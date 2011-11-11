Описание товара Память оперативная DDR-III AMD 4Gb 1600Mhz (R534G1601U1SL-U)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти является решением для бюджетного апгрейда или восстановления работоспособности старых систем на базе платформ AMD. Он оптимально подходит для офисных задач, веб-серфинга с умеренным количеством вкладок, работы с документами и легких мультимедийных приложений. Для современных игр или ресурсоемких задач вроде видеомонтажа его объема и скорости будет недостаточно, но он отлично справится с ролью надежного и недорогого компонента для повседневного использования.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти поколения DDR3, что определяет его совместимость исключительно с материнскими платами, оснащенными слотами именно для этого стандарта. Использование более современных стандартов DDR4 или DDR5 с этой планкой физически невозможно. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров, в ноутбуки и компактные системы, где используются модули SO-DIMM, его установить не получится.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, что на момент выхода стандарта DDR3 считалось достаточным для комфортной работы. Рабочая частота 1600 МГц обеспечивает стандартную для своего времени пропускную способность. В реальных сценариях эта связка параметров обеспечит плавную работу операционной системы и базовых приложений, однако при активной многозадачности или попытке запустить современное программное обеспечение может ощущаться нехватка оперативной памяти, что приведет к обращению к медленному файлу подкачки на диске.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля, включая ключевую задержку CL, обычно находятся на стандартных для частоты 1600 МГц значениях, обеспечивая типичную для DDR3 латентность. Рабочее напряжение, вероятно, соответствует стандартному для этого поколения - 1.5 В. Стоит учитывать, что эта память, как правило, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP и рассчитана на работу на номинальных характеристиках, заявленных производителем.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с процессорами и материнскими платами AMD, поддерживающими память стандарта DDR3, например, на платформах AM3/AM3+ и FM2/FM2+. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR3, а не для более новых поколений. Заявленная частота 1600 МГц обычно поддерживается большинством совместимых чипсетов без необходимости дополнительных настроек в BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по описанию, выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов. Это снижает риск конфликтов с установленными процессорными кулерами, что особенно актуально для компактных корпусов. Отсутствие декоративной подсветки соответствует её позиционированию как надежного и практичного компонента для рабочих систем, где важен не внешний вид, а стабильность и совместимость.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для активации более производительного двухканального режима, который может значительно увеличить скорость работы встроенной графики и в некоторых приложениях, необходимо установить в систему как минимум два идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Если вы планируете расширение, рекомендуется искать максимально похожий по характеристикам модуль, однако идеальным решением будет покупка сразу комплекта из двух планок.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который подходит только для апгрейда соответствующих старых систем. Перед покупкой точно определите поколение памяти, поддерживаемое вашей материнской платой. Учитывайте, что 4 ГБ на сегодняшний день - это минимальный комфортный объём даже для базовых задач, поэтому для более уверенной многозадачности стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или поиск планок большего объёма. Этот модуль станет оптимальным выбором для восстановления ПК, сборки бюджетного офисного компьютера на имеющихся комплектующих или простого увеличения объёма ОЗУ в старой системе.