Оперативная память ТМИ SO-DIMM 8Gb DDR4-3200 (PC4-25600), 1024x8, C22, 1,2V consumer memory, МПТ 33 балла
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Характеристики
Описание товара Оперативная память ТМИ SO-DIMM 8Gb DDR4-3200 (PC4-25600), 1024x8, C22, 1,2V consumer memory, МПТ 33 балла
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти предназначен для простого и надежного апгрейда ноутбука или компактного настольного ПК. Он оптимально подойдет для повседневных задач: работы с документами и браузером с множеством вкладок, использования офисных приложений, просмотра мультимедиа и нетребовательных игр. Конфигурация на 8 ГБ представляет собой разумный базовый уровень, который позволит системе работать значительно отзывчивее по сравнению со стандартными 4 ГБ, однако для современных игр или профессиональных задач монтажа и проектирования стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей для двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4 в форм-факторе SO-DIMM. Это означает, что он предназначен исключительно для установки в ноутбуки, компактные настольные ПК (NUC, mini-ITX) и моноблоки, оснащенные соответствующими слотами. Поколение DDR4 обеспечивает более высокую скорость передачи данных и более низкое рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3, что важно для энергоэффективности мобильных систем. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR3 или DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что является популярным выбором для базового обновления системы. Частота работы в 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости платформы, особенно в паре с современным процессором. В реальных сценариях такая память ускорит загрузку приложений, переключение между задачами и работу с файлами, однако для максимального эффекта рекомендуется устанавливать два идентичных модуля, чтобы активировать двухканальный режим и удвоить скорость обмена данными с процессором.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает с таймингами CL22 и стандартным для DDR4 напряжением 1.2 В. Сочетание высокой частоты 3200 МГц и не самых агрессивных таймингов обеспечивает хороший баланс между скоростью и стабильностью, что особенно важно для готовых ноутбуков, где тонкая настройка BIOS часто ограничена. Данная модель не позиционируется как разогнанная и, как правило, не поддерживает профили XMP/EXPO; она рассчитана на работу на заявленной частоте при условии её поддержки платформой, что типично для большинства современных ноутбуков и плат на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее или AMD Ryzen серии 3000 и новее.
Совместимость с платформой
Ключевое условие совместимости – наличие в вашем ноутбуке или компактном ПК свободного слота SO-DIMM стандарта DDR4. Перед покупкой необходимо уточнить спецификацию устройства: поддерживает ли оно частоту 3200 МГц и максимальный объём модуля. Многие современные системы автоматически определят и установят корректную частоту работы. Стоит отметить, что в ноутбуках чаще всего отсутствует возможность ручного разгона, поэтому память будет работать на максимальной частоте, которую позволяет контроллер памяти процессора и чипсет материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в стандартном низкопрофильном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это классическое решение для ноутбуков, где пространство ограничено, а тепловыделение памяти контролируется общей системой охлаждения корпуса. Отсутствие массивного радиатора гарантирует совместимость с любым ноутбуком, где есть техническая возможность замены или добавления памяти. Подсветка также отсутствует, что соответствует целевому назначению модуля для скрытой установки внутри корпуса.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в двухканальном режиме рекомендуется приобрести два абсолютно идентичных модуля и установить их в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука (часто они помечены одинаковым цветом или обозначены в руководстве пользователя). Если вы планируете расширение в будущем, крайне желательно докупать модуль с теми же характеристиками: частотой, таймингами и даже схожей латентностью, чтобы избежать нестабильной работы системы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это форм-фактор SO-DIMM, который не подойдет для обычных настольных материнских плат с разъемами DIMM. Перед покупкой обязательно проверьте, есть ли в вашем ноутбуке свободный слот для апгрейда и какой максимальный объем и частоту памяти поддерживает ваша модель процессора и материнской платы. Хотя модуль имеет частоту 3200 МГц, конечная рабочая частота будет определяться платформой. Для игровых или профессиональных задач на ноутбуке одного модуля в 8 ГБ может оказаться недостаточно, поэтому изначальный план по сборке комплекта из двух планок на 16 ГБ суммарно будет более дальновидным решением.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти предназначен для простого и надежного апгрейда ноутбука или компактного настольного ПК. Он оптимально подойдет для повседневных задач: работы с документами и браузером с множеством вкладок, использования офисных приложений, просмотра мультимедиа и нетребовательных игр. Конфигурация на 8 ГБ представляет собой разумный базовый уровень, который позволит системе работать значительно отзывчивее по сравнению со стандартными 4 ГБ, однако для современных игр или профессиональных задач монтажа и проектирования стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей для двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4 в форм-факторе SO-DIMM. Это означает, что он предназначен исключительно для установки в ноутбуки, компактные настольные ПК (NUC, mini-ITX) и моноблоки, оснащенные соответствующими слотами. Поколение DDR4 обеспечивает более высокую скорость передачи данных и более низкое рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3, что важно для энергоэффективности мобильных систем. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR3 или DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что является популярным выбором для базового обновления системы. Частота работы в 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости платформы, особенно в паре с современным процессором. В реальных сценариях такая память ускорит загрузку приложений, переключение между задачами и работу с файлами, однако для максимального эффекта рекомендуется устанавливать два идентичных модуля, чтобы активировать двухканальный режим и удвоить скорость обмена данными с процессором.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает с таймингами CL22 и стандартным для DDR4 напряжением 1.2 В. Сочетание высокой частоты 3200 МГц и не самых агрессивных таймингов обеспечивает хороший баланс между скоростью и стабильностью, что особенно важно для готовых ноутбуков, где тонкая настройка BIOS часто ограничена. Данная модель не позиционируется как разогнанная и, как правило, не поддерживает профили XMP/EXPO; она рассчитана на работу на заявленной частоте при условии её поддержки платформой, что типично для большинства современных ноутбуков и плат на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее или AMD Ryzen серии 3000 и новее.
Совместимость с платформой
Ключевое условие совместимости – наличие в вашем ноутбуке или компактном ПК свободного слота SO-DIMM стандарта DDR4. Перед покупкой необходимо уточнить спецификацию устройства: поддерживает ли оно частоту 3200 МГц и максимальный объём модуля. Многие современные системы автоматически определят и установят корректную частоту работы. Стоит отметить, что в ноутбуках чаще всего отсутствует возможность ручного разгона, поэтому память будет работать на максимальной частоте, которую позволяет контроллер памяти процессора и чипсет материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в стандартном низкопрофильном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это классическое решение для ноутбуков, где пространство ограничено, а тепловыделение памяти контролируется общей системой охлаждения корпуса. Отсутствие массивного радиатора гарантирует совместимость с любым ноутбуком, где есть техническая возможность замены или добавления памяти. Подсветка также отсутствует, что соответствует целевому назначению модуля для скрытой установки внутри корпуса.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в двухканальном режиме рекомендуется приобрести два абсолютно идентичных модуля и установить их в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука (часто они помечены одинаковым цветом или обозначены в руководстве пользователя). Если вы планируете расширение в будущем, крайне желательно докупать модуль с теми же характеристиками: частотой, таймингами и даже схожей латентностью, чтобы избежать нестабильной работы системы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это форм-фактор SO-DIMM, который не подойдет для обычных настольных материнских плат с разъемами DIMM. Перед покупкой обязательно проверьте, есть ли в вашем ноутбуке свободный слот для апгрейда и какой максимальный объем и частоту памяти поддерживает ваша модель процессора и материнской платы. Хотя модуль имеет частоту 3200 МГц, конечная рабочая частота будет определяться платформой. Для игровых или профессиональных задач на ноутбуке одного модуля в 8 ГБ может оказаться недостаточно, поэтому изначальный план по сборке комплекта из двух планок на 16 ГБ суммарно будет более дальновидным решением.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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