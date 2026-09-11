Память оперативная DDR5 Kingston 16Gb 5200Mhz (KF552C40BB-16)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR5 Kingston 16Gb 5200Mhz (KF552C40BB-16)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти DDR5 идеально подойдет для пользователей, которые собирают или обновляют современный настольный ПК начального и среднего уровня. Он обеспечит стабильную и быструю работу в повседневных задачах - работе с документами, веб-серфинге с множеством вкладок и нетребовательных играх. Для более серьезных нагрузок, таких как рендеринг сложных сцен или работа с огромными массивами данных, стоит рассмотреть комплект из двух или четырех модулей для увеличения общего объема и пропускной способности.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память нового поколения DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и энергоэффективность. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что физически и электрически DDR5 несовместима со слотами для более старых поколений (DDR4, DDR3), поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно этот стандарт.
Объём, частота и реальная производительность
Объем модуля составляет 16 ГБ, что является отличным стартом для современной системы, позволяя комфортно работать в многозадачном режиме. Номинальная частота 5200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на общей отзывчивости Windows и скорости загрузки приложений. В играх и профессиональных приложениях этот параметр, работая в паре с невысокими таймингами, помогает уменьшить задержки и поднять частоту кадров, особенно на платформах AMD Ryzen и новых Intel Core.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL40, что для частоты 5200 МГц является сбалансированным и типичным значением, обеспечивающим хорошее соотношение скорости и стабильности. Рабочее напряжение составляет 1.25 В, что ниже, чем у большинства модулей DDR4, благодаря чему память меньше нагревается и потребляет энергии. Для достижения заявленной частоты 5200 МГц модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0 - один из профилей разгона нужно просто активировать в BIOS/UEFI материнской платы, и система автоматически настроит все необходимые параметры.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами, использующими процессоры Intel Core 12-го, 13-го, 14-го поколений и новее (Alder Lake, Raptor Lake и последующие) или AMD Ryzen 7000 серии и новее на сокетах AM5. Ключевое условие - материнская плата должна иметь слоты DIMM под стандарт DDR5. Рекомендуется сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, а также обновить BIOS до последней версии для обеспечения максимальной стабильности и совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель Kingston выполнена в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является её преимуществом при сборке компактных систем или использовании с крупногабаритными процессорными кулерами башенного типа. Отсутствие радиатора не критично для работы на штатной частоте 5200 МГц с напряжением 1.25 В, так как нагрев модулей будет минимальным. Подсветка RGB также отсутствует, что делает память идеальным выбором для лаконичных, строгих сборок, где важна надежность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой один модуль памяти объемом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, которые поддерживают двухканальный режим работы, рекомендуется приобрести два идентичных модуля и установить их в соответствующие слоты на материнской плате. Двухканальный режим значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, что напрямую влияет на производительность в играх и профессиональных приложениях. В будущем вы сможете добавить ещё один или три таких же модуля, соблюдая рекомендации по установке от производителя материнской платы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это один модуль в комплекте, поэтому для двухканального режима потребуется покупка второй такой же планки. Также помните о строгой несовместимости DDR5 с разъемами для DDR4 - установить её в неподходящий слот физически невозможно. Заявленная частота 5200 МГц достигается только при активации профиля XMP в BIOS совместимой материнской платы; по умолчанию память будет работать на более низкой, базовой частоте. Этот модуль - отличный выбор для построения новой системы на базе DDR5 или для постепенного апгрейда, когда вы сначала покупаете одну планку, а позже добавляете вторую для выхода на оптимальную конфигурацию.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти DDR5 идеально подойдет для пользователей, которые собирают или обновляют современный настольный ПК начального и среднего уровня. Он обеспечит стабильную и быструю работу в повседневных задачах - работе с документами, веб-серфинге с множеством вкладок и нетребовательных играх. Для более серьезных нагрузок, таких как рендеринг сложных сцен или работа с огромными массивами данных, стоит рассмотреть комплект из двух или четырех модулей для увеличения общего объема и пропускной способности.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память нового поколения DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и энергоэффективность. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что физически и электрически DDR5 несовместима со слотами для более старых поколений (DDR4, DDR3), поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно этот стандарт.
Объём, частота и реальная производительность
Объем модуля составляет 16 ГБ, что является отличным стартом для современной системы, позволяя комфортно работать в многозадачном режиме. Номинальная частота 5200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на общей отзывчивости Windows и скорости загрузки приложений. В играх и профессиональных приложениях этот параметр, работая в паре с невысокими таймингами, помогает уменьшить задержки и поднять частоту кадров, особенно на платформах AMD Ryzen и новых Intel Core.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL40, что для частоты 5200 МГц является сбалансированным и типичным значением, обеспечивающим хорошее соотношение скорости и стабильности. Рабочее напряжение составляет 1.25 В, что ниже, чем у большинства модулей DDR4, благодаря чему память меньше нагревается и потребляет энергии. Для достижения заявленной частоты 5200 МГц модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0 - один из профилей разгона нужно просто активировать в BIOS/UEFI материнской платы, и система автоматически настроит все необходимые параметры.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами, использующими процессоры Intel Core 12-го, 13-го, 14-го поколений и новее (Alder Lake, Raptor Lake и последующие) или AMD Ryzen 7000 серии и новее на сокетах AM5. Ключевое условие - материнская плата должна иметь слоты DIMM под стандарт DDR5. Рекомендуется сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, а также обновить BIOS до последней версии для обеспечения максимальной стабильности и совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель Kingston выполнена в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является её преимуществом при сборке компактных систем или использовании с крупногабаритными процессорными кулерами башенного типа. Отсутствие радиатора не критично для работы на штатной частоте 5200 МГц с напряжением 1.25 В, так как нагрев модулей будет минимальным. Подсветка RGB также отсутствует, что делает память идеальным выбором для лаконичных, строгих сборок, где важна надежность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой один модуль памяти объемом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, которые поддерживают двухканальный режим работы, рекомендуется приобрести два идентичных модуля и установить их в соответствующие слоты на материнской плате. Двухканальный режим значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, что напрямую влияет на производительность в играх и профессиональных приложениях. В будущем вы сможете добавить ещё один или три таких же модуля, соблюдая рекомендации по установке от производителя материнской платы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это один модуль в комплекте, поэтому для двухканального режима потребуется покупка второй такой же планки. Также помните о строгой несовместимости DDR5 с разъемами для DDR4 - установить её в неподходящий слот физически невозможно. Заявленная частота 5200 МГц достигается только при активации профиля XMP в BIOS совместимой материнской платы; по умолчанию память будет работать на более низкой, базовой частоте. Этот модуль - отличный выбор для построения новой системы на базе DDR5 или для постепенного апгрейда, когда вы сначала покупаете одну планку, а позже добавляете вторую для выхода на оптимальную конфигурацию.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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