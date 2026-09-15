Описание товара Память оперативная DDR4 Netac 8G 3600Mhz (NTSDD4P36SP-08B)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти станет отличным выбором для пользователей, которым нужен недорогой, но эффективный апгрейд системы или сборка нового ПК среднего уровня. Он идеально подойдет для игр, где высокая частота дает прирост к минимальному FPS и стабильности, а также для повседневной многозадачности с большим количеством вкладок браузера и офисными приложениями. 8 гигабайт объема закрывают базовые потребности большинства пользователей, а частота 3600 МГц выводит производительность за рамки офисного класса, приближая ее к геймерским решениям.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Это значит, что планка совместима только с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных компьютеров, устанавливать его в ноутбуки или компактные системы с разъемами SO-DIMM физически невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Объем модуля составляет 8 ГБ, что является оптимальным минимумом для комфортной работы в Windows 10/11 и современных играх. Заявленная частота 3600 МГц существенно увеличивает скорость обмена данными между процессором и памятью по сравнению со стандартными планками на 2133 или 2666 МГц. На практике это выражается в более быстрой загрузке уровней, уменьшении микрозадержек в играх и повышенной отзывчивости системы при переключении между тяжелыми приложениями.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для достижения высокой частоты 3600 МГц модуль, скорее всего, использует умеренные тайминги, например, CL18, что обеспечивает хороший баланс между низкой латентностью и высокой скоростью передачи данных. Рабочее напряжение, вероятно, немного повышено относительно стандартного для DDR4 (1.2 В), что типично для скоростных планок. Ключевая особенность - поддержка профиля XMP 2.0, который позволяет автоматически активировать частоту 3600 МГц в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручной и сложной настройки таймингов и напряжения.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с процессорами и платформами Intel Core (начиная с 6-го поколения) и AMD Ryzen (серии 2000 и новее), поддерживающими память DDR4. Важно помнить, что для работы на заявленной частоте 3600 МГц материнская плата должна иметь чипсет, поддерживающий разгон (например, B560, Z590 для Intel или B550, X570 для AMD), а процессор - иметь соответствующий контроллер памяти. На платах с базовыми чипсетами память может работать на более низкой, стандартной для процессора частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по модели, модуль, вероятно, не оснащен массивным радиатором, что делает его низкопрофильным и совместимым с любыми, даже самыми крупными башенными кулерами. Это практичное решение для систем, где важна гарантированная совместимость, а не агрессивный внешний вид. При работе на частоте 3600 МГц без активного охлаждения нагрев будет умеренным, однако для длительных нагрузок в разогнанном состоянии наличие радиатора все же предпочтительнее.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность в играх и требовательных приложениях, необходимо приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно с чередованием). Докупать планку другой модели или с другими характеристиками не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе системы на пониженных частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это использование одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию производительного потенциала современной платформы. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты DDR4 и поддерживает частоту 3600 МГц через XMP. Для игрового ПК настоятельно рекомендуется сразу рассмотреть комплект из двух модулей (2x8 ГБ), чтобы получить прирост от двухканального режима. Если же ваша цель - недорого увеличить объем ОЗУ в существующей системе, этот модуль станет отличным вариантом, но с перспективой покупки в будущем второй такой же планки.