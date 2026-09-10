Память оперативная DDR4 Apacer 8Gb 2666MHz (AU08GGB26CQYBGH/EL.08G2V.GNH)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Apacer 8Gb 2666MHz (AU08GGB26CQYBGH/EL.08G2V.GNH)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти станет отличным выбором для базового апгрейда или сборки бюджетного домашнего или офисного компьютера. Он хорошо подходит для повседневных задач: работы с документами, просмотра веб-страниц, запуска нетребовательных приложений и простых игр. Если вам нужно недорого увеличить отзывчивость старой системы или собрать недорогую машину для стандартных задач, этот объём и скорость будут уместным решением, но для современных игр, монтажа видео или серьёзной многозадачности лучше рассмотреть комплекты с большим объёмом и более высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который пришёл на смену DDR3 и предлагает более высокую эффективную частоту и сниженное рабочее напряжение. Это означает лучшую энергоэффективность и большую пропускную способность для совместимых платформ. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в настольные персональные компьютеры и не подходит для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является стандартом для современных систем базового уровня. Частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы в большинстве приложений. В реальных сценариях такая скорость позволит системе быстро обрабатывать данные, уменьшит подтормаживания в интерфейсе и повысит общую плавность работы, особенно при переходе с более медленной памяти. Однако для двухканального режима, который значительно ускоряет встроенную графику и некоторые игры, рекомендуется установка двух таких модулей.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги, включая ключевую латентность CL, являются важным параметром, влияющим на задержки при доступе к данным. Сбалансированное сочетание частоты 2666 МГц и таймингов обеспечивает хороший отклик для своей категории. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В, что ниже, чем у предыдущего поколения, и способствует меньшему нагреву. Данный модуль, как правило, не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP и работает на заявленной частоте в рамках спецификаций платформы Intel или AMD, что упрощает настройку для начинающих пользователей.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM для памяти DDR4. Это охватывает широкий спектр платформ на процессорах Intel Core 6-го поколения и новее, а также AMD Ryzen и более старых серий. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами DDR3 или DDR5. Максимальная поддерживаемая частота также зависит от возможностей процессора и материнской платы, поэтому в устаревших или самых бюджетных системах модуль может работать на меньшей, стандартной для платформы частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в скромном дизайне без массивного радиатора, что является типичным решением для модулей с невысокой частотой и напряжением. Отсутствие радиатора не является проблемой, так как при штатной работе нагрев будет минимальным. Такая конструкция также гарантирует отсутствие конфликтов по высоте с любыми, даже самыми крупными процессорными кулерами, что упрощает установку и дальнейшее обслуживание системы.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима работы, который в среднем даёт прирост производительности от 10% до 30% в играх и некоторых приложениях, потребуется установить две идентичные планки в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. При планировании апгрейда рекомендуется приобретать точно такой же модуль для обеспечения максимальной совместимости и стабильности работы в двухканальном режиме.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR4, проверив спецификации на сайте производителя. Учитывайте, что для игрового или рабочего ПК в 2024 году 8 ГБ ОЗУ уже часто считается минимальным объёмом, и для комфортной работы с Windows 11 и современным софтом стоит рассмотреть комплект из двух модулей по 8 ГБ или сразу 16 ГБ. Данная модель отлично подойдёт для бюджетного апгрейда, сборки офисного ПК или в качестве временного решения, но для сборки новой производительной системы с нуля лучше сразу ориентироваться на комплекты с большим объёмом и поддержкой XMP/EXPO.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти станет отличным выбором для базового апгрейда или сборки бюджетного домашнего или офисного компьютера. Он хорошо подходит для повседневных задач: работы с документами, просмотра веб-страниц, запуска нетребовательных приложений и простых игр. Если вам нужно недорого увеличить отзывчивость старой системы или собрать недорогую машину для стандартных задач, этот объём и скорость будут уместным решением, но для современных игр, монтажа видео или серьёзной многозадачности лучше рассмотреть комплекты с большим объёмом и более высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который пришёл на смену DDR3 и предлагает более высокую эффективную частоту и сниженное рабочее напряжение. Это означает лучшую энергоэффективность и большую пропускную способность для совместимых платформ. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в настольные персональные компьютеры и не подходит для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является стандартом для современных систем базового уровня. Частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы в большинстве приложений. В реальных сценариях такая скорость позволит системе быстро обрабатывать данные, уменьшит подтормаживания в интерфейсе и повысит общую плавность работы, особенно при переходе с более медленной памяти. Однако для двухканального режима, который значительно ускоряет встроенную графику и некоторые игры, рекомендуется установка двух таких модулей.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги, включая ключевую латентность CL, являются важным параметром, влияющим на задержки при доступе к данным. Сбалансированное сочетание частоты 2666 МГц и таймингов обеспечивает хороший отклик для своей категории. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В, что ниже, чем у предыдущего поколения, и способствует меньшему нагреву. Данный модуль, как правило, не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP и работает на заявленной частоте в рамках спецификаций платформы Intel или AMD, что упрощает настройку для начинающих пользователей.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM для памяти DDR4. Это охватывает широкий спектр платформ на процессорах Intel Core 6-го поколения и новее, а также AMD Ryzen и более старых серий. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами DDR3 или DDR5. Максимальная поддерживаемая частота также зависит от возможностей процессора и материнской платы, поэтому в устаревших или самых бюджетных системах модуль может работать на меньшей, стандартной для платформы частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в скромном дизайне без массивного радиатора, что является типичным решением для модулей с невысокой частотой и напряжением. Отсутствие радиатора не является проблемой, так как при штатной работе нагрев будет минимальным. Такая конструкция также гарантирует отсутствие конфликтов по высоте с любыми, даже самыми крупными процессорными кулерами, что упрощает установку и дальнейшее обслуживание системы.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима работы, который в среднем даёт прирост производительности от 10% до 30% в играх и некоторых приложениях, потребуется установить две идентичные планки в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. При планировании апгрейда рекомендуется приобретать точно такой же модуль для обеспечения максимальной совместимости и стабильности работы в двухканальном режиме.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR4, проверив спецификации на сайте производителя. Учитывайте, что для игрового или рабочего ПК в 2024 году 8 ГБ ОЗУ уже часто считается минимальным объёмом, и для комфортной работы с Windows 11 и современным софтом стоит рассмотреть комплект из двух модулей по 8 ГБ или сразу 16 ГБ. Данная модель отлично подойдёт для бюджетного апгрейда, сборки офисного ПК или в качестве временного решения, но для сборки новой производительной системы с нуля лучше сразу ориентироваться на комплекты с большим объёмом и поддержкой XMP/EXPO.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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