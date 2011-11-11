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Память SO-DIMM DDR3 Patriot 4Gb 1600MHz (PSD34G160081S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память SO-DIMM DDR3 Patriot 4Gb 1600MHz (PSD34G160081S)

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Память SO-DIMM DDR3 Patriot 4Gb 1600MHz (PSD34G160081S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
11-11-11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 106570
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Память SO-DIMM DDR3 Patriot 4Gb 1600MHz (PSD34G160081S)
1 710 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х4х1
Вес, г.
20

Описание товара Память SO-DIMM DDR3 Patriot 4Gb 1600MHz (PSD34G160081S)

Форм-фактор SODIMM используется в ноутбуках и не подходит для настольных ПК. DRAM DDR3 серии Signature Line от Patriot Memory обеспечивает высокое качество, надежность и производительность, необходимые компьютерам сегодня. Patriot сертифицирует каждый компонент, включая сами модули памяти, для обеспечения совместимости и в соответствии стандартам качества и надежности. Модули памяти DDR3 SODIMM серии SL – идеальный вариант для обновления ноутбуков.

Отзывы о товаре Память SO-DIMM DDR3 Patriot 4Gb 1600MHz (PSD34G160081S)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Описание
Форм-фактор SODIMM используется в ноутбуках и не подходит для настольных ПК. DRAM DDR3 серии Signature Line от Patriot Memory обеспечивает высокое качество, надежность и производительность, необходимые компьютерам сегодня. Patriot сертифицирует каждый компонент, включая сами модули памяти, для обеспечения совместимости и в соответствии стандартам качества и надежности. Модули памяти DDR3 SODIMM серии SL – идеальный вариант для обновления ноутбуков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память SO-DIMM DDR3 Patriot 4Gb 1600MHz (PSD34G160081S) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1710 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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