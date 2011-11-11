Описание товара Оперативная память Apacer 4GB DDR3 UDIMM (AU04GFA60CATBGJ/DG.04G2K.KAM)

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти предназначен для базового апгрейда устаревших настольных компьютеров, а также для восстановления или незначительного улучшения производительности старых систем. Он отлично подойдёт для офисных задач, работы с документами, просмотра веб-страниц и использования нетребовательных приложений. Если ваша цель — оживить старый ПК для повседневного использования, этот модуль станет экономичным решением, однако для современных игр, профессионального монтажа или работы с большими объёмами данных стоит рассмотреть системы на базе DDR4 или DDR5 с большим объёмом памяти.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR3. Это уже устаревшее, но всё ещё распространённое поколение, которое использовалось в компьютерах на платформах Intel и AMD примерно с 2007 по 2015 годы. Форм-фактор UDIMM означает, что это планка для обычных настольных ПК, которая устанавливается в слоты DIMM на материнской плате. Крайне важно понимать, что модули DDR3 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 4 ГБ, что для платформы DDR3 является распространённым и достаточным значением для выполнения повседневных задач в одноканальном режиме или в паре с таким же модулем для получения 8 ГБ в двухканале. Частота данного модуля составляет 1600 МГц, что является стандартной для многих систем того времени. Такая скорость обеспечивает приемлемую пропускную способность для офисной работы и веб-сёрфинга, однако в требовательных приложениях может стать узким местом по сравнению с более современными стандартами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, указанные как CL11, определяют латентность — задержки при доступе к данным. В сочетании с частотой 1600 МГц эти тайминги обеспечивают стандартный для DDR3 уровень производительности. Рабочее напряжение модуля составляет 1.5 В, что является типичным для большинства модулей DDR3. Данная планка, скорее всего, не поддерживает автоматические профили разгона вроде XMP, и её заявленные характеристики соответствуют стандартным настройкам JEDEC, что гарантирует совместимость и стабильность работы в широком спектре старых систем без необходимости ручной настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, оснащёнными слотами DDR3, и соответствующими процессорами Intel (например, платформы LGA 1155, 1150, 1151 первого поколения) и AMD (платформы AM3+, FM2+). Важно помнить, что максимально поддерживаемая частота памяти зависит от возможностей чипсета материнской платы и самого процессора. Перед покупкой проверьте спецификации вашей материнской платы на предмет поддержки модулей объёмом 4 ГБ и частоты 1600 МГц, хотя большинство плат для DDR3 с этим справляются без проблем.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти Apacer выполнена в классическом форм-факторе без установки дополнительных радиаторов. Для модулей DDR3 с частотой 1600 МГц и стандартным напряжением это совершенно нормально, так как тепловыделение невысокое и пассивного охлаждения за счёт обдува корпусными вентиляторами вполне достаточно для стабильной работы. Отсутствие массивного радиатора также исключает потенциальные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров, что упрощает монтаж в компактных корпусах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить два идентичных (рекомендуется) модуля в соответствующие слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом. Если вы планируете апгрейд, оптимальным решением будет покупка второй такой же планки для получения 8 ГБ в двухканале. Смешивать этот модуль с другими по объёму, частоте или таймингам не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе на пониженных частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это поколение памяти DDR3, которое не подходит для современных плат. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты DIMM для DDR3, а не для DDR4 или DDR5. Поскольку модуль не имеет радиатора, он хорошо подходит для компактных сборок. При выборе ориентируйтесь на ваши текущие потребности: для базового апгрейда старого ПК до 4 или 8 ГБ этот модуль — отличный и недорогой вариант. Если же вам нужна память для сборки новой системы, игр или профессиональных задач, необходимо смотреть в сторону современных стандартов DDR4 и DDR5 с большим объёмом и более высокими скоростями.