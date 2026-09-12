Память оперативная Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 KF432C16RB2AK2/16 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Renegade RGB
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 KF432C16RB2AK2/16 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Renegade RGB
Для кого и под какие задачи
Этот двухканальный комплект памяти отлично подойдет для создания производительного игрового ПК или рабочей станции для монтажа видео и работы с графикой. Общий объем в 16 ГБ позволяет комфортно играть в современные AAA-проекты, одновременно держать открытыми десятки вкладок браузера и работать с нетребовательными творческими приложениями. Для самых ресурсоемких задач вроде рендеринга сложных 3D-сцен или работы с огромными базами данных стоит рассмотреть комплекты с большим объемом, но для большинства пользователей эта конфигурация станет оптимальным балансом скорости и стоимости.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая является современным и широко распространенным решением для настольных компьютеров. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эти планки предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных ПК. Это означает, что модули не подойдут для ноутбуков или компактных систем, где используются модули меньшего размера SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, которая напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с тяжелыми приложениями и плавность рендеринга. По сравнению с базовыми модулями на 2666 МГц, эта частота дает заметный прирост производительности в процессорозависимых играх и задачах, чувствительных к скорости обмена данными с памятью.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Важным параметром для скорости отклика памяти являются тайминги, в данном случае обозначенные как CL16. В сочетании с частотой 3200 МГц они обеспечивают низкую задержку и высокую реальную производительность. Для простоты настройки модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с заявленными частотами и таймингами в BIOS материнской платы, минуя сложности ручного разгона. Рабочее напряжение соответствует стандартному для DDR4.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с большинством современных платформ Intel и AMD, поддерживающих стандарт DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы эту частоту поддерживали и процессор, и материнская плата. На более старых или бюджетных чипсетах память может запуститься на меньшей частоте. Перед покупкой рекомендуется сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно отводят тепло при высоких нагрузках, но и играют важную эстетическую роль. В них интегрирована адресуемая RGB-подсветка, которой можно управлять через фирменное ПО Kingston FURY CTRL или синхронизировать со световыми эффектами материнской платы, поддерживающей стандарты ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и другие. Стоит учесть высоту планок при планировании сборки с крупными процессорными кулерами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей. Такая комплектация оптимальна для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, положительно влияя на общую производительность системы. Для корректной работы двухканального режима планки нужно установить в слоты материнской платы, указанные в руководстве пользователя, обычно это слоты одного цвета.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевой момент - убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как стандарты DDR3, DDR4 и DDR5 физически и электрически несовместимы. Для работы на заявленной скорости 3200 МГц может потребоваться активация профиля XMP в BIOS. Помните, что добавление других модулей памяти к этому комплекту для расширения объема может привести к нестабильной работе, если их характеристики не идентичны. Этот комплект станет отличным выбором для геймеров и энтузиастов, собирающих сбалансированную и стильную систему.
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Для кого и под какие задачи
Этот двухканальный комплект памяти отлично подойдет для создания производительного игрового ПК или рабочей станции для монтажа видео и работы с графикой. Общий объем в 16 ГБ позволяет комфортно играть в современные AAA-проекты, одновременно держать открытыми десятки вкладок браузера и работать с нетребовательными творческими приложениями. Для самых ресурсоемких задач вроде рендеринга сложных 3D-сцен или работы с огромными базами данных стоит рассмотреть комплекты с большим объемом, но для большинства пользователей эта конфигурация станет оптимальным балансом скорости и стоимости.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая является современным и широко распространенным решением для настольных компьютеров. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эти планки предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных ПК. Это означает, что модули не подойдут для ноутбуков или компактных систем, где используются модули меньшего размера SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, которая напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с тяжелыми приложениями и плавность рендеринга. По сравнению с базовыми модулями на 2666 МГц, эта частота дает заметный прирост производительности в процессорозависимых играх и задачах, чувствительных к скорости обмена данными с памятью.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Важным параметром для скорости отклика памяти являются тайминги, в данном случае обозначенные как CL16. В сочетании с частотой 3200 МГц они обеспечивают низкую задержку и высокую реальную производительность. Для простоты настройки модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с заявленными частотами и таймингами в BIOS материнской платы, минуя сложности ручного разгона. Рабочее напряжение соответствует стандартному для DDR4.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с большинством современных платформ Intel и AMD, поддерживающих стандарт DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы эту частоту поддерживали и процессор, и материнская плата. На более старых или бюджетных чипсетах память может запуститься на меньшей частоте. Перед покупкой рекомендуется сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно отводят тепло при высоких нагрузках, но и играют важную эстетическую роль. В них интегрирована адресуемая RGB-подсветка, которой можно управлять через фирменное ПО Kingston FURY CTRL или синхронизировать со световыми эффектами материнской платы, поддерживающей стандарты ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и другие. Стоит учесть высоту планок при планировании сборки с крупными процессорными кулерами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей. Такая комплектация оптимальна для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, положительно влияя на общую производительность системы. Для корректной работы двухканального режима планки нужно установить в слоты материнской платы, указанные в руководстве пользователя, обычно это слоты одного цвета.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевой момент - убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как стандарты DDR3, DDR4 и DDR5 физически и электрически несовместимы. Для работы на заявленной скорости 3200 МГц может потребоваться активация профиля XMP в BIOS. Помните, что добавление других модулей памяти к этому комплекту для расширения объема может привести к нестабильной работе, если их характеристики не идентичны. Этот комплект станет отличным выбором для геймеров и энтузиастов, собирающих сбалансированную и стильную систему.
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