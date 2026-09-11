Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3200MHz (PVE248G320C8)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3200MHz (PVE248G320C8)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль идеально подходит для бюджетного апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера, где нужен баланс цены и базовой производительности. Он обеспечит комфортную работу с офисными приложениями, веб-браузером с большим количеством вкладок и нетребовательными играми. Для ресурсоёмких задач вроде видеомонтажа или профессионального 3D-рендеринга одного модуля такого объёма будет недостаточно, но он станет отличной отправной точкой для дальнейшего расширения системы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который пришёл на смену DDR3 и предлагает более высокую пропускную способность при сниженном напряжении питания. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что это память для настольных персональных компьютеров, и она физически не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM. Это означает, что установка возможна только в материнскую плату с соответствующими слотами под DDR4.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стандартом для современных систем, позволяющим комфортно работать в многозадачном режиме. Номинальная частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на отзывчивости системы и производительности в играх, особенно если используется интегрированная графика. Однако для раскрытия полного потенциала этой скорости модуль лучше использовать в составе двухканального комплекта из двух планок.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля, обозначенные как CL, влияют на задержки при доступе к данным. Данная модель работает на относительно низком напряжении, характерном для DDR4, что способствует энергоэффективности. Для достижения заявленной высокой частоты 3200 МГц в большинстве случаев потребуется активация профиля Intel XMP в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память, скорее всего, запустится на стандартной для платформы частоте (например, 2133 или 2400 МГц). Это позволяет получить прирост производительности без сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами на процессорах Intel Core (начиная с 6-го поколения Skylake) и AMD Ryzen. Ключевой момент - ваша материнская плата должна иметь слоты именно под стандарт DDR4. Важно помнить, что поддержка частоты 3200 МГц зависит не только от платы, но и от процессора, особенно в случае с AMD Ryzen первых поколений, где для такой скорости может потребоваться обновление BIOS. Для активации двухканального режима рекомендуется использовать два одинаковых модуля.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель оснащена алюминиевым радиатором, который способствует отведению тепла от чипов памяти при длительной нагрузке, повышая общую стабильность системы, особенно при работе на высоких частотах. Конструкция радиатора относительно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленными в системе крупными процессорными кулерами. Подсветка у этой модели отсутствует, что делает её практичным выбором для лаконичных сборок, где важнее функциональность, чем внешний вид.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти, что означает, что для активации двухканального режима, существенно повышающего пропускную способность, потребуется приобрести второй идентичный модуль. Устанавливать их следует в слоты одного цвета на материнской плате, как указано в её руководстве. При планировании дальнейшего расширения объёма настоятельно рекомендуется докупать планки с максимально близкими характеристиками (частота, тайминги, вольтаж), а в идеале - точно такую же модель, чтобы избежать проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает тип памяти DDR4, так как модули разных поколений (DDR3, DDR4, DDR5) физически и электрически несовместимы. Помните, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц почти наверняка потребуется активировать профиль XMP в BIOS, и не все базовые материнские платы (особенно в бюджетном сегменте) могут стабильно поддерживать такую скорость. Этот модуль - отличный выбор для создания недорогой двухканальной конфигурации 16 ГБ (2x8 ГБ) для игр и работы, но если вам сразу нужен большой объём для монтажа или виртуализации, лучше рассмотреть покупку комплекта из двух планок большей ёмкости.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль идеально подходит для бюджетного апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера, где нужен баланс цены и базовой производительности. Он обеспечит комфортную работу с офисными приложениями, веб-браузером с большим количеством вкладок и нетребовательными играми. Для ресурсоёмких задач вроде видеомонтажа или профессионального 3D-рендеринга одного модуля такого объёма будет недостаточно, но он станет отличной отправной точкой для дальнейшего расширения системы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который пришёл на смену DDR3 и предлагает более высокую пропускную способность при сниженном напряжении питания. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что это память для настольных персональных компьютеров, и она физически не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM. Это означает, что установка возможна только в материнскую плату с соответствующими слотами под DDR4.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стандартом для современных систем, позволяющим комфортно работать в многозадачном режиме. Номинальная частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на отзывчивости системы и производительности в играх, особенно если используется интегрированная графика. Однако для раскрытия полного потенциала этой скорости модуль лучше использовать в составе двухканального комплекта из двух планок.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля, обозначенные как CL, влияют на задержки при доступе к данным. Данная модель работает на относительно низком напряжении, характерном для DDR4, что способствует энергоэффективности. Для достижения заявленной высокой частоты 3200 МГц в большинстве случаев потребуется активация профиля Intel XMP в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память, скорее всего, запустится на стандартной для платформы частоте (например, 2133 или 2400 МГц). Это позволяет получить прирост производительности без сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами на процессорах Intel Core (начиная с 6-го поколения Skylake) и AMD Ryzen. Ключевой момент - ваша материнская плата должна иметь слоты именно под стандарт DDR4. Важно помнить, что поддержка частоты 3200 МГц зависит не только от платы, но и от процессора, особенно в случае с AMD Ryzen первых поколений, где для такой скорости может потребоваться обновление BIOS. Для активации двухканального режима рекомендуется использовать два одинаковых модуля.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель оснащена алюминиевым радиатором, который способствует отведению тепла от чипов памяти при длительной нагрузке, повышая общую стабильность системы, особенно при работе на высоких частотах. Конструкция радиатора относительно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленными в системе крупными процессорными кулерами. Подсветка у этой модели отсутствует, что делает её практичным выбором для лаконичных сборок, где важнее функциональность, чем внешний вид.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти, что означает, что для активации двухканального режима, существенно повышающего пропускную способность, потребуется приобрести второй идентичный модуль. Устанавливать их следует в слоты одного цвета на материнской плате, как указано в её руководстве. При планировании дальнейшего расширения объёма настоятельно рекомендуется докупать планки с максимально близкими характеристиками (частота, тайминги, вольтаж), а в идеале - точно такую же модель, чтобы избежать проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает тип памяти DDR4, так как модули разных поколений (DDR3, DDR4, DDR5) физически и электрически несовместимы. Помните, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц почти наверняка потребуется активировать профиль XMP в BIOS, и не все базовые материнские платы (особенно в бюджетном сегменте) могут стабильно поддерживать такую скорость. Этот модуль - отличный выбор для создания недорогой двухканальной конфигурации 16 ГБ (2x8 ГБ) для игр и работы, но если вам сразу нужен большой объём для монтажа или виртуализации, лучше рассмотреть покупку комплекта из двух планок большей ёмкости.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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