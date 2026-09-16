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Модуль памяти SODIMM 8GB DDR4-2666 PSD48G26662S PATRIOT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модуль памяти SODIMM 8GB DDR4-2666 PSD48G26662S PATRIOT

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Модуль памяти SODIMM 8GB DDR4-2666 PSD48G26662S PATRIOT - фото 1
Модуль памяти SODIMM 8GB DDR4-2666 PSD48G26662S PATRIOT - фото 2
Модуль памяти SODIMM 8GB DDR4-2666 PSD48G26662S PATRIOT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19-19-19-43
Подсветка
нет
  • Модуль памяти SODIMM 8GB DDR4-2666 PSD48G26662S PATRIOT - фото 1
  • Модуль памяти SODIMM 8GB DDR4-2666 PSD48G26662S PATRIOT - фото 2
  • Модуль памяти SODIMM 8GB DDR4-2666 PSD48G26662S PATRIOT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738963
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Модуль памяти SODIMM 8GB DDR4-2666 PSD48G26662S PATRIOT

Оперативная память Patriot с форм-фактором SO-DIMM создана для тех, кто ценит компактность и производительность. Объём 8 ГБ на одном модуле — оптимальное решение для современных задач: работа, учёба, развлечения. Высокая тактовая частота 2666 МГц и пропускная способность 21300 МБайт/с обеспечивают плавную и быструю обработку данных, а низкое напряжение 1.2 В делает этот модуль ещё и энергоэффективным. Тип памяти DDR4 актуален для современных ноутбуков, а задержка CAS Latency 19 обеспечивает хорошую скорость отклика в любых сценариях.

Отзывы о товаре Модуль памяти SODIMM 8GB DDR4-2666 PSD48G26662S PATRIOT




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память Patriot с форм-фактором SO-DIMM создана для тех, кто ценит компактность и производительность. Объём 8 ГБ на одном модуле — оптимальное решение для современных задач: работа, учёба, развлечения. Высокая тактовая частота 2666 МГц и пропускная способность 21300 МБайт/с обеспечивают плавную и быструю обработку данных, а низкое напряжение 1.2 В делает этот модуль ещё и энергоэффективным. Тип памяти DDR4 актуален для современных ноутбуков, а задержка CAS Latency 19 обеспечивает хорошую скорость отклика в любых сценариях.
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Доставка
Отзывы


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