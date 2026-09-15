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Память оперативная для ноутбука DDR4 Apacer PC25600 8GB (ES.08G21.GSH) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная для ноутбука DDR4 Apacer PC25600 8GB (ES.08G21.GSH)

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Память оперативная для ноутбука DDR4 Apacer PC25600 8GB (ES.08G21.GSH) - фото 1
Память оперативная для ноутбука DDR4 Apacer PC25600 8GB (ES.08G21.GSH) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оперативная память
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Показатель скорости
PC4-25600
Пропускная способность, Мб/с
25600
  • Память оперативная для ноутбука DDR4 Apacer PC25600 8GB (ES.08G21.GSH) - фото 1
  • Память оперативная для ноутбука DDR4 Apacer PC25600 8GB (ES.08G21.GSH) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605003
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Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
Оперативная память
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Показатель скорости
PC4-25600
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
70

Описание товара Память оперативная для ноутбука DDR4 Apacer PC25600 8GB (ES.08G21.GSH)

Имеющая объем 8 ГБ оперативная память SODIMM Apacer [ES.08G21.GSH] предназначена для модернизации производительных ноутбуков. Устройство также может использоваться в составе многих ультракомпактных стационарных компьютеров. Тип памяти – DDR4. Оперативная память SODIMM Apacer [ES.08G21.GSH] отличается значительным быстродействием. Пропускная способность устройства, равная 25600 МБ/с, достаточна для эффективной работы с любым типовым программным обеспечением. Тактовая частота памяти составляет 3200 МГц. При необходимости можно задействовать другие частоты – 1600, 1866, 2133 или 2400 МГц. CAS-латентность модуля – 22. Напряжение питания памяти стандартно для DDR4 – 1.2 В. Модуль отличается низким потреблением энергии. Данное свойство помогает продлить время автономной работы ноутбука.

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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
Оперативная память
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Показатель скорости
PC4-25600
Пропускная способность, Мб/с
25600
Развернуть
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Имеющая объем 8 ГБ оперативная память SODIMM Apacer [ES.08G21.GSH] предназначена для модернизации производительных ноутбуков. Устройство также может использоваться в составе многих ультракомпактных стационарных компьютеров. Тип памяти – DDR4. Оперативная память SODIMM Apacer [ES.08G21.GSH] отличается значительным быстродействием. Пропускная способность устройства, равная 25600 МБ/с, достаточна для эффективной работы с любым типовым программным обеспечением. Тактовая частота памяти составляет 3200 МГц. При необходимости можно задействовать другие частоты – 1600, 1866, 2133 или 2400 МГц. CAS-латентность модуля – 22. Напряжение питания памяти стандартно для DDR4 – 1.2 В. Модуль отличается низким потреблением энергии. Данное свойство помогает продлить время автономной работы ноутбука.
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Доставка
Отзывы


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