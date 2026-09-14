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Оперативная память Foxline DIMM 32Gb 3200 DDR4 ECC CL22 (2Gb*8) FL3200D4EU22-32G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Foxline DIMM 32Gb 3200 DDR4 ECC CL22 (2Gb*8) FL3200D4EU22-32G

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Оперативная память Foxline DIMM 32Gb 3200 DDR4 ECC CL22 (2Gb*8) FL3200D4EU22-32G
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 088 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740224
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Характеристики

Бренд
Foxline
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
CAS Latency (CL), тактов
22
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х1
Вес, г.
40

Описание товара Оперативная память Foxline DIMM 32Gb 3200 DDR4 ECC CL22 (2Gb*8) FL3200D4EU22-32G

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти предназначен для профессиональных рабочих станций и серверов, где на первом месте стоит стабильность и безошибочность обработки данных. Он идеально подходит для систем, выполняющих критически важные вычисления, хранение и обработку больших массивов информации, таких как файловые серверы, системы управления базами данных или инженерные станции. Для игровых ПК, домашних мультимедийных центров или обычной офисной работы эта память избыточна и несовместима из-за поддержки ECC.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными серверными платформами и некоторыми рабочими станциями, оснащёнными соответствующими слотами. Ключевая особенность - поддержка технологии ECC (Error-Correcting Code), которая автоматически обнаруживает и исправляет ошибки данных, что критически важно для круглосуточной бесперебойной работы. Форм-фактор - стандартный DIMM для установки в настольные системные платы серверного или рабочего сегмента.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает значительный объём в 32 ГБ, что позволяет работать с очень крупными наборами данных, виртуальными машинами или сложными проектами без необходимости постоянной подкачки данных с медленного накопителя. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, ускоряя обмен данными между процессором и памятью. В задачах, для которых предназначена эта память, такой объём и скорость помогают поддерживать высокую отзывчивость системы при интенсивных нагрузках.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL22, что является типичным значением для модулей с поддержкой ECC на такой частоте и указывает на несколько более высокую латентность по сравнению с игровыми комплектами без ECC. Рабочее напряжение, вероятно, соответствует стандартному для DDR4. Стоит отметить, что серверная память с ECC, как правило, не поддерживает профили автоматического разгона XMP или EXPO, так как её основная задача - стабильность, а не экстремальная скорость. Частота и тайминги устанавливаются в соответствии со спецификациями платформы.

Совместимость с платформой

Этот модуль совместим только с материнскими платами и процессорами, которые поддерживают память DDR4 с функцией ECC. Это, как правило, серверные платформы на базе процессоров Intel Xeon, AMD EPYC или некоторые рабочие станции на процессорах AMD Ryzen Pro и Intel Core с чипсетами, поддерживающими ECC. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты DIMM и заявлена поддержка именно ECC DDR4 памяти, так как обычные десктопные платформы её не воспримут.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по описанию, поставляется без массивных радиаторов охлаждения. Для серверной памяти, работающей в контролируемых условиях с хорошим обдувом корпусными вентиляторами, этого обычно достаточно. Отсутствие радиатора также снижает высоту модуля, исключая потенциальные конфликты с системой охлаждения процессора в плотных серверных шасси. Декоративная подсветка (RGB) здесь отсутствует, что полностью соответствует её сугубо профессиональному назначению.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся одиночной планкой на 32 ГБ. Для активации двухканального или четырёхканального режима, которые значительно повышают пропускную способность подсистемы памяти, необходимо устанавливать чётное количество идентичных модулей в соответствующие слоты на материнской плате. При расширении системы крайне рекомендуется использовать абсолютно идентичные модули (той же марки, модели и ревизии) для гарантии стабильной работы в многоканальном режиме, особенно когда задействована коррекция ошибок ECC.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - обязательная поддержка ECC со стороны всей платформы (процессор и материнская плата). Использование этого модуля в обычном игровом или офисном ПК невозможно. Перед покупкой тщательно сверьте спецификации вашей материнской платы на предмет поддержки именно unbuffered ECC DDR4 памяти. Также имейте в виду, что задержки CL22 при частоте 3200 МГц выше, чем у обычной памяти, но это плата за надёжность ECC. Данный модуль оптимален для сборки или апгрейда сервера начального уровня или профессиональной рабочей станции, где целостность данных важнее максимальных fps в играх.

Отзывы о товаре Оперативная память Foxline DIMM 32Gb 3200 DDR4 ECC CL22 (2Gb*8) FL3200D4EU22-32G




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Характеристики
Бренд
Foxline
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
CAS Latency (CL), тактов
22
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти предназначен для профессиональных рабочих станций и серверов, где на первом месте стоит стабильность и безошибочность обработки данных. Он идеально подходит для систем, выполняющих критически важные вычисления, хранение и обработку больших массивов информации, таких как файловые серверы, системы управления базами данных или инженерные станции. Для игровых ПК, домашних мультимедийных центров или обычной офисной работы эта память избыточна и несовместима из-за поддержки ECC.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными серверными платформами и некоторыми рабочими станциями, оснащёнными соответствующими слотами. Ключевая особенность - поддержка технологии ECC (Error-Correcting Code), которая автоматически обнаруживает и исправляет ошибки данных, что критически важно для круглосуточной бесперебойной работы. Форм-фактор - стандартный DIMM для установки в настольные системные платы серверного или рабочего сегмента.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает значительный объём в 32 ГБ, что позволяет работать с очень крупными наборами данных, виртуальными машинами или сложными проектами без необходимости постоянной подкачки данных с медленного накопителя. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, ускоряя обмен данными между процессором и памятью. В задачах, для которых предназначена эта память, такой объём и скорость помогают поддерживать высокую отзывчивость системы при интенсивных нагрузках.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL22, что является типичным значением для модулей с поддержкой ECC на такой частоте и указывает на несколько более высокую латентность по сравнению с игровыми комплектами без ECC. Рабочее напряжение, вероятно, соответствует стандартному для DDR4. Стоит отметить, что серверная память с ECC, как правило, не поддерживает профили автоматического разгона XMP или EXPO, так как её основная задача - стабильность, а не экстремальная скорость. Частота и тайминги устанавливаются в соответствии со спецификациями платформы.

Совместимость с платформой

Этот модуль совместим только с материнскими платами и процессорами, которые поддерживают память DDR4 с функцией ECC. Это, как правило, серверные платформы на базе процессоров Intel Xeon, AMD EPYC или некоторые рабочие станции на процессорах AMD Ryzen Pro и Intel Core с чипсетами, поддерживающими ECC. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты DIMM и заявлена поддержка именно ECC DDR4 памяти, так как обычные десктопные платформы её не воспримут.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по описанию, поставляется без массивных радиаторов охлаждения. Для серверной памяти, работающей в контролируемых условиях с хорошим обдувом корпусными вентиляторами, этого обычно достаточно. Отсутствие радиатора также снижает высоту модуля, исключая потенциальные конфликты с системой охлаждения процессора в плотных серверных шасси. Декоративная подсветка (RGB) здесь отсутствует, что полностью соответствует её сугубо профессиональному назначению.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся одиночной планкой на 32 ГБ. Для активации двухканального или четырёхканального режима, которые значительно повышают пропускную способность подсистемы памяти, необходимо устанавливать чётное количество идентичных модулей в соответствующие слоты на материнской плате. При расширении системы крайне рекомендуется использовать абсолютно идентичные модули (той же марки, модели и ревизии) для гарантии стабильной работы в многоканальном режиме, особенно когда задействована коррекция ошибок ECC.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - обязательная поддержка ECC со стороны всей платформы (процессор и материнская плата). Использование этого модуля в обычном игровом или офисном ПК невозможно. Перед покупкой тщательно сверьте спецификации вашей материнской платы на предмет поддержки именно unbuffered ECC DDR4 памяти. Также имейте в виду, что задержки CL22 при частоте 3200 МГц выше, чем у обычной памяти, но это плата за надёжность ECC. Данный модуль оптимален для сборки или апгрейда сервера начального уровня или профессиональной рабочей станции, где целостность данных важнее максимальных fps в играх.

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Оперативная память Foxline DIMM 32Gb 3200 DDR4 ECC CL22 (2Gb*8) FL3200D4EU22-32G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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