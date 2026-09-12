Описание товара Память оперативная Kingston 32GB 3600MT/s DDR4 KF436C17BB2AK4/32 CL17 DIMM (Kit of 4) FURY Beast RGB

Для кого и под какие задачи

Этот комплект из четырех модулей DDR4 предназначен для сборки мощного игрового компьютера или производительной рабочей станции для монтажа видео и 3D-рендеринга. Общий объем в 32 ГБ с высокой частотой отлично справляется с одновременной работой в десятках вкладок браузера, тяжелых приложениях и современных играх на максимальных настройках. Для базовых офисных задач или апгрейда старого ПК такой набор будет избыточным, а вот энтузиасты, ценящие плавность геймплея и скорость обработки больших файлов, оценят его по достоинству.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая устанавливается в настольные компьютеры благодаря форм-фактору DIMM. Это поколение остается актуальным балансом производительности и доступности, предлагая значительный прирост скорости и энергоэффективности по сравнению с устаревшей DDR3. Важно помнить, что модули DIMM физически не совместимы со слотами для DDR3 или DDR5, а также не подойдут для ноутбуков, где требуются компактные планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из четырех планок по 8 ГБ каждая, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на минимальный FPS и общую отзывчивость системы в требовательных играх и профессиональных пакетах. Такой объем позволяет комфортно работать с огромными проектами в Photoshop или Premiere Pro, практически не задумываясь об очистке фона, а высокая частота сокращает время рендеринга и загрузки уровней.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Основной тайминг CL17 при частоте 3600 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и латентностью. Рабочее напряжение, как правило, составляет стандартные для DDR4 1.35 В при активации профиля разгона. Для простой и быстрой настройки модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0, что позволяет получить заявленные 3600 МГц одним кликом в BIOS материнской платы, без сложных ручных манипуляций с таймингами и напряжением.

Совместимость с платформой

Память совместима с настольными платформами Intel Core (начиная с 6-го поколения) и AMD Ryzen (серии 2000 и новее), поддерживающими DDR4. Для стабильной работы на частоте 3600 МГц рекомендуется использовать материнские платы на чипсетах среднего и высокого уровня (например, B560, Z590, Z690 для Intel или B550, X570 для AMD). Перед покупкой всегда проверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Каждый модуль оснащен алюминиевым радиатором серии FURY Beast, который эффективно рассеивает тепло даже при длительных нагрузках, способствуя стабильности. Дизайн планок дополнен адресуемой RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через фирменное ПО Kingston Fury или утилиты для управления материнскими платами ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и другими.

Комплектность, режимы работы и расширение

Продаваемый набор из четырех идентичных планок гарантирует их идеальную совместную работу и позволяет задействовать двухканальный или даже четырехканальный режим на поддерживающих его платформах (например, на Socket TRX4 или LGA 2066), что значительно увеличивает пропускную способность памяти по сравнению с одноканальным режимом. Для активации многоканального режима на обычных платформах (два канала) планки следует устанавливать парами в слоты одного цвета.

Важные нюансы перед покупкой

Убедитесь, что ваша материнская плата имеет четыре слота DDR4 и способна работать с четырьмя модулями на высокой частоте 3600 МГц, иногда это требует ручного повышения напряжения на контроллере памяти. Высокие радиаторы могут конфликтовать с крупными башенными кулерами процессора, поэтому проверьте габариты посадочного места. Этот комплект - отличный выбор для сразу готовой сборки с большим объемом и высокой скоростью, но для дальнейшего апгрейда путем добавления таких же планок свободных слотов уже не останется.