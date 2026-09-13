Описание товара Оперативная память Patriot DDR4 8GB 3200MHz Signature Premium (PSP48G3200H1)

Для кого и под какие задачи

Эта планка памяти отлично подойдет для базового апгрейда офисного или домашнего компьютера, а также для сборки недорогой системы начального уровня. С её помощью вы сможете комфортно работать с документами, запускать несколько десятков вкладок в браузере и играть в нетребовательные игры. Однако для современных AAA-iгр на высоких настройках, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми инженерными программами одного модуля в 8 ГБ будет недостаточно — в таких случаях стоит рассматривать комплект из двух планок или больший объем.

Тип, поколение и форм1фактор памяти

Модуль использует современное поколение DDR4, которое обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Это означает, что планка подходит только для материнских плат с соответствующими слотами DDR4. Форм1фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров — в ноутбуки или мини1ПК она не установится.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является популярным выбором для систем, где важна многозадачность. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает хорошую скорость обмена данными с процессором, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы. В реальных сценариях эта частота позволит получить максимальную отдачу от современных процессоров AMD Ryzen и Intel Core, особенно в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти влияют на задержки при обращении к данным. Для эффективной работы на частоте 3200 МГц модуль использует стандартное напряжение 1.35 В и поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это означает, что для достижения заявленной высокой скорости вам не потребуется вручную настраивать BIOS — достаточно активировать готовый профиль разгона, и память заработает на оптимальных параметрах.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством современных платформ Intel и AMD, поддерживающих стандарт DDR4. Однако важно помнить, что максимально поддерживаемая частота памяти зависит не только от материнской платы, но и от процессора. Перед покупкой проверьте спецификации вашего CPU: некоторые модели начального уровня могут работать с памятью только на более низких частотах, например, 2933 или 2666 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена алюминиевым радиатором серии Signature Premium, который помогает эффективно рассеивать тепло при длительной работе на высоких частотах. Это способствует стабильности системы и долговечности компонентов. Дизайн радиатора выполнен в классическом стиле без подсветки, что делает модуль хорошим выбором для лаконичных сборок, а его высота не создаст проблем с установкой даже под крупные процессорные кулеры.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для максимального быстродействия крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который удваивает эффективную пропускную способность. Для его активации необходимо установить две идентичные планки в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Если вы планируете расширение, лучше сразу приобрести парный комплект или докупать точно такую же модель, чтобы избежать проблем с совместимостью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с использованием только одного модуля — производительность системы будет ниже, чем в двухканальной конфигурации. Также убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц через XMP. Если вы собираете игровой ПК или рабочую станцию, оптимальным решением станет покупка сразу двух таких планок для получения 16 ГБ в двухканале. Для простого обновления старого ПК с целью ускорения многозадачности этот модуль DDR4 на 8 ГБ с радиатором является надежным и практичным выбором.