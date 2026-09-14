Память оперативная DDR4 Qumo 8Gb 3200MHz (QUM4U-8G3200P22)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Qumo 8Gb 3200MHz (QUM4U-8G3200P22)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль DDR4 - оптимальное решение для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Один модуль объёмом 8 ГБ позволит комфортно работать с офисными пакетами, серфить в интернете с множеством вкладок и запускать нетребовательные игры. Однако для современных игровых ПК или ресурсоёмких задач вроде монтажа видео рекомендуется рассматривать комплект из двух таких планок для активации двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат; для ноутбуков и компактных систем потребуются модули SO-DIMM, которые несовместимы.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 8 ГБ является сегодня базовым для большинства задач. Частота 3200 МГц - это отличный баланс между ценой и производительностью для платформ, поддерживающих DDR4. Такая скорость обеспечивает высокую отзывчивость системы в повседневном использовании и даёт заметный прирост минимального FPS в играх по сравнению с более медленными модулями, например, на 2400 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Для достижения заявленной частоты 3200 МГц требуется активация профиля XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы. Без этого память будет работать на штатной для платформы частоте, обычно 2133 или 2400 МГц, поэтому важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает технологию XMP.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами Intel (чипсеты серий 200 и новее) и AMD (чипсеты серий 300, 400, 500 для процессоров Ryzen). Ключевое правило - ваша материнская плата должна иметь слоты именно под DDR4. Для процессоров AMD Ryzen первого и второго поколений может потребоваться обновление BIOS для стабильной работы на высоких частотах.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель не оснащена радиатором, что является стандартным решением для модулей такого класса. При работе на частоте 3200 МГц с активированным XMP нагрев остаётся в допустимых пределах, поэтому дополнительное охлаждение не требуется. Отсутствие массивного радиатора также исключает возможные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для максимальной производительности, особенно в играх и профессиональных приложениях, рекомендуется использовать память парами, устанавливая модули в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима. Если вы планируете докупить второй такой же модуль позже, желательно выбирать планку с идентичными характеристиками (частота, тайминги, вольтаж) для избежания проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR4, так как он физически и электрически несовместим с DDR3 или DDR5. Помните, что для выхода на заявленные 3200 МГц необходим процессор и материнская плата, поддерживающие такую частоту, а также активация XMP в настройках BIOS. Этот модуль - отличный выбор для бюджетного апгрейда или сборки ПК начального уровня, но для игровых систем стоит сразу рассматривать комплект из двух модулей по 8 ГБ.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль DDR4 - оптимальное решение для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Один модуль объёмом 8 ГБ позволит комфортно работать с офисными пакетами, серфить в интернете с множеством вкладок и запускать нетребовательные игры. Однако для современных игровых ПК или ресурсоёмких задач вроде монтажа видео рекомендуется рассматривать комплект из двух таких планок для активации двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат; для ноутбуков и компактных систем потребуются модули SO-DIMM, которые несовместимы.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 8 ГБ является сегодня базовым для большинства задач. Частота 3200 МГц - это отличный баланс между ценой и производительностью для платформ, поддерживающих DDR4. Такая скорость обеспечивает высокую отзывчивость системы в повседневном использовании и даёт заметный прирост минимального FPS в играх по сравнению с более медленными модулями, например, на 2400 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Для достижения заявленной частоты 3200 МГц требуется активация профиля XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы. Без этого память будет работать на штатной для платформы частоте, обычно 2133 или 2400 МГц, поэтому важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает технологию XMP.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами Intel (чипсеты серий 200 и новее) и AMD (чипсеты серий 300, 400, 500 для процессоров Ryzen). Ключевое правило - ваша материнская плата должна иметь слоты именно под DDR4. Для процессоров AMD Ryzen первого и второго поколений может потребоваться обновление BIOS для стабильной работы на высоких частотах.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель не оснащена радиатором, что является стандартным решением для модулей такого класса. При работе на частоте 3200 МГц с активированным XMP нагрев остаётся в допустимых пределах, поэтому дополнительное охлаждение не требуется. Отсутствие массивного радиатора также исключает возможные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для максимальной производительности, особенно в играх и профессиональных приложениях, рекомендуется использовать память парами, устанавливая модули в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима. Если вы планируете докупить второй такой же модуль позже, желательно выбирать планку с идентичными характеристиками (частота, тайминги, вольтаж) для избежания проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR4, так как он физически и электрически несовместим с DDR3 или DDR5. Помните, что для выхода на заявленные 3200 МГц необходим процессор и материнская плата, поддерживающие такую частоту, а также активация XMP в настройках BIOS. Этот модуль - отличный выбор для бюджетного апгрейда или сборки ПК начального уровня, но для игровых систем стоит сразу рассматривать комплект из двух модулей по 8 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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