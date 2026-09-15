Описание товара Память оперативная DDR4 Netac PC21300 8Gb2666Mhz (NTSDD4P26SP-08B)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль DDR4 подойдет для пользователей, которым требуется базовый, но надежный апгрейд старой системы или сборка недорогого офисного или домашнего компьютера. Он закрывает потребности в повседневной многозадачности, стабильной работе с документами, веб-браузером и нетребовательными приложениями. Для современных игр или профессионального монтажа видео такого объема и скорости в одиночку будет недостаточно, но пара таких планок в двухканальном режиме станет отличным бюджетным решением для многих задач.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, что означает совместимость с современными и актуальными в течение последних лет платформами на базе процессоров Intel и AMD. Это стандартный форм-фактор DIMM, который предназначен исключительно для установки в слоты настольных материнских плат. Ключевой вырез на контактной площадке у DDR4 расположен иначе, чем у устаревшей DDR3, что физически предотвращает ошибку установки в неподходящий слот.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 8 ГБ, что является хорошей отправной точкой для современной системы, позволяющей комфортно работать с несколькими программами одновременно. Базовая частота памяти составляет 2666 МГц, что обеспечивает достаточную пропускную способность для сценариев, не связанных с экстремальными нагрузками. Прирост производительности от этой частоты по сравнению с более медленными стандартными модулями будет заметен в общей отзывчивости системы и в играх, где производительность зависит не только от видеокарты.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные тайминги и поддержка профилей разгона XMP для данной модели уточняются на странице товара. Обычно память с частотой 2666 МГц работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и имеет умеренные задержки. Это стабильная и энергоэффективная конфигурация, которая, как правило, не требует активации сложных профилей в BIOS для своей работы на номинале и обеспечивает низкую латентность для повседневных задач.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с подавляющим большинством настольных материнских плат, поддерживающих стандарт DDR4. Это включает платформы Intel начиная с чипсетов серии 100 и AMD начиная с платформ AM4. Важно помнить, что максимальная поддерживаемая частота памяти зависит от процессора и материнской платы, поэтому перед покупкой стоит свериться со спецификациями вашей платы, чтобы убедиться в поддержке частоты 2666 МГц и выше.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом формате без дополнительных радиаторов охлаждения. Это снижает общую высоту планки и полностью исключает риск конфликта с установленным массивным процессорным кулером. Для работы на заявленной частоте 2666 МГц пассивного охлаждения, обеспечиваемого платой и общим потоком воздуха в корпусе, более чем достаточно, так как модуль не предназначен для экстремального разгона с повышенным напряжением.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой один модуль объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современной системы и значительного увеличения производительности в играх и приложениях настоятельно рекомендуется устанавливать память парами для активации двухканального режима. Если вы планируете расширять объем в будущем, старайтесь докупать максимально идентичную по характеристикам планку от того же производителя, чтобы минимизировать риск нестабильности работы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это одиночный модуль, который будет работать в одноканальном режиме, снижая общую производительность системы. Для игр и серьезной работы стоит сразу рассматривать комплект из двух модулей. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты DDR4. Эта память - оптимальный выбор для недорогого апгрейда существующей системы или для сборки базового ПК, где на первом месте стоит надежность и стоимость. Пользователям, собирающим мощную игровую или рабочую станцию, лучше обратить внимание на комплекты из двух модулей с более высокой частотой и поддержкой XMP.