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Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16)

10 Отзывы
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Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) - фото 1
Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) - фото 2
Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) - фото 3
Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) - фото 4
Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) - фото 5
Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) - фото 6
Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) - фото 7
Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) - фото 8
Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) - фото 9
Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) - фото 10
Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Тайминги
38-38-38
  • Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) - фото 1
  • Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) - фото 2
  • Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) - фото 3
  • Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) - фото 4
  • Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) - фото 5
  • Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) - фото 6
  • Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) - фото 7
  • Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) - фото 8
  • Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) - фото 9
  • Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) - фото 10
  • Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690111
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
38
Тайминги
38-38-38
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти создан для пользователей современных ноутбуков и компактных систем, стремящихся к значительному повышению отзывчивости системы в повседневных и рабочих задачах. Он оптимально подойдет для апгрейда ноутбука с целью комфортной работы с десятками вкладок браузера, офисными пакетами, а также для запуска нетребовательных игр и программ для обработки фото. Комплект из 16 ГБ обеспечивает достаточный запас для многозадачности, но для профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми 3D-сценами стоит рассмотреть вариант с большим суммарным объемом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR5, что означает переход на новую архитектуру с повышенной эффективностью и пропускной способностью по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Ключевая особенность данного модуля - форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, компактные настольные компьютеры (NUC) и материнские платы Mini-ITX. Обратите внимание, что этот модуль физически и электрически несовместим со слотами для памяти DIMM в стандартных настольных ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 16 ГБ, что является отличным выбором для современного ноутбука, позволяя одновременно работать в нескольких ресурсоемких приложениях без замедлений. Номинальная частота этого модуля составляет 4800 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. В повседневных задачах, таких как веб-серфинг или работа с документами, прирост от такой частоты может быть не столь очевиден, но в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, он способствует уменьшению задержек и более плавному геймплею или рендерингу.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля имеют значение CL38, что является типичным для памяти DDR5 на частоте 4800 МГц и обеспечивает баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Рабочее напряжение составляет 1.1 В, что ниже, чем у DDR4, и способствует снижению общего энергопотребления системы, что критически важно для автономности ноутбука. Данный модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, которая позволяет автоматически применять оптимальные настройки частоты и таймингов в совместимой системе, избавляя пользователя от ручной настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами на платформах Intel и AMD, использующих процессоры, поддерживающие стандарт DDR5. Для работы на заявленной частоте 4800 МГц необходима совместимая материнская плата (чипсет) и процессор, чей встроенный контроллер памяти поддерживает данную частоту. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваш ноутбук имеет свободные слоты SO-DIMM именно под память DDR5, так как она не взаимозаменяема с DDR4.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель Kingston Fury Impact выполнена в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что гарантирует совместимость с подавляющим большинством корпусов ноутбуков, где пространство строго ограничено. Отказ от радиаторов в ноутбучном форм-факторе является нормой, так как тепловыделение модулей DDR5 при штатных настройках управляемо, а система охлаждения ноутбука рассчитана на такие компоненты. Подсветка на модуле отсутствует, что соответствует его практичной ориентации на надежную работу в закрытом корпусе.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность памяти, требуется установка двух идентичных модулей в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука. Если вы планируете апгрейд, рекомендуется приобретать сразу парный комплект или, как минимум, второй абсолютно такой же модуль для минимизации рисков несовместимости. При установке одного модуля память будет работать в одноканальном режиме, что ограничивает ее потенциал.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая привязка к форм-фактору SO-DIMM и поколению DDR5. Установить этот модуль в настольный ПК невозможно. Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашего ноутбука на предмет поддержки стандарта DDR5 и наличия свободного слота для апгрейда. Для достижения максимальной производительности, особенно в играх, целесообразно использовать два модуля для двухканального режима. Если ваш бюджет ограничен, а задачи - офисные и веб-серфинг, можно начать с одного модуля, оставив возможность для добавления второго в будущем.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16)

Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
VAGIF A.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, определилась сразу. характеристики как заявлены
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
На новую мать встала, как родненькая. пришла в пупырке. по качеству и работе довольна, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Василий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Второй раз беру память этой торговой марки, всё отлично, стабильно работает.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Георгий А.

Достоинства:


Комментарий:
Добрый день! Покупал комплект 2х16. Описание соответствует товару. Товар скорее всего оригинальный, но оперативка из первых поколений. Немного сбились тайминг в ввиду этого на 42-40-40. Работает штатно, не тротлит. При нагрузке работает штатно. Стресс тесты показывают всё ок. (Пишет, что оперативка этого года, удивительно что их до сих пор выпускают с такой герцовкой. )
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Павел

Достоинства:


Комментарий:
нормальная память, первый раз заказал - одна из двух планок нерабочая, перезаказал.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Михаил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Установил нормально работает 16 гиг.Буду брать ещё .
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Обычные плашки, ни чего выдающегося. Тайминги по-умолчанию обычные для этих банков micron.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
доставили в срок, упакована надёжно. завелась сразу
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Екатерина О.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел целый и дошел очень быстро Положили подарочек очень приятно Когда подключим допишем отзыв
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, сомнения были в том что изначально установлена Kingston KF548C38BBA-16, добавлена Kingston KF548C38BB-16 (эта планка без подсветки) будит ли все стабильно работать в такой комплектации памяти. Тест AIDA64 \"тест стабильности системы\", что все работает в штатном режиме, сбоев нет.



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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
38
Тайминги
38-38-38
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти создан для пользователей современных ноутбуков и компактных систем, стремящихся к значительному повышению отзывчивости системы в повседневных и рабочих задачах. Он оптимально подойдет для апгрейда ноутбука с целью комфортной работы с десятками вкладок браузера, офисными пакетами, а также для запуска нетребовательных игр и программ для обработки фото. Комплект из 16 ГБ обеспечивает достаточный запас для многозадачности, но для профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми 3D-сценами стоит рассмотреть вариант с большим суммарным объемом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR5, что означает переход на новую архитектуру с повышенной эффективностью и пропускной способностью по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Ключевая особенность данного модуля - форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, компактные настольные компьютеры (NUC) и материнские платы Mini-ITX. Обратите внимание, что этот модуль физически и электрически несовместим со слотами для памяти DIMM в стандартных настольных ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 16 ГБ, что является отличным выбором для современного ноутбука, позволяя одновременно работать в нескольких ресурсоемких приложениях без замедлений. Номинальная частота этого модуля составляет 4800 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. В повседневных задачах, таких как веб-серфинг или работа с документами, прирост от такой частоты может быть не столь очевиден, но в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, он способствует уменьшению задержек и более плавному геймплею или рендерингу.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля имеют значение CL38, что является типичным для памяти DDR5 на частоте 4800 МГц и обеспечивает баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Рабочее напряжение составляет 1.1 В, что ниже, чем у DDR4, и способствует снижению общего энергопотребления системы, что критически важно для автономности ноутбука. Данный модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, которая позволяет автоматически применять оптимальные настройки частоты и таймингов в совместимой системе, избавляя пользователя от ручной настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами на платформах Intel и AMD, использующих процессоры, поддерживающие стандарт DDR5. Для работы на заявленной частоте 4800 МГц необходима совместимая материнская плата (чипсет) и процессор, чей встроенный контроллер памяти поддерживает данную частоту. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваш ноутбук имеет свободные слоты SO-DIMM именно под память DDR5, так как она не взаимозаменяема с DDR4.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель Kingston Fury Impact выполнена в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что гарантирует совместимость с подавляющим большинством корпусов ноутбуков, где пространство строго ограничено. Отказ от радиаторов в ноутбучном форм-факторе является нормой, так как тепловыделение модулей DDR5 при штатных настройках управляемо, а система охлаждения ноутбука рассчитана на такие компоненты. Подсветка на модуле отсутствует, что соответствует его практичной ориентации на надежную работу в закрытом корпусе.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность памяти, требуется установка двух идентичных модулей в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука. Если вы планируете апгрейд, рекомендуется приобретать сразу парный комплект или, как минимум, второй абсолютно такой же модуль для минимизации рисков несовместимости. При установке одного модуля память будет работать в одноканальном режиме, что ограничивает ее потенциал.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая привязка к форм-фактору SO-DIMM и поколению DDR5. Установить этот модуль в настольный ПК невозможно. Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашего ноутбука на предмет поддержки стандарта DDR5 и наличия свободного слота для апгрейда. Для достижения максимальной производительности, особенно в играх, целесообразно использовать два модуля для двухканального режима. Если ваш бюджет ограничен, а задачи - офисные и веб-серфинг, можно начать с одного модуля, оставив возможность для добавления второго в будущем.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
VAGIF A.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, определилась сразу. характеристики как заявлены
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
На новую мать встала, как родненькая. пришла в пупырке. по качеству и работе довольна, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Василий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Второй раз беру память этой торговой марки, всё отлично, стабильно работает.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Георгий А.

Достоинства:


Комментарий:
Добрый день! Покупал комплект 2х16. Описание соответствует товару. Товар скорее всего оригинальный, но оперативка из первых поколений. Немного сбились тайминг в ввиду этого на 42-40-40. Работает штатно, не тротлит. При нагрузке работает штатно. Стресс тесты показывают всё ок. (Пишет, что оперативка этого года, удивительно что их до сих пор выпускают с такой герцовкой. )
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Павел

Достоинства:


Комментарий:
нормальная память, первый раз заказал - одна из двух планок нерабочая, перезаказал.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Михаил Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Установил нормально работает 16 гиг.Буду брать ещё .
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Обычные плашки, ни чего выдающегося. Тайминги по-умолчанию обычные для этих банков micron.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
доставили в срок, упакована надёжно. завелась сразу
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Екатерина О.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел целый и дошел очень быстро Положили подарочек очень приятно Когда подключим допишем отзыв
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, сомнения были в том что изначально установлена Kingston KF548C38BBA-16, добавлена Kingston KF548C38BB-16 (эта планка без подсветки) будит ли все стабильно работать в такой комплектации памяти. Тест AIDA64 \"тест стабильности системы\", что все работает в штатном режиме, сбоев нет.


Оперативная память Kingston Fury Impact 16Gb DDR5 (KF548S38IB-16) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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