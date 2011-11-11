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Оперативная память Apacer 4GB DDR3 UDIMM (AU04GFA60CATBGJ/DG.04G2K.KAM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Apacer 4GB DDR3 UDIMM (AU04GFA60CATBGJ/DG.04G2K.KAM)

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Оперативная память Apacer 4GB DDR3 UDIMM (AU04GFA60CATBGJ/DG.04G2K.KAM) - фото 1
Оперативная память Apacer 4GB DDR3 UDIMM (AU04GFA60CATBGJ/DG.04G2K.KAM) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
11-11-11
Подсветка
нет
  • Оперативная память Apacer 4GB DDR3 UDIMM (AU04GFA60CATBGJ/DG.04G2K.KAM) - фото 1
  • Оперативная память Apacer 4GB DDR3 UDIMM (AU04GFA60CATBGJ/DG.04G2K.KAM) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 285913
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Добавить в корзину
Оперативная память Apacer 4GB DDR3 UDIMM (AU04GFA60CATBGJ/DG.04G2K.KAM)
1 340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Apacer 4GB DDR3 UDIMM (AU04GFA60CATBGJ/DG.04G2K.KAM)

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти предназначен для базового апгрейда устаревших настольных компьютеров, а также для восстановления или незначительного улучшения производительности старых систем. Он отлично подойдёт для офисных задач, работы с документами, просмотра веб-страниц и использования нетребовательных приложений. Если ваша цель — оживить старый ПК для повседневного использования, этот модуль станет экономичным решением, однако для современных игр, профессионального монтажа или работы с большими объёмами данных стоит рассмотреть системы на базе DDR4 или DDR5 с большим объёмом памяти.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR3. Это уже устаревшее, но всё ещё распространённое поколение, которое использовалось в компьютерах на платформах Intel и AMD примерно с 2007 по 2015 годы. Форм-фактор UDIMM означает, что это планка для обычных настольных ПК, которая устанавливается в слоты DIMM на материнской плате. Крайне важно понимать, что модули DDR3 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 4 ГБ, что для платформы DDR3 является распространённым и достаточным значением для выполнения повседневных задач в одноканальном режиме или в паре с таким же модулем для получения 8 ГБ в двухканале. Частота данного модуля составляет 1600 МГц, что является стандартной для многих систем того времени. Такая скорость обеспечивает приемлемую пропускную способность для офисной работы и веб-сёрфинга, однако в требовательных приложениях может стать узким местом по сравнению с более современными стандартами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, указанные как CL11, определяют латентность — задержки при доступе к данным. В сочетании с частотой 1600 МГц эти тайминги обеспечивают стандартный для DDR3 уровень производительности. Рабочее напряжение модуля составляет 1.5 В, что является типичным для большинства модулей DDR3. Данная планка, скорее всего, не поддерживает автоматические профили разгона вроде XMP, и её заявленные характеристики соответствуют стандартным настройкам JEDEC, что гарантирует совместимость и стабильность работы в широком спектре старых систем без необходимости ручной настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, оснащёнными слотами DDR3, и соответствующими процессорами Intel (например, платформы LGA 1155, 1150, 1151 первого поколения) и AMD (платформы AM3+, FM2+). Важно помнить, что максимально поддерживаемая частота памяти зависит от возможностей чипсета материнской платы и самого процессора. Перед покупкой проверьте спецификации вашей материнской платы на предмет поддержки модулей объёмом 4 ГБ и частоты 1600 МГц, хотя большинство плат для DDR3 с этим справляются без проблем.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти Apacer выполнена в классическом форм-факторе без установки дополнительных радиаторов. Для модулей DDR3 с частотой 1600 МГц и стандартным напряжением это совершенно нормально, так как тепловыделение невысокое и пассивного охлаждения за счёт обдува корпусными вентиляторами вполне достаточно для стабильной работы. Отсутствие массивного радиатора также исключает потенциальные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров, что упрощает монтаж в компактных корпусах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить два идентичных (рекомендуется) модуля в соответствующие слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом. Если вы планируете апгрейд, оптимальным решением будет покупка второй такой же планки для получения 8 ГБ в двухканале. Смешивать этот модуль с другими по объёму, частоте или таймингам не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе на пониженных частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это поколение памяти DDR3, которое не подходит для современных плат. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты DIMM для DDR3, а не для DDR4 или DDR5. Поскольку модуль не имеет радиатора, он хорошо подходит для компактных сборок. При выборе ориентируйтесь на ваши текущие потребности: для базового апгрейда старого ПК до 4 или 8 ГБ этот модуль — отличный и недорогой вариант. Если же вам нужна память для сборки новой системы, игр или профессиональных задач, необходимо смотреть в сторону современных стандартов DDR4 и DDR5 с большим объёмом и более высокими скоростями.



Теги товара: 4 Гб, DIMM, DDR3

Отзывы о товаре Оперативная память Apacer 4GB DDR3 UDIMM (AU04GFA60CATBGJ/DG.04G2K.KAM)




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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти предназначен для базового апгрейда устаревших настольных компьютеров, а также для восстановления или незначительного улучшения производительности старых систем. Он отлично подойдёт для офисных задач, работы с документами, просмотра веб-страниц и использования нетребовательных приложений. Если ваша цель — оживить старый ПК для повседневного использования, этот модуль станет экономичным решением, однако для современных игр, профессионального монтажа или работы с большими объёмами данных стоит рассмотреть системы на базе DDR4 или DDR5 с большим объёмом памяти.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR3. Это уже устаревшее, но всё ещё распространённое поколение, которое использовалось в компьютерах на платформах Intel и AMD примерно с 2007 по 2015 годы. Форм-фактор UDIMM означает, что это планка для обычных настольных ПК, которая устанавливается в слоты DIMM на материнской плате. Крайне важно понимать, что модули DDR3 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 4 ГБ, что для платформы DDR3 является распространённым и достаточным значением для выполнения повседневных задач в одноканальном режиме или в паре с таким же модулем для получения 8 ГБ в двухканале. Частота данного модуля составляет 1600 МГц, что является стандартной для многих систем того времени. Такая скорость обеспечивает приемлемую пропускную способность для офисной работы и веб-сёрфинга, однако в требовательных приложениях может стать узким местом по сравнению с более современными стандартами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, указанные как CL11, определяют латентность — задержки при доступе к данным. В сочетании с частотой 1600 МГц эти тайминги обеспечивают стандартный для DDR3 уровень производительности. Рабочее напряжение модуля составляет 1.5 В, что является типичным для большинства модулей DDR3. Данная планка, скорее всего, не поддерживает автоматические профили разгона вроде XMP, и её заявленные характеристики соответствуют стандартным настройкам JEDEC, что гарантирует совместимость и стабильность работы в широком спектре старых систем без необходимости ручной настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, оснащёнными слотами DDR3, и соответствующими процессорами Intel (например, платформы LGA 1155, 1150, 1151 первого поколения) и AMD (платформы AM3+, FM2+). Важно помнить, что максимально поддерживаемая частота памяти зависит от возможностей чипсета материнской платы и самого процессора. Перед покупкой проверьте спецификации вашей материнской платы на предмет поддержки модулей объёмом 4 ГБ и частоты 1600 МГц, хотя большинство плат для DDR3 с этим справляются без проблем.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти Apacer выполнена в классическом форм-факторе без установки дополнительных радиаторов. Для модулей DDR3 с частотой 1600 МГц и стандартным напряжением это совершенно нормально, так как тепловыделение невысокое и пассивного охлаждения за счёт обдува корпусными вентиляторами вполне достаточно для стабильной работы. Отсутствие массивного радиатора также исключает потенциальные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров, что упрощает монтаж в компактных корпусах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить два идентичных (рекомендуется) модуля в соответствующие слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом. Если вы планируете апгрейд, оптимальным решением будет покупка второй такой же планки для получения 8 ГБ в двухканале. Смешивать этот модуль с другими по объёму, частоте или таймингам не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе на пониженных частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это поколение памяти DDR3, которое не подходит для современных плат. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты DIMM для DDR3, а не для DDR4 или DDR5. Поскольку модуль не имеет радиатора, он хорошо подходит для компактных сборок. При выборе ориентируйтесь на ваши текущие потребности: для базового апгрейда старого ПК до 4 или 8 ГБ этот модуль — отличный и недорогой вариант. Если же вам нужна память для сборки новой системы, игр или профессиональных задач, необходимо смотреть в сторону современных стандартов DDR4 и DDR5 с большим объёмом и более высокими скоростями.



Теги товара: 4 Гб, DIMM, DDR3
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Отзывы


Оперативная память Apacer 4GB DDR3 UDIMM (AU04GFA60CATBGJ/DG.04G2K.KAM) - стоимость товара 1340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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