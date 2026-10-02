Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR5 4800 DIMM R5 Entertainment Series Black (R5S532G4800U2S)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR5 4800 DIMM R5 Entertainment Series Black (R5S532G4800U2S)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти рассчитан на пользователей, которые собирают современную систему для работы и развлечений на базе платформы AMD. Объём в 32 ГБ с хорошей базовой частотой отлично подходит для серьёзной многозадачности, например, одновременной работы с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями и лёгким монтажом. Для требовательных игр и профессионального монтажа видео 4K это будет хороший стартовый вариант, хотя энтузиастам, стремящимся к максимуму FPS, могут быть интересны модули с более высоким разгонным потенциалом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает совместимость только с современными платформами, использующими процессоры AMD Ryzen 7000 серии и новее для настольных ПК. Это поколение предлагает повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на то, что модули предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат для настольных компьютеров и не подойдут для ноутбуков.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ. Этого более чем достаточно для комфортной работы в современных играх, творческих приложениях и при активной многозадачности. Базовая частота 4800 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней, отзывчивости системы при работе с большими файлами и общей плавности в сценариях, где важна скорость обмена данными с процессором.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для достижения стабильной работы на заявленной частоте модули используют стандартное для DDR5 напряжение и оптимизированные тайминги. Ключевой особенностью является поддержка технологии AMD EXPO - это готовый профиль разгона, активация которого в BIOS материнской платы позволяет автоматически получить максимальную производительность, заложенную производителем, без сложных ручных настроек. Это идеальное решение для пользователей, которые хотят получить от системы всё "из коробки".
Совместимость с платформой
Память разработана и протестирована для оптимальной работы с платформами AMD, в первую очередь с процессорами Ryzen 7000 серии и материнскими платами на чипсетах AM5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4. Для активации профиля EXPO и работы на частоте 4800 МГц рекомендуется свежая версия BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности. Их дизайн выполнен в строгом стиле без подсветки, что делает память отличным выбором для лаконичных и минималистичных сборок. Низкопрофильная конструкция сводит к минимуму риск конфликта с крупными процессорными кулерами, обеспечивая широкую совместимость с системами охлаждения.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей. Такая конфигурация из двух планок позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, который значительно увеличивает скорость доступа к данным по сравнению с одноканальным. Для правильной активации этого режима планки нужно установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это поколение DDR5, которое не работает в платах под DDR4, и наоборот. Убедитесь в совместимости вашей материнской платы. Хотя модули поддерживают EXPO, итоговая стабильная частота также зависит от возможностей конкретной платы и процессора. Данный комплект - это сбалансированное решение для тех, кто строит новую систему на AM5 и ценит готовую производительность из коробки. Если ваша цель - экстремальный разгон, стоит обратить внимание на память с более высокими частотами и низкими таймингами, а для офисных задач без многозадачности может хватить и меньшего объёма.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти рассчитан на пользователей, которые собирают современную систему для работы и развлечений на базе платформы AMD. Объём в 32 ГБ с хорошей базовой частотой отлично подходит для серьёзной многозадачности, например, одновременной работы с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями и лёгким монтажом. Для требовательных игр и профессионального монтажа видео 4K это будет хороший стартовый вариант, хотя энтузиастам, стремящимся к максимуму FPS, могут быть интересны модули с более высоким разгонным потенциалом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает совместимость только с современными платформами, использующими процессоры AMD Ryzen 7000 серии и новее для настольных ПК. Это поколение предлагает повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на то, что модули предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат для настольных компьютеров и не подойдут для ноутбуков.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ. Этого более чем достаточно для комфортной работы в современных играх, творческих приложениях и при активной многозадачности. Базовая частота 4800 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней, отзывчивости системы при работе с большими файлами и общей плавности в сценариях, где важна скорость обмена данными с процессором.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для достижения стабильной работы на заявленной частоте модули используют стандартное для DDR5 напряжение и оптимизированные тайминги. Ключевой особенностью является поддержка технологии AMD EXPO - это готовый профиль разгона, активация которого в BIOS материнской платы позволяет автоматически получить максимальную производительность, заложенную производителем, без сложных ручных настроек. Это идеальное решение для пользователей, которые хотят получить от системы всё "из коробки".
Совместимость с платформой
Память разработана и протестирована для оптимальной работы с платформами AMD, в первую очередь с процессорами Ryzen 7000 серии и материнскими платами на чипсетах AM5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4. Для активации профиля EXPO и работы на частоте 4800 МГц рекомендуется свежая версия BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности. Их дизайн выполнен в строгом стиле без подсветки, что делает память отличным выбором для лаконичных и минималистичных сборок. Низкопрофильная конструкция сводит к минимуму риск конфликта с крупными процессорными кулерами, обеспечивая широкую совместимость с системами охлаждения.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей. Такая конфигурация из двух планок позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, который значительно увеличивает скорость доступа к данным по сравнению с одноканальным. Для правильной активации этого режима планки нужно установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это поколение DDR5, которое не работает в платах под DDR4, и наоборот. Убедитесь в совместимости вашей материнской платы. Хотя модули поддерживают EXPO, итоговая стабильная частота также зависит от возможностей конкретной платы и процессора. Данный комплект - это сбалансированное решение для тех, кто строит новую систему на AM5 и ценит готовую производительность из коробки. Если ваша цель - экстремальный разгон, стоит обратить внимание на память с более высокими частотами и низкими таймингами, а для офисных задач без многозадачности может хватить и меньшего объёма.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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