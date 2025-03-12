Top.Mail.Ru
Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5)

9 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5) - фото 1
Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5) - фото 2
Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5) - фото 3
Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5) - фото 4
Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5) - фото 5
Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5) - фото 6
Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5) - фото 7
Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5) - фото 8
Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5) - фото 9
Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Тайминги
40-39-39
Радиатор охлаждения
Нет
  • Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5) - фото 1
  • Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5) - фото 2
  • Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5) - фото 3
  • Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5) - фото 4
  • Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5) - фото 5
  • Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5) - фото 6
  • Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5) - фото 7
  • Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5) - фото 8
  • Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5) - фото 9
  • Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 529941
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Crucial
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-39-39
Радиатор охлаждения
Нет
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти ориентирован на пользователей, которые начинают знакомство с платформами DDR5 или выполняют базовый апгрейд системы. Объема 16 ГБ достаточно для комфортной работы в операционной системе, офисных приложениях, веб-сёрфинге с множеством вкладок и нетребовательных играх. Для более ресурсоёмких задач, таких как профессиональный монтаж видео, 3D-рендеринг или современные ААА-игры на высоких настройках, рекомендуется рассматривать комплекты из двух или четырёх таких модулей для увеличения общего объёма и активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Он использует форм-фактор DIMM, предназначенный исключительно для настольных материнских плат. Крайне важно помнить, что слоты для памяти DDR5 имеют физический ключ, отличный от DDR4, поэтому установить эту планку в старую платформу невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 16 ГБ оперативной памяти, работающей на частоте 4800 МГц. Эта частота является стандартной (JEDEC) для ранних спецификаций DDR5 и обеспечивает заметный прирост в пропускной способности по сравнению с типичными DDR4-решениями. В повседневных задачах и играх это выражается в более быстрой загрузке уровней, отзывчивости системы при переключении между тяжёлыми приложениями и уменьшении подтормаживаний в сценариях с высокой нагрузкой на память.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL40, что при частоте 4800 МГц является типичным значением для модулей начального уровня DDR5. Рабочее напряжение составляет 1.1 В. Данный модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет материнской плате автоматически выставить заявленные частоту и тайминги (4800 МГц и CL40) без ручных манипуляций в BIOS. Это оптимальное решение для пользователей, ценящих простоту настройки.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее) и AMD (процессоры серии Ryzen 7000 и новее), использующими память стандарта DDR5. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM именно для DDR5, а не DDR4. Для стабильной работы на заявленной частоте рекомендуется устанавливать последнюю версию BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами и делает модуль хорошим выбором для компактных сборок. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатной частоте 4800 МГц, так как микросхемы памяти DDR5 обладают повышенной энергоэффективностью.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных платформ и значительного увеличения производительности за счет двухканального режима рекомендуется покупка двух идентичных модулей. Устанавливать их следует в слоты, указанные в инструкции к материнской плате (обычно это слоты с одинаковым цветом или через один). Смешивание этого модуля с другими по характеристикам может привести к нестабильной работе.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это необходимость совместимой платформы DDR5. На платформах, официально поддерживающих более высокие частоты, этот модуль может стать отличной базой для дальнейшего апгрейда путем докупки второго такого же. Для игровых систем высшего класса чаще предпочитают комплекты с более низкими таймингами и частотой от 6000 МГц. Этот же модуль - разумный и сбалансированный выбор для сборки или обновления рабочего или мультимедийного ПК с акцентом на надежность и стандартную производительность нового поколения памяти.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5)

Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Глеб П.

Достоинства:


Комментарий:
все подошло,все заработало отлично,думаю заказать 2
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, заводится сразу
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Илья Б.

Достоинства:


Комментарий:
сразу взяла 4800мгц, хорошая память.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Завелась без проблем, все работает..
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
Все соответствует описанию, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, к покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Плашка памяти подошла на АМ5. Мат.плата Colorful BATTLE-AX A620. Заработало все без проблем. Доставка своевременно.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Память рабочая. Доставка быстрая. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2023
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Купил радики с алика, взяла 6000 при таймингах 40 с напряжением 1.35.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Crucial
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-39-39
Радиатор охлаждения
Нет
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти ориентирован на пользователей, которые начинают знакомство с платформами DDR5 или выполняют базовый апгрейд системы. Объема 16 ГБ достаточно для комфортной работы в операционной системе, офисных приложениях, веб-сёрфинге с множеством вкладок и нетребовательных играх. Для более ресурсоёмких задач, таких как профессиональный монтаж видео, 3D-рендеринг или современные ААА-игры на высоких настройках, рекомендуется рассматривать комплекты из двух или четырёх таких модулей для увеличения общего объёма и активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Он использует форм-фактор DIMM, предназначенный исключительно для настольных материнских плат. Крайне важно помнить, что слоты для памяти DDR5 имеют физический ключ, отличный от DDR4, поэтому установить эту планку в старую платформу невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 16 ГБ оперативной памяти, работающей на частоте 4800 МГц. Эта частота является стандартной (JEDEC) для ранних спецификаций DDR5 и обеспечивает заметный прирост в пропускной способности по сравнению с типичными DDR4-решениями. В повседневных задачах и играх это выражается в более быстрой загрузке уровней, отзывчивости системы при переключении между тяжёлыми приложениями и уменьшении подтормаживаний в сценариях с высокой нагрузкой на память.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL40, что при частоте 4800 МГц является типичным значением для модулей начального уровня DDR5. Рабочее напряжение составляет 1.1 В. Данный модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет материнской плате автоматически выставить заявленные частоту и тайминги (4800 МГц и CL40) без ручных манипуляций в BIOS. Это оптимальное решение для пользователей, ценящих простоту настройки.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее) и AMD (процессоры серии Ryzen 7000 и новее), использующими память стандарта DDR5. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM именно для DDR5, а не DDR4. Для стабильной работы на заявленной частоте рекомендуется устанавливать последнюю версию BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами и делает модуль хорошим выбором для компактных сборок. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатной частоте 4800 МГц, так как микросхемы памяти DDR5 обладают повышенной энергоэффективностью.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных платформ и значительного увеличения производительности за счет двухканального режима рекомендуется покупка двух идентичных модулей. Устанавливать их следует в слоты, указанные в инструкции к материнской плате (обычно это слоты с одинаковым цветом или через один). Смешивание этого модуля с другими по характеристикам может привести к нестабильной работе.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это необходимость совместимой платформы DDR5. На платформах, официально поддерживающих более высокие частоты, этот модуль может стать отличной базой для дальнейшего апгрейда путем докупки второго такого же. Для игровых систем высшего класса чаще предпочитают комплекты с более низкими таймингами и частотой от 6000 МГц. Этот же модуль - разумный и сбалансированный выбор для сборки или обновления рабочего или мультимедийного ПК с акцентом на надежность и стандартную производительность нового поколения памяти.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Глеб П.

Достоинства:


Комментарий:
все подошло,все заработало отлично,думаю заказать 2
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, заводится сразу
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Илья Б.

Достоинства:


Комментарий:
сразу взяла 4800мгц, хорошая память.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Завелась без проблем, все работает..
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
Все соответствует описанию, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, к покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Плашка памяти подошла на АМ5. Мат.плата Colorful BATTLE-AX A620. Заработало все без проблем. Доставка своевременно.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Память рабочая. Доставка быстрая. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2023
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Купил радики с алика, взяла 6000 при таймингах 40 с напряжением 1.35.


Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...