Top.Mail.Ru
Память ACER DDR5 DIMM 16Gb UD200 (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (BL.9BWWA.420) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Память ACER DDR5 DIMM 16Gb UD200 (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (BL.9BWWA.420)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Память ACER DDR5 DIMM 16Gb UD200 (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (BL.9BWWA.420)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Тайминги
40-39-39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735321
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Форм-фактор
DIMM
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-39-39
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
11

Описание товара Память ACER DDR5 DIMM 16Gb UD200 (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (BL.9BWWA.420)

Оперативная память Acer формата DIMM с объёмом 16 Гб способна легко справляться с современными задачами. Высокая тактовая частота 4800 МГц и пропускная способность 38400 Мб/с обеспечивают молниеносную передачу данных, ускоряя запуск программ и работу с большими файлами. CL 40 — баланс производительности для стабильной многозадачности. Энергопитание на отметке 1,1 В делает модуль экономичным, что особенно важно при длительной работе системы. Этот модуль идеально подойдёт тем, кто ценит высокую скорость, стабильность и эффективность.

Отзывы о товаре Память ACER DDR5 DIMM 16Gb UD200 (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (BL.9BWWA.420)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Форм-фактор
DIMM
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-39-39
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память Acer формата DIMM с объёмом 16 Гб способна легко справляться с современными задачами. Высокая тактовая частота 4800 МГц и пропускная способность 38400 Мб/с обеспечивают молниеносную передачу данных, ускоряя запуск программ и работу с большими файлами. CL 40 — баланс производительности для стабильной многозадачности. Энергопитание на отметке 1,1 В делает модуль экономичным, что особенно важно при длительной работе системы. Этот модуль идеально подойдёт тем, кто ценит высокую скорость, стабильность и эффективность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память ACER DDR5 DIMM 16Gb UD200 (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (BL.9BWWA.420) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...