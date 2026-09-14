Память оперативная Foxline SODIMM 32GB 3200 DDR4 ECC CL22 (2Gb*8)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Foxline SODIMM 32GB 3200 DDR4 ECC CL22 (2Gb*8)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти ориентирован на создание и апгрейд стабильных и надёжных рабочих станций, серверов начального уровня и профессиональных ноутбуков, где приоритетом является безошибочная работа с критически важными данными. Объём в 32 ГБ и поддержка ECC делают его отличным выбором для задач виртуализации, работы с базами данных, инженерного ПО и систем хранения NAS, где ценна повышенная отказоустойчивость. Для обычных игр и домашнего мультимедиа он избыточен, так как его сильные стороны — это корпоративная стабильность, а не максимальная частота для игровых FPS.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен в форм-факторе SO-DIMM, что означает его предназначение для ноутбуков, компактных настольных ПК (NUC, мини-ПК) и некоторых материнских плат для серверов и рабочих станций. Он использует современное поколение DDR4, обеспечивающее хороший баланс между пропускной способностью и энергоэффективностью. Важно помнить, что SO-DIMM физически несовместим со стандартными слотами DIMM для обычных настольных компьютеров, а поддержка ECC является функцией платформы (процессора и чипсета), которую необходимо уточнять перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает значительный объём в 32 ГБ, что позволяет комфортно работать с несколькими тяжёлыми приложениями одновременно, будь то виртуальные машины, большие электронные таблицы или среды разработки. Номинальная частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен данными между процессором и памятью, уменьшая возможные задержки при обработке крупных массивов информации. В сочетании с коррекцией ошибок ECC это создаёт систему, ориентированную на бесперебойную работу, а не на экстремальный разгон.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данной памяти обозначены как CL22, что является типичным значением для модулей ECC DDR4 с высокой плотностью чипов. Такая латентность несколько выше, чем у игровых без ECC комплектов, что является платой за дополнительную надёжность и объём. Модуль, скорее всего, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Профили автоматического разгона XMP/EXPO здесь обычно не актуальны, так как память ECC часто предназначена для работы на гарантированных, проверенных частотах в строгих корпоративных средах.
Совместимость с платформой
Ключевой момент совместимости — поддержка ECC со стороны процессора и материнской платы. Эта технология обычно доступна в процессорах AMD серии Ryzen Pro, в линейке Threadripper, в серверных процессорах EPYC, а также в Intel Xeon и некоторых моделях Core с поддержкой ECC. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша ноутбучная или компактная платформа имеет соответствующий чипсет и слот SO-DIMM, а также обновлённую прошивку BIOS/UEFI для гарантированной работы с модулем объёмом 32 ГБ.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, судя по описанию, выполнен в классическом низкопрофильном форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов. Это стандартный подход для ноутбучной памяти и многих серверных решений, где важен компактный размер и гарантированная работа в штатном температурном режиме без активного обдува. Отсутствие радиатора и подсветки делает эту планку идеальной для систем, где на первом месте функциональность, надёжность и совместимость с тесными корпусами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который ощутимо повышает производительность за счёт удвоения пропускной способности, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. При сборке системы с нуля рекомендуется сразу приобретать два таких модуля. Важно помнить, что смешивание памяти с ECC и без ECC в одной системе невозможно, а для расширения стоит использовать максимально схожие модули от того же производителя.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — обязательная поддержка ECC вашей платформой, в противном случае модуль либо не определится, либо будет работать без своей ключевой функции коррекции ошибок. Высота планки стандартна для SO-DIMM, конфликтов с охлаждением не возникнет. Перед выбором убедитесь, что ваш ноутбук или материнская плата поддерживают объём в 32 ГБ на один слот и частоту 3200 МГц. Этот модуль — оптимальный выбор для специализированных задач, где важна стабильность, а рядовым пользователям для игр и работы можно рассмотреть более доступные варианты без ECC.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти ориентирован на создание и апгрейд стабильных и надёжных рабочих станций, серверов начального уровня и профессиональных ноутбуков, где приоритетом является безошибочная работа с критически важными данными. Объём в 32 ГБ и поддержка ECC делают его отличным выбором для задач виртуализации, работы с базами данных, инженерного ПО и систем хранения NAS, где ценна повышенная отказоустойчивость. Для обычных игр и домашнего мультимедиа он избыточен, так как его сильные стороны — это корпоративная стабильность, а не максимальная частота для игровых FPS.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен в форм-факторе SO-DIMM, что означает его предназначение для ноутбуков, компактных настольных ПК (NUC, мини-ПК) и некоторых материнских плат для серверов и рабочих станций. Он использует современное поколение DDR4, обеспечивающее хороший баланс между пропускной способностью и энергоэффективностью. Важно помнить, что SO-DIMM физически несовместим со стандартными слотами DIMM для обычных настольных компьютеров, а поддержка ECC является функцией платформы (процессора и чипсета), которую необходимо уточнять перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает значительный объём в 32 ГБ, что позволяет комфортно работать с несколькими тяжёлыми приложениями одновременно, будь то виртуальные машины, большие электронные таблицы или среды разработки. Номинальная частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен данными между процессором и памятью, уменьшая возможные задержки при обработке крупных массивов информации. В сочетании с коррекцией ошибок ECC это создаёт систему, ориентированную на бесперебойную работу, а не на экстремальный разгон.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данной памяти обозначены как CL22, что является типичным значением для модулей ECC DDR4 с высокой плотностью чипов. Такая латентность несколько выше, чем у игровых без ECC комплектов, что является платой за дополнительную надёжность и объём. Модуль, скорее всего, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Профили автоматического разгона XMP/EXPO здесь обычно не актуальны, так как память ECC часто предназначена для работы на гарантированных, проверенных частотах в строгих корпоративных средах.
Совместимость с платформой
Ключевой момент совместимости — поддержка ECC со стороны процессора и материнской платы. Эта технология обычно доступна в процессорах AMD серии Ryzen Pro, в линейке Threadripper, в серверных процессорах EPYC, а также в Intel Xeon и некоторых моделях Core с поддержкой ECC. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша ноутбучная или компактная платформа имеет соответствующий чипсет и слот SO-DIMM, а также обновлённую прошивку BIOS/UEFI для гарантированной работы с модулем объёмом 32 ГБ.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, судя по описанию, выполнен в классическом низкопрофильном форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов. Это стандартный подход для ноутбучной памяти и многих серверных решений, где важен компактный размер и гарантированная работа в штатном температурном режиме без активного обдува. Отсутствие радиатора и подсветки делает эту планку идеальной для систем, где на первом месте функциональность, надёжность и совместимость с тесными корпусами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который ощутимо повышает производительность за счёт удвоения пропускной способности, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. При сборке системы с нуля рекомендуется сразу приобретать два таких модуля. Важно помнить, что смешивание памяти с ECC и без ECC в одной системе невозможно, а для расширения стоит использовать максимально схожие модули от того же производителя.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — обязательная поддержка ECC вашей платформой, в противном случае модуль либо не определится, либо будет работать без своей ключевой функции коррекции ошибок. Высота планки стандартна для SO-DIMM, конфликтов с охлаждением не возникнет. Перед выбором убедитесь, что ваш ноутбук или материнская плата поддерживают объём в 32 ГБ на один слот и частоту 3200 МГц. Этот модуль — оптимальный выбор для специализированных задач, где важна стабильность, а рядовым пользователям для игр и работы можно рассмотреть более доступные варианты без ECC.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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