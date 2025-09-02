Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGb XMP DDR4 DIMM 16Gb (kit of 2x8Gb), 3200Mhz (KF432C16BB2AK2/16)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGb XMP DDR4 DIMM 16Gb (kit of 2x8Gb), 3200Mhz (KF432C16BB2AK2/16)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти Kingston FURY Beast создан для геймеров и энтузиастов, собирающих современный ПК среднего и высокого класса или выполняющих апгрейд существующей системы. Два модуля по 8 ГБ в сумме дают 16 ГБ, что является оптимальным объемом для комфортной игры в новейшие проекты на высоких настройках, параллельной работы с несколькими тяжелыми приложениями и обработки фото. Для базовых офисных задач он избыточен, а для профессионального монтажа видео в 4K или работы с огромными сценами 3D может потребоваться больший объем, но для большинства пользователей 16 ГБ на высокой скорости станут надежным фундаментом производительности.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Память относится к современному стандарту DDR4, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Используемый форм-фактор - 288-контактный DIMM, что означает совместимость исключительно со слотами на материнских платах для настольных компьютеров. Установить такие планки в ноутбук или компактную систему невозможно, для них предназначены модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект из двух модулей по 8 ГБ каждый обеспечивает суммарный объем 16 ГБ, что позволяет системе не обращаться к медленному файлу подкачки при активной многозадачности. Номинальная частота 3200 МГц значительно превышает стандартную для DDR4 (2133 или 2400 МГц), напрямую увеличивая скорость обмена данными с процессором. В играх это может выражаться в более высокой и стабильной частоте кадров, особенно на платформах AMD Ryzen, а в повседневных задачах - в мгновенной реакции системы на действия пользователя.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти указаны как CL16, что в сочетании с частотой 3200 МГц дает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Рабочее напряжение составляет стандартные для разогнанной DDR4 1.35 В. Ключевая особенность - поддержка профиля Intel XMP 2.0, который хранит оптимальные настройки частоты, таймингов и напряжения в специальной микросхеме модуля. Для пользователя это означает, что для выхода на заявленные 3200 МГц достаточно одной активации XMP в BIOS материнской платы, без сложных ручных манипуляций.
Совместимость с платформой
Модули совместимы с большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающих стандарт DDR4 и профиль XMP. Однако важно убедиться, что конкретная материнская плата и процессор официально поддерживают работу памяти на частоте 3200 МГц. На некоторых старых платформах или с некоторыми базовыми чипсетами может потребоваться ручная настройка или обновление BIOS для стабильной работы на максимальной скорости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены стильными низкопрофильными радиаторами черного цвета с интегрированной адресуемой RGB-подсветкой. Радиаторы эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, поддерживая стабильность работы на высоких частотах. Подсветка синхронизируется с фирменным ПО материнских плат (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и др.), позволяя вписать память в общую световую схему системного блока. Высота модулей не чрезмерна, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что гарантирует их идеальную совместную работу. Установка двух планок в правильные слоты (обычно слоты A2 и B2, согласно инструкции к материнской плате) активирует двухканальный режим. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что является критически важным для раскрытия потенциала современных процессоров в играх и приложениях. Для дальнейшего расширения объема до 32 ГБ рекомендуется приобрести еще один точно такой же комплект.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты под DDR4, а не DDR3 или DDR5, так как поколения памяти физически несовместимы. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц обязательна активация профиля XMP в BIOS, иначе память будет работать на базовой частоте (обычно 2133 МГц). Хотя модули не самые высокие, при планировании установки массивного башенного кулера стоит проверить зазор над слотами памяти. Этот комплект - отличный выбор для сбалансированной игровой и универсальной системы, но если ваш бюджет ограничен, а задачи просты, можно рассмотреть более медленные варианты, а для рабочих станций - сразу комплекты большего объема.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти Kingston FURY Beast создан для геймеров и энтузиастов, собирающих современный ПК среднего и высокого класса или выполняющих апгрейд существующей системы. Два модуля по 8 ГБ в сумме дают 16 ГБ, что является оптимальным объемом для комфортной игры в новейшие проекты на высоких настройках, параллельной работы с несколькими тяжелыми приложениями и обработки фото. Для базовых офисных задач он избыточен, а для профессионального монтажа видео в 4K или работы с огромными сценами 3D может потребоваться больший объем, но для большинства пользователей 16 ГБ на высокой скорости станут надежным фундаментом производительности.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Память относится к современному стандарту DDR4, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Используемый форм-фактор - 288-контактный DIMM, что означает совместимость исключительно со слотами на материнских платах для настольных компьютеров. Установить такие планки в ноутбук или компактную систему невозможно, для них предназначены модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект из двух модулей по 8 ГБ каждый обеспечивает суммарный объем 16 ГБ, что позволяет системе не обращаться к медленному файлу подкачки при активной многозадачности. Номинальная частота 3200 МГц значительно превышает стандартную для DDR4 (2133 или 2400 МГц), напрямую увеличивая скорость обмена данными с процессором. В играх это может выражаться в более высокой и стабильной частоте кадров, особенно на платформах AMD Ryzen, а в повседневных задачах - в мгновенной реакции системы на действия пользователя.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти указаны как CL16, что в сочетании с частотой 3200 МГц дает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Рабочее напряжение составляет стандартные для разогнанной DDR4 1.35 В. Ключевая особенность - поддержка профиля Intel XMP 2.0, который хранит оптимальные настройки частоты, таймингов и напряжения в специальной микросхеме модуля. Для пользователя это означает, что для выхода на заявленные 3200 МГц достаточно одной активации XMP в BIOS материнской платы, без сложных ручных манипуляций.
Совместимость с платформой
Модули совместимы с большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающих стандарт DDR4 и профиль XMP. Однако важно убедиться, что конкретная материнская плата и процессор официально поддерживают работу памяти на частоте 3200 МГц. На некоторых старых платформах или с некоторыми базовыми чипсетами может потребоваться ручная настройка или обновление BIOS для стабильной работы на максимальной скорости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены стильными низкопрофильными радиаторами черного цвета с интегрированной адресуемой RGB-подсветкой. Радиаторы эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, поддерживая стабильность работы на высоких частотах. Подсветка синхронизируется с фирменным ПО материнских плат (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и др.), позволяя вписать память в общую световую схему системного блока. Высота модулей не чрезмерна, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что гарантирует их идеальную совместную работу. Установка двух планок в правильные слоты (обычно слоты A2 и B2, согласно инструкции к материнской плате) активирует двухканальный режим. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что является критически важным для раскрытия потенциала современных процессоров в играх и приложениях. Для дальнейшего расширения объема до 32 ГБ рекомендуется приобрести еще один точно такой же комплект.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты под DDR4, а не DDR3 или DDR5, так как поколения памяти физически несовместимы. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц обязательна активация профиля XMP в BIOS, иначе память будет работать на базовой частоте (обычно 2133 МГц). Хотя модули не самые высокие, при планировании установки массивного башенного кулера стоит проверить зазор над слотами памяти. Этот комплект - отличный выбор для сбалансированной игровой и универсальной системы, но если ваш бюджет ограничен, а задачи просты, можно рассмотреть более медленные варианты, а для рабочих станций - сразу комплекты большего объема.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
могу сказать лишь одно ЖАЛЬ что я раньше не купил топ за свои деньги
Отзывы о товаре Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGb XMP DDR4 DIMM 16Gb (kit of 2x8Gb), 3200Mhz (KF432C16BB2AK2/16)
Достоинства:
Комментарий:
могу сказать лишь одно ЖАЛЬ что я раньше не купил топ за свои деньги