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Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR5 4800 DIMM R5 Entertainment Series Black (R5S532G4800U2S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR5 4800 DIMM R5 Entertainment Series Black (R5S532G4800U2S)

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Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR5 4800 DIMM R5 Entertainment Series Black (R5S532G4800U2S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634614
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR5 4800 DIMM R5 Entertainment Series Black (R5S532G4800U2S)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти рассчитан на пользователей, которые собирают современную систему для работы и развлечений на базе платформы AMD. Объём в 32 ГБ с хорошей базовой частотой отлично подходит для серьёзной многозадачности, например, одновременной работы с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями и лёгким монтажом. Для требовательных игр и профессионального монтажа видео 4K это будет хороший стартовый вариант, хотя энтузиастам, стремящимся к максимуму FPS, могут быть интересны модули с более высоким разгонным потенциалом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает совместимость только с современными платформами, использующими процессоры AMD Ryzen 7000 серии и новее для настольных ПК. Это поколение предлагает повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на то, что модули предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат для настольных компьютеров и не подойдут для ноутбуков.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ. Этого более чем достаточно для комфортной работы в современных играх, творческих приложениях и при активной многозадачности. Базовая частота 4800 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней, отзывчивости системы при работе с большими файлами и общей плавности в сценариях, где важна скорость обмена данными с процессором.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для достижения стабильной работы на заявленной частоте модули используют стандартное для DDR5 напряжение и оптимизированные тайминги. Ключевой особенностью является поддержка технологии AMD EXPO - это готовый профиль разгона, активация которого в BIOS материнской платы позволяет автоматически получить максимальную производительность, заложенную производителем, без сложных ручных настроек. Это идеальное решение для пользователей, которые хотят получить от системы всё "из коробки".

Совместимость с платформой

Память разработана и протестирована для оптимальной работы с платформами AMD, в первую очередь с процессорами Ryzen 7000 серии и материнскими платами на чипсетах AM5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4. Для активации профиля EXPO и работы на частоте 4800 МГц рекомендуется свежая версия BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности. Их дизайн выполнен в строгом стиле без подсветки, что делает память отличным выбором для лаконичных и минималистичных сборок. Низкопрофильная конструкция сводит к минимуму риск конфликта с крупными процессорными кулерами, обеспечивая широкую совместимость с системами охлаждения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей. Такая конфигурация из двух планок позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, который значительно увеличивает скорость доступа к данным по сравнению с одноканальным. Для правильной активации этого режима планки нужно установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это поколение DDR5, которое не работает в платах под DDR4, и наоборот. Убедитесь в совместимости вашей материнской платы. Хотя модули поддерживают EXPO, итоговая стабильная частота также зависит от возможностей конкретной платы и процессора. Данный комплект - это сбалансированное решение для тех, кто строит новую систему на AM5 и ценит готовую производительность из коробки. Если ваша цель - экстремальный разгон, стоит обратить внимание на память с более высокими частотами и низкими таймингами, а для офисных задач без многозадачности может хватить и меньшего объёма.

Отзывы о товаре Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR5 4800 DIMM R5 Entertainment Series Black (R5S532G4800U2S)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти рассчитан на пользователей, которые собирают современную систему для работы и развлечений на базе платформы AMD. Объём в 32 ГБ с хорошей базовой частотой отлично подходит для серьёзной многозадачности, например, одновременной работы с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями и лёгким монтажом. Для требовательных игр и профессионального монтажа видео 4K это будет хороший стартовый вариант, хотя энтузиастам, стремящимся к максимуму FPS, могут быть интересны модули с более высоким разгонным потенциалом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает совместимость только с современными платформами, использующими процессоры AMD Ryzen 7000 серии и новее для настольных ПК. Это поколение предлагает повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на то, что модули предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат для настольных компьютеров и не подойдут для ноутбуков.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ. Этого более чем достаточно для комфортной работы в современных играх, творческих приложениях и при активной многозадачности. Базовая частота 4800 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней, отзывчивости системы при работе с большими файлами и общей плавности в сценариях, где важна скорость обмена данными с процессором.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для достижения стабильной работы на заявленной частоте модули используют стандартное для DDR5 напряжение и оптимизированные тайминги. Ключевой особенностью является поддержка технологии AMD EXPO - это готовый профиль разгона, активация которого в BIOS материнской платы позволяет автоматически получить максимальную производительность, заложенную производителем, без сложных ручных настроек. Это идеальное решение для пользователей, которые хотят получить от системы всё "из коробки".

Совместимость с платформой

Память разработана и протестирована для оптимальной работы с платформами AMD, в первую очередь с процессорами Ryzen 7000 серии и материнскими платами на чипсетах AM5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4. Для активации профиля EXPO и работы на частоте 4800 МГц рекомендуется свежая версия BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности. Их дизайн выполнен в строгом стиле без подсветки, что делает память отличным выбором для лаконичных и минималистичных сборок. Низкопрофильная конструкция сводит к минимуму риск конфликта с крупными процессорными кулерами, обеспечивая широкую совместимость с системами охлаждения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей. Такая конфигурация из двух планок позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, который значительно увеличивает скорость доступа к данным по сравнению с одноканальным. Для правильной активации этого режима планки нужно установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это поколение DDR5, которое не работает в платах под DDR4, и наоборот. Убедитесь в совместимости вашей материнской платы. Хотя модули поддерживают EXPO, итоговая стабильная частота также зависит от возможностей конкретной платы и процессора. Данный комплект - это сбалансированное решение для тех, кто строит новую систему на AM5 и ценит готовую производительность из коробки. Если ваша цель - экстремальный разгон, стоит обратить внимание на память с более высокими частотами и низкими таймингами, а для офисных задач без многозадачности может хватить и меньшего объёма.

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Отзывы


Память оперативная AMD Radeon 32GB DDR5 4800 DIMM R5 Entertainment Series Black (R5S532G4800U2S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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