Описание товара Память оперативная DDR4 Apacer 8GB 3200MHz SO-DIMM (AS08GGB32CSYBGH)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти отлично подойдет для владельцев ноутбуков и компактных настольных систем, которые хотят провести быстрый и эффективный апгрейд. Он позволит уверенно работать с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями и некритичными к графике играми, заметно повысив отзывчивость системы. Планка объемом 8 ГБ станет хорошим бюджетным решением для расширения оперативной памяти в ультрабуках или игровых ноутбуках начального уровня, закрывая потребности в повседневной многозадачности, но для профессиональных задач вроде монтажа видео или 3D-рендеринга лучше рассматривать комплект из двух таких модулей или варианты большего объема.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Данная планка относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Ключевая особенность — форм-фактор SO-DIMM, который используется исключительно в ноутбуках, компактных ПК (NUC, mini-ITX) и моноблоках. Это означает, что модуль физически несовместим со стандартными слотами DIMM на материнских платах для обычных настольных компьютеров, и перед покупкой необходимо убедиться в поддержке именно DDR4 SO-DIMM вашим устройством.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 8 ГБ оперативной памяти и работает на эффективной частоте 3200 МГц. Такой скорости достаточно для того, чтобы процессор ноутбука быстрее обменивался данными с памятью, что положительно скажется на скорости загрузки приложений и плавности работы в средах с высокой многозадачностью. В играх частота 3200 МГц, особенно в паре с современными процессорами AMD Ryzen или Intel Core, может дать небольшой, но заметный прирост к минимальному FPS, уменьшив просадки, однако основной объем в 8 ГБ для игр в 2024 году уже может быть ограничивающим фактором.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные тайминги для этой модели не указаны в названии, но типичные значения для DDR4-3200 находятся в районе CL22, что обеспечивает баланс между скоростью и стабильностью для ноутбучных платформ. Рабочее напряжение памяти DDR4 обычно составляет 1.2 В, что способствует снижению энергопотребления и тепловыделения. В ноутбуках поддержка профилей разгона XMP/EXPO встречается редко, и память, как правило, работает на стандартной для платформы частоте (например, 2666 или 2933 МГц), поэтому для выхода на полные 3200 МГц потребуется, чтобы ноутбук изначально поддерживал такую частоту.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством современных ноутбуков и мини-ПК, выпущенных примерно с 2017-2018 годов и использующих процессоры Intel Core 8-го поколения и новее или AMD Ryzen 2000 серии и новее. Крайне важно проверить, поддерживает ли ваша конкретная модель ноутбука апгрейд памяти (не все модели имеют несъемные планки) и какую максимальную частоту и объем она может использовать. Установка модуля с частотой выше поддерживаемой платформой приведет к его работе на максимально допустимой для системы частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти, как и большинство ноутбучных модулей SO-DIMM, выполнена в низкопрофильном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это необходимо для гарантированной совместимости с тесным внутренним пространством любого ноутбука. Отсутствие радиатора не является проблемой, так как рабочие напряжения и тепловыделение в мобильных системах строго контролируются, а штатная система охлаждения ноутбука рассчитана на такой сценарий. Внешний вид планки минималистичен и не предполагает подсветки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который может существенно повысить производительность встроенной графики и в требовательных приложениях, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в соответствующий слот на материнской плате ноутбука. Если вы планируете расширять память, добавляя эту планку к уже установленной, старайтесь подбирать модуль с максимально схожими характеристиками — частотой, таймингами и объемом, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем. Перед покупкой обязательно уточните в спецификациях вашего ноутбука тип поддерживаемой памяти (DDR4), максимальный поддерживаемый объем на слот и частоту. Помните, что один модуль 8 ГБ работает в одноканальном режиме, что ограничивает производительность. Если ваш бюджет и конструкция ноутбука позволяют, оптимальным решением будет сразу приобрести комплект из двух одинаковых планок для работы в двухканале, что даст больший прирост к скорости, чем просто высокая частота одной планки.