возникновения "просадок" кадровой частоты, особенно в процессорозависимых сценах. Для рабочих задач, таких как рендеринг или компиляция кода, высокая пропускная способность ускоряет обработку больших массивов данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули имеют тайминги CL38-48-48-96, которые характеризуют латентность памяти. Для поколения DDR5 на частоте 6000 МГц такие значения являются типичными и обеспечивают хороший баланс между высокой скоростью передачи данных и приемлемой задержкой. Для работы на заявленной частоте требуется напряжение 1.35 В. Ключевой особенностью является поддержка профиля Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически и безопасно загрузить оптимизированные настройки в BIOS материнской платы, чтобы память сразу работала на своих максимальных 6000 МГц, без необходимости ручного и сложного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с материнскими платами, оснащенными слотами DIMM под стандарт DDR5. Это платформы Intel LGA 1700 (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core) и AMD AM5 (процессоры Ryzen 7000 и новее). Важно помнить, что достижение частоты 6000 МГц гарантируется только при использовании поддерживаемых процессоров и плат, а также при активации профиля XMP/EXPO в BIOS. На платформе AMD Ryzen 7000 частота 6000 МГц считается оптимальной для достижения лучшего баланса производительности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах под нагрузкой. Это обеспечивает стабильность и продлевает срок службы памяти. Дизайн радиаторов выполнен в сдержанном игровом стиле. Данная модель не имеет RGB-подсветки, что делает ее отличным выбором для лаконичных сборок или для пользователей, которые ценят надежность и эффективное охлаждение выше визуальных эффектов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового двухканального комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Установка именно парных планок в правильные слоты материнской платы (обычно слоты A2 и B2) автоматически активирует двухканальный режим, который значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для дальнейшего расширения объема до 64 ГБ рекомендуется приобрести точно такой же комплект, однако стабильность работы четырех модулей на высоких частотах всегда следует проверять на конкретной конфигурации материнской платы и процессора.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для памяти DDR5, так как стандарты DDR4 и DDR5 физически несовместимы. Для работы на заявленной частоте 6000 МГц необходима активация профиля XMP (для Intel) или EXPO (для AMD) в BIOS/UEFI системы. Также стоит обратить внимание на высоту модулей с радиаторами при использовании крупных башенных процессорных кулеров, чтобы избежать механического конфликта. Этот комплект является оптимальным выбором для сборщиков современного игрового ПК средней и высокой ценовой категории, которым нужен сбалансированный объем в 32 ГБ и высокая скорость работы памяти из коробки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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