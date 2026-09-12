Описание товара Оперативная память Patriot SODIMM 16GB DDR5-5600 (PSD516G560081S)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль предназначен для модернизации современных ноутбуков, мини-ПК и NUC систем, работающих на платформе DDR5. Он станет отличным выбором для тех, кто хочет повысить отзывчивость системы при ежедневной многозадачности с десятками вкладок в браузере, работе с офисными пакетами и нетребовательными приложениями. Для ресурсоёмких задач вроде видеомонтажа или игр в разрешении Full HD и выше лучше рассматривать комплект из двух модулей для активации двухканального режима, что даст более ощутимый прирост производительности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая пришла на смену DDR4, предлагая более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Ключевая особенность данного модуля - форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в компактные устройства: ноутбуки, моноблоки и небольшие компьютеры. Важно помнить, что планки SO-DIMM физически несовместимы со стандартными слотами DIMM для настольных материнских плат.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 16 ГБ, что является отличным балансом для большинства современных ноутбучных систем. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений, плавности работы в многозадачных сценариях и минимальных задержках в играх. Переход с DDR4 на DDR5 на этой частоте будет особенно заметен в приложениях, чувствительных к пропускной способности памяти и скорости работы с данными.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Стандартные тайминги для этой модели составляют CL46, что является типичным значением для DDR5-памяти начального и среднего уровня на момент её выхода. Более высокие тайминги по сравнению с DDR4 компенсируются архитектурными улучшениями нового поколения. Рабочее напряжение составляет 1.1 В, что способствует снижению общего энергопотребления системы. Для автоматической настройки на заявленную частоту модуль поддерживает профили Intel XMP 3.0, которые необходимо активировать в BIOS/UEFI, если данная функция поддерживается вашей ноутбучной платформой.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными процессорами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее или AMD Ryzen 6000 серии и новее, которые имеют встроенную поддержку памяти DDR5 и слоты SO-DIMM. Перед покупкой критически важно уточнить в спецификациях вашего устройства, какое именно поколение памяти (DDR4 или DDR5) оно использует, так как они не взаимозаменяемы. Также стоит проверить, поддерживает ли ваша модель ноутбука частоту 5600 МГц и возможность настройки XMP.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом для SO-DIMM исполнении без массивных радиаторов, что гарантирует совместимость с подавляющим большинством ноутбучных корпусов, где пространство строго ограничено. Тонкий текстолитовый модуль с распаянными чипами памяти рассчитан на эффективный теплоотвод за счёт пассивной циркуляции воздуха внутри корпуса устройства. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что полностью соответствует назначению модуля для установки в закрытые системы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для достижения максимальной производительности в ноутбуках с двумя слотами памяти рекомендуется устанавливать два идентичных модуля, что активирует двухканальный режим и значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти. Если вы планируете расширять объём в будущем, идеальным решением будет покупка второй такой же планки от того же производителя и с теми же характеристиками для минимизации рисков несовместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это поколение памяти: модуль DDR5 не работает в слотах, предназначенных для DDR4, и наоборот. Убедитесь, что ваша материнская плата ноутбука поддерживает именно DDR5. Также имейте в виду, что для работы на заявленной частоте 5600 МГц необходима соответствующая поддержка со стороны процессора и чипсета. В некоторых ноутбуках частота памяти может быть заблокирована на уровне спецификаций процессора (например, 4800 МГц), и активация профиля XMP может быть недоступна. Этот модуль оптимально подходит для владельцев современных ноутбуков, желающих увеличить объём оперативной памяти до комфортных 16 ГБ или собрать двухканальный комплект для серьёзной работы.