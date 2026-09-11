Описание товара Память оперативная DDR4 Netac C22 32Gb PC25600 3200Mhz (NTBSD4P32SP-32J)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR4 объемом 32 ГБ отлично подойдет пользователям, которым требуется серьезный запас для многозадачной работы, обработки больших объемов данных или для бюджетной рабочей станции. Он закрывает потребности в работе с виртуальными машинами, монтировании видео в разрешении 4К, сложными проектами в графических редакторах или одновременном запуске десятков вкладок в браузере вместе с фоновыми приложениями. Для современных игр это также достойный объем, хотя энтузиасты, стремящиеся к максимальному FPS в паре с топовым процессором, могут обратить внимание на комплекты из двух планок для активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, что означает совместимость с огромным парком настольных ПК и материнских плат, выпущенных в последние годы. Поколение DDR4 обеспечивает улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR3 и более высокий потенциал по частотам. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где требуются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 32 ГБ на одной планке является солидным и перекрывает потребности подавляющего большинства пользователей, обеспечивая комфортную работу без подтормаживаний даже при высокой нагрузке. Номинальная частота 3200 МГц находится в оптимальном для DDR4 диапазоне, предлагая отличный баланс между ценой и производительностью. Такая частота ощутимо повышает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению со стандартными 2133 или 2666 МГц, что положительно сказывается на скорости рендеринга, времени загрузки игровых уровней и общей отзывчивости системы в ресурсоемких приложениях.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, включая основную латентность CL22, являются стандартными для модулей DDR4 с частотой 3200 МГц, особенно в таком большом объеме на одной планке. Это обеспечивает стабильную работу на заявленных параметрах без претензий на экстремально низкие задержки. Рабочее напряжение, вероятно, составляет стандартные 1.2 В для JEDEC или может быть немного выше при активации профиля XMP. Наличие поддержки технологии XMP 2.0 крайне важно – она позволяет автоматически выставить частоту 3200 МГц и корректные тайминги в BIOS материнской платы одной кнопкой, без необходимости ручного разгона и тонкой настройки параметров.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с подавляющим большинством настольных платформ Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающих стандарт DDR4. Однако для работы на частоте 3200 МГц через XMP необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии), а также процессор с исправным контроллером памяти. На платах с чипсетами начального уровня (например, Intel H-серии) память, скорее всего, будет работать на стандартной для процессора частоте, например, 2933 или 2666 МГц. Всегда стоит свериться со списком поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти, судя по названию, выполнен в классическом форм-факторе без массивных радиаторов охлаждения. Это делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установленными процессорными кулерами, особенно башенного типа. Такой дизайн – разумный выбор для модуля с умеренной частотой 3200 МГц, который не предполагает экстремального разгона и не выделяет большого количества тепла даже под длительной нагрузкой. Подсветка RGB отсутствует, что делает память идеальным решением для лаконичных рабочих или офисных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данная позиция представляет собой одиночный модуль памяти объемом 32 ГБ. Его установка в один слот обеспечит системе значительный объем, но будет работать в одноканальном режиме, что ограничивает пропускную способность. Для активации более производительного двухканального режима, который заметно ускоряет работу интегрированной графики и многих приложений, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно с маркировкой A2 и B2). Учтите, что при дальнейшем расширении до 64 ГБ смешивание модулей с разными таймингами или вольтажом может привести к нестабильной работе.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевым ограничением является одноканальный режим работы при использовании одной планки, что снижает производительность в задачах, чувствительных к скорости памяти. Также убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты под DDR4, а не более старый DDR3 или новый DDR5 – они физически несовместимы. Перед покупкой проверьте максимально поддерживаемый объем памяти на один канал и общий для вашей платы и процессора. Этот модуль – отличный выбор для постепенного апгрейда, когда вы сначала ставите одну планку на 32 ГБ, а позже добавляете вторую для двухканального режима, или же как бюджетное решение для рабочей станции, где критичен именно большой объем, а не максимальная частота. Для сборки нового игрового ПК с нуля часто выгоднее сразу рассмотреть готовый двухканальный комплект из двух планок по 16 ГБ.