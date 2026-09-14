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Память оперативная Foxline SODIMM 32GB 3200 DDR4 ECC CL22 (2Gb*8) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная Foxline SODIMM 32GB 3200 DDR4 ECC CL22 (2Gb*8)

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Память оперативная Foxline SODIMM 32GB 3200 DDR4 ECC CL22 (2Gb*8)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 088 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740226
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Характеристики

Бренд
Foxline
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х3х1
Вес, г.
10

Описание товара Память оперативная Foxline SODIMM 32GB 3200 DDR4 ECC CL22 (2Gb*8)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти ориентирован на создание и апгрейд стабильных и надёжных рабочих станций, серверов начального уровня и профессиональных ноутбуков, где приоритетом является безошибочная работа с критически важными данными. Объём в 32 ГБ и поддержка ECC делают его отличным выбором для задач виртуализации, работы с базами данных, инженерного ПО и систем хранения NAS, где ценна повышенная отказоустойчивость. Для обычных игр и домашнего мультимедиа он избыточен, так как его сильные стороны — это корпоративная стабильность, а не максимальная частота для игровых FPS.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в форм-факторе SO-DIMM, что означает его предназначение для ноутбуков, компактных настольных ПК (NUC, мини-ПК) и некоторых материнских плат для серверов и рабочих станций. Он использует современное поколение DDR4, обеспечивающее хороший баланс между пропускной способностью и энергоэффективностью. Важно помнить, что SO-DIMM физически несовместим со стандартными слотами DIMM для обычных настольных компьютеров, а поддержка ECC является функцией платформы (процессора и чипсета), которую необходимо уточнять перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает значительный объём в 32 ГБ, что позволяет комфортно работать с несколькими тяжёлыми приложениями одновременно, будь то виртуальные машины, большие электронные таблицы или среды разработки. Номинальная частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен данными между процессором и памятью, уменьшая возможные задержки при обработке крупных массивов информации. В сочетании с коррекцией ошибок ECC это создаёт систему, ориентированную на бесперебойную работу, а не на экстремальный разгон.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данной памяти обозначены как CL22, что является типичным значением для модулей ECC DDR4 с высокой плотностью чипов. Такая латентность несколько выше, чем у игровых без ECC комплектов, что является платой за дополнительную надёжность и объём. Модуль, скорее всего, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Профили автоматического разгона XMP/EXPO здесь обычно не актуальны, так как память ECC часто предназначена для работы на гарантированных, проверенных частотах в строгих корпоративных средах.

Совместимость с платформой

Ключевой момент совместимости — поддержка ECC со стороны процессора и материнской платы. Эта технология обычно доступна в процессорах AMD серии Ryzen Pro, в линейке Threadripper, в серверных процессорах EPYC, а также в Intel Xeon и некоторых моделях Core с поддержкой ECC. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша ноутбучная или компактная платформа имеет соответствующий чипсет и слот SO-DIMM, а также обновлённую прошивку BIOS/UEFI для гарантированной работы с модулем объёмом 32 ГБ.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, судя по описанию, выполнен в классическом низкопрофильном форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов. Это стандартный подход для ноутбучной памяти и многих серверных решений, где важен компактный размер и гарантированная работа в штатном температурном режиме без активного обдува. Отсутствие радиатора и подсветки делает эту планку идеальной для систем, где на первом месте функциональность, надёжность и совместимость с тесными корпусами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который ощутимо повышает производительность за счёт удвоения пропускной способности, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. При сборке системы с нуля рекомендуется сразу приобретать два таких модуля. Важно помнить, что смешивание памяти с ECC и без ECC в одной системе невозможно, а для расширения стоит использовать максимально схожие модули от того же производителя.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — обязательная поддержка ECC вашей платформой, в противном случае модуль либо не определится, либо будет работать без своей ключевой функции коррекции ошибок. Высота планки стандартна для SO-DIMM, конфликтов с охлаждением не возникнет. Перед выбором убедитесь, что ваш ноутбук или материнская плата поддерживают объём в 32 ГБ на один слот и частоту 3200 МГц. Этот модуль — оптимальный выбор для специализированных задач, где важна стабильность, а рядовым пользователям для игр и работы можно рассмотреть более доступные варианты без ECC.

Отзывы о товаре Память оперативная Foxline SODIMM 32GB 3200 DDR4 ECC CL22 (2Gb*8)




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Характеристики
Бренд
Foxline
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти ориентирован на создание и апгрейд стабильных и надёжных рабочих станций, серверов начального уровня и профессиональных ноутбуков, где приоритетом является безошибочная работа с критически важными данными. Объём в 32 ГБ и поддержка ECC делают его отличным выбором для задач виртуализации, работы с базами данных, инженерного ПО и систем хранения NAS, где ценна повышенная отказоустойчивость. Для обычных игр и домашнего мультимедиа он избыточен, так как его сильные стороны — это корпоративная стабильность, а не максимальная частота для игровых FPS.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в форм-факторе SO-DIMM, что означает его предназначение для ноутбуков, компактных настольных ПК (NUC, мини-ПК) и некоторых материнских плат для серверов и рабочих станций. Он использует современное поколение DDR4, обеспечивающее хороший баланс между пропускной способностью и энергоэффективностью. Важно помнить, что SO-DIMM физически несовместим со стандартными слотами DIMM для обычных настольных компьютеров, а поддержка ECC является функцией платформы (процессора и чипсета), которую необходимо уточнять перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает значительный объём в 32 ГБ, что позволяет комфортно работать с несколькими тяжёлыми приложениями одновременно, будь то виртуальные машины, большие электронные таблицы или среды разработки. Номинальная частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен данными между процессором и памятью, уменьшая возможные задержки при обработке крупных массивов информации. В сочетании с коррекцией ошибок ECC это создаёт систему, ориентированную на бесперебойную работу, а не на экстремальный разгон.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данной памяти обозначены как CL22, что является типичным значением для модулей ECC DDR4 с высокой плотностью чипов. Такая латентность несколько выше, чем у игровых без ECC комплектов, что является платой за дополнительную надёжность и объём. Модуль, скорее всего, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Профили автоматического разгона XMP/EXPO здесь обычно не актуальны, так как память ECC часто предназначена для работы на гарантированных, проверенных частотах в строгих корпоративных средах.

Совместимость с платформой

Ключевой момент совместимости — поддержка ECC со стороны процессора и материнской платы. Эта технология обычно доступна в процессорах AMD серии Ryzen Pro, в линейке Threadripper, в серверных процессорах EPYC, а также в Intel Xeon и некоторых моделях Core с поддержкой ECC. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша ноутбучная или компактная платформа имеет соответствующий чипсет и слот SO-DIMM, а также обновлённую прошивку BIOS/UEFI для гарантированной работы с модулем объёмом 32 ГБ.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, судя по описанию, выполнен в классическом низкопрофильном форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов. Это стандартный подход для ноутбучной памяти и многих серверных решений, где важен компактный размер и гарантированная работа в штатном температурном режиме без активного обдува. Отсутствие радиатора и подсветки делает эту планку идеальной для систем, где на первом месте функциональность, надёжность и совместимость с тесными корпусами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который ощутимо повышает производительность за счёт удвоения пропускной способности, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. При сборке системы с нуля рекомендуется сразу приобретать два таких модуля. Важно помнить, что смешивание памяти с ECC и без ECC в одной системе невозможно, а для расширения стоит использовать максимально схожие модули от того же производителя.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — обязательная поддержка ECC вашей платформой, в противном случае модуль либо не определится, либо будет работать без своей ключевой функции коррекции ошибок. Высота планки стандартна для SO-DIMM, конфликтов с охлаждением не возникнет. Перед выбором убедитесь, что ваш ноутбук или материнская плата поддерживают объём в 32 ГБ на один слот и частоту 3200 МГц. Этот модуль — оптимальный выбор для специализированных задач, где важна стабильность, а рядовым пользователям для игр и работы можно рассмотреть более доступные варианты без ECC.

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