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Оперативная память 16Gb UDIMM DDR5 Crucial (PC5-38400, 5600, CL40) 1.1V (CT16G56C46U5) retail купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память 16Gb UDIMM DDR5 Crucial (PC5-38400, 5600, CL40) 1.1V (CT16G56C46U5) retail

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Оперативная память 16Gb UDIMM DDR5 Crucial (PC5-38400, 5600, CL40) 1.1V (CT16G56C46U5) retail - фото 1
Оперативная память 16Gb UDIMM DDR5 Crucial (PC5-38400, 5600, CL40) 1.1V (CT16G56C46U5) retail - фото 2
Оперативная память 16Gb UDIMM DDR5 Crucial (PC5-38400, 5600, CL40) 1.1V (CT16G56C46U5) retail - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
46-45-45
Подсветка
нет
  • Оперативная память 16Gb UDIMM DDR5 Crucial (PC5-38400, 5600, CL40) 1.1V (CT16G56C46U5) retail - фото 1
  • Оперативная память 16Gb UDIMM DDR5 Crucial (PC5-38400, 5600, CL40) 1.1V (CT16G56C46U5) retail - фото 2
  • Оперативная память 16Gb UDIMM DDR5 Crucial (PC5-38400, 5600, CL40) 1.1V (CT16G56C46U5) retail - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 980 руб. 
Начислим 448 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706546
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Оперативная память 16Gb UDIMM DDR5 Crucial (PC5-38400, 5600, CL40) 1.1V (CT16G56C46U5) retail
27 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Crucial
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-45-45
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память 16Gb UDIMM DDR5 Crucial (PC5-38400, 5600, CL40) 1.1V (CT16G56C46U5) retail

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR5 представляет собой отличный базовый выбор для сборки современного и отзывчивого персонального компьютера. Он идеально подойдет пользователям, которым важна стабильная работа системы в повседневных задачах: комфортный веб-серфинг с десятками вкладок, работа в офисных пакетах, обработка фотографий и даже нетребовательные игры. Объема 16 ГБ достаточно для большинства сценариев использования, но для профессиональной работы с видео, 3D-рендерингом или одновременного запуска нескольких тяжелых приложений стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или вариант с большим объемом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, следующего поколения после распространенной DDR4. Ключевое преимущество DDR5 — существенно возросшая пропускная способность и эффективность, а также встроенный регулятор напряжения питания (PMIC), что повышает стабильность. Форм-фактор UDIMM (Unbuffered DIMM) предназначен для стандартных настольных компьютеров и не подходит для ноутбуков, где используется компактный SO-DIMM. Важно помнить, что слоты под DDR5 физически и электрически несовместимы со старыми поколениями, поэтому модуль можно установить только в материнскую плату с соответствующими разъемами.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 16 ГБ, что является оптимальным стартовым выбором для новой системы. Его эффективная частота составляет 5600 МГц, что соответствует спецификации PC5-38400. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, заметно уменьшая задержки при обращении процессора к данным в памяти. В реальных условиях это выражается в более плавной работе графического интерфейса, ускоренной загрузке уровней в играх и повышении общей отзывчивости системы при интенсивной многозадачности по сравнению с памятью начального уровня.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля заданы как CL40, что для памяти DDR5 на частоте 5600 МГц является сбалансированным и типичным значением. В сочетании с высокой частотой это обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и латентностью. Рабочее напряжение составляет всего 1.1 В, что свидетельствует об энергоэффективности стандарта DDR5. Для активации заявленной частоты 5600 МГц модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически настроить память в BIOS материнской платы, избегая сложностей ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее, сокеты LGA1700, LGA1851) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии и новее на сокете AM5). Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых производителем модулей памяти (QVL) для конкретной модели платы и при необходимости обновить BIOS до последней версии для гарантированной стабильности работы на высоких частотах.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Этот модуль Crucial выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Такое решение снижает риск конфликта с установленным процессорным кулером, особенно башенного типа, и отлично подходит для компактных корпусов. Несмотря на отсутствие радиатора, эффективное тепморассеивание обеспечивается за счет энергоэффективного чипа памяти и стандартного рабочего напряжения. Подсветка (RGB) здесь не предусмотрена, что делает модуль идеальным выбором для лаконичных рабочих станций и систем, где важен чистый функционал.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для раскрытия всего потенциала современных процессоров, поддерживающих двухканальный режим работы памяти, рекомендуется приобрести два идентичных модуля и установить их в соответствующие слоты на материнской плате (часто обозначаемые одним цветом). Двухканальный режим позволяет значительно увеличить пропускную способность подсистемы памяти. В будущем вы можете добавить еще один или несколько модулей, но для максимальной стабильности лучше использовать планки одной модели и с одинаковыми характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — строгая несовместимость с платформами под DDR4. Убедитесь, что ваш процессор и материнская плата поддерживают именно DDR5. Для достижения заявленной частоты 5600 МГц активация профиля XMP в BIOS обязательна, в противном случае память будет работать на базовой частоте (часто 4800 МГц). Если вашей целью является сборка высокопроизводительной игровой системы или рабочей станции, рассмотрите комплект из двух модулей для двухканального режима. Для офисных и домашних задач без экстремальных нагрузок одиночная планка на 16 ГБ с частотой 5600 МГц станет отличным и современным выбором с запасом на будущее.

Отзывы о товаре Оперативная память 16Gb UDIMM DDR5 Crucial (PC5-38400, 5600, CL40) 1.1V (CT16G56C46U5) retail




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Характеристики
Бренд
Crucial
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-45-45
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR5 представляет собой отличный базовый выбор для сборки современного и отзывчивого персонального компьютера. Он идеально подойдет пользователям, которым важна стабильная работа системы в повседневных задачах: комфортный веб-серфинг с десятками вкладок, работа в офисных пакетах, обработка фотографий и даже нетребовательные игры. Объема 16 ГБ достаточно для большинства сценариев использования, но для профессиональной работы с видео, 3D-рендерингом или одновременного запуска нескольких тяжелых приложений стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или вариант с большим объемом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, следующего поколения после распространенной DDR4. Ключевое преимущество DDR5 — существенно возросшая пропускная способность и эффективность, а также встроенный регулятор напряжения питания (PMIC), что повышает стабильность. Форм-фактор UDIMM (Unbuffered DIMM) предназначен для стандартных настольных компьютеров и не подходит для ноутбуков, где используется компактный SO-DIMM. Важно помнить, что слоты под DDR5 физически и электрически несовместимы со старыми поколениями, поэтому модуль можно установить только в материнскую плату с соответствующими разъемами.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 16 ГБ, что является оптимальным стартовым выбором для новой системы. Его эффективная частота составляет 5600 МГц, что соответствует спецификации PC5-38400. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, заметно уменьшая задержки при обращении процессора к данным в памяти. В реальных условиях это выражается в более плавной работе графического интерфейса, ускоренной загрузке уровней в играх и повышении общей отзывчивости системы при интенсивной многозадачности по сравнению с памятью начального уровня.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля заданы как CL40, что для памяти DDR5 на частоте 5600 МГц является сбалансированным и типичным значением. В сочетании с высокой частотой это обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и латентностью. Рабочее напряжение составляет всего 1.1 В, что свидетельствует об энергоэффективности стандарта DDR5. Для активации заявленной частоты 5600 МГц модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически настроить память в BIOS материнской платы, избегая сложностей ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее, сокеты LGA1700, LGA1851) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии и новее на сокете AM5). Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых производителем модулей памяти (QVL) для конкретной модели платы и при необходимости обновить BIOS до последней версии для гарантированной стабильности работы на высоких частотах.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Этот модуль Crucial выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Такое решение снижает риск конфликта с установленным процессорным кулером, особенно башенного типа, и отлично подходит для компактных корпусов. Несмотря на отсутствие радиатора, эффективное тепморассеивание обеспечивается за счет энергоэффективного чипа памяти и стандартного рабочего напряжения. Подсветка (RGB) здесь не предусмотрена, что делает модуль идеальным выбором для лаконичных рабочих станций и систем, где важен чистый функционал.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для раскрытия всего потенциала современных процессоров, поддерживающих двухканальный режим работы памяти, рекомендуется приобрести два идентичных модуля и установить их в соответствующие слоты на материнской плате (часто обозначаемые одним цветом). Двухканальный режим позволяет значительно увеличить пропускную способность подсистемы памяти. В будущем вы можете добавить еще один или несколько модулей, но для максимальной стабильности лучше использовать планки одной модели и с одинаковыми характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — строгая несовместимость с платформами под DDR4. Убедитесь, что ваш процессор и материнская плата поддерживают именно DDR5. Для достижения заявленной частоты 5600 МГц активация профиля XMP в BIOS обязательна, в противном случае память будет работать на базовой частоте (часто 4800 МГц). Если вашей целью является сборка высокопроизводительной игровой системы или рабочей станции, рассмотрите комплект из двух модулей для двухканального режима. Для офисных и домашних задач без экстремальных нагрузок одиночная планка на 16 ГБ с частотой 5600 МГц станет отличным и современным выбором с запасом на будущее.

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Оперативная память 16Gb UDIMM DDR5 Crucial (PC5-38400, 5600, CL40) 1.1V (CT16G56C46U5) retail - купить по цене 27980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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