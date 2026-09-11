Описание товара Память оперативная DDR3 Digma 4Gb 1600MHz (DGMAS31600004D)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR3 станет отличным решением для бюджетного апгрейда старого настольного ПК или офисной системы. Он идеально подходит для базовых задач: работы с документами и электронной почтой, просмотра веб-страниц и видео, а также для запуска нетребовательных приложений. Если вам необходимо недорого увеличить отзывчивость компьютера, который стал заметно медленнее из-за нехватки оперативной памяти, эта планка на 4 ГБ эффективно закроет текущие потребности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR3, что указывает на его совместимость исключительно с материнскими платами, оснащёнными слотами DIMM под это поколение. Это устаревший, но всё ещё широко распространённый тип, который используется в системах на платформах Intel LGA 1150/1155/1156 и AMD AM3/AM3+/FM2. Форм-фактор DIMM предназначен для настольных компьютеров, и установить его в ноутбук или материнскую плату с поддержкой DDR4/DDR5 физически невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объёмом 4 ГБ, который является стандартным минимальным уровнем для комфортной работы в Windows 10/11 с несколькими приложениями одновременно. Частота работы составляет 1600 МГц, что для платформы DDR3 является сбалансированным и распространённым значением. Такая скорость обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач, позволяя системе быстрее обрабатывать данные и снижая вероятность подтормаживаний при переключении между программами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Типичные тайминги для памяти такого класса находятся в районе CL11, что в паре с частотой 1600 МГц обеспечивает приемлемую латентность для своей категории. Рабочее напряжение стандартно для DDR3 и составляет 1.5 В. Данный модуль, как правило, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP и работает на своих номинальных характеристиках, что делает его установку максимально простой - система сама определит корректные настройки.

Совместимость с платформой

Ключевой момент при выборе - проверка поколения памяти на вашей материнской плате. Этот модуль DDR3 подойдёт только для систем, изначально построенных на этом стандарте. Важно учитывать, что даже в рамках DDR3 некоторые старые материнские платы и процессоры могут иметь ограничение по максимально поддерживаемой частоте, но 1600 МГц поддерживается подавляющим большинством чипсетов того поколения. Для активации двухканального режима потребуется установка второй идентичной планки в правильный слот.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом форм-факторе без радиатора охлаждения. Для работы на штатной частоте 1600 МГц и стандартном напряжении активное охлаждение не требуется, так как тепловыделение модулей невелико. Отсутствие массивного радиатора является плюсом с точки зрения совместимости - планка гарантированно не будет конфликтовать с любым, даже самым крупным процессорным кулером в корпусе.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой один модуль памяти объёмом 4 ГБ. Для раскрытия потенциала системы и значительного увеличения производительности в играх и приложениях, чувствительных к скорости обмена данными, рекомендуется установка двух одинаковых модулей для активации двухканального режима. Это позволяет удвоить эффективную пропускную способность. Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь докупать максимально схожий по характеристикам модуль.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это поколение DDR3, которое не совместимо с современными платформами. Этот модуль стоит рассматривать исключительно для модернизации уже существующего компьютера, а не для новой сборки. При выборе убедитесь, что на материнской плате есть свободный слот DIMM под DDR3 и что суммарный объём после установки будет достаточен для ваших задач. Для офиса и дома 4 ГБ может быть мало, поэтому оптимальным решением часто является покупка двух таких модулей для получения 8 ГБ в двухканальном режиме, что значительно улучшит многозадачность.