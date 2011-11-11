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Оперативная память CBR DDR3 SODIMM 4GB 1600MHz (CD3-SS04G16M11-01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память CBR DDR3 SODIMM 4GB 1600MHz (CD3-SS04G16M11-01)

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Оперативная память CBR DDR3 SODIMM 4GB 1600MHz (CD3-SS04G16M11-01) - фото 1
Оперативная память CBR DDR3 SODIMM 4GB 1600MHz (CD3-SS04G16M11-01) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
11-11-11-28
Подсветка
нет
  • Оперативная память CBR DDR3 SODIMM 4GB 1600MHz (CD3-SS04G16M11-01) - фото 1
  • Оперативная память CBR DDR3 SODIMM 4GB 1600MHz (CD3-SS04G16M11-01) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 621993
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Оперативная память CBR DDR3 SODIMM 4GB 1600MHz (CD3-SS04G16M11-01)
1 390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11-28
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
40

Описание товара Оперативная память CBR DDR3 SODIMM 4GB 1600MHz (CD3-SS04G16M11-01)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подходит для апгрейда старого ноутбука или компактного настольного ПК, который изначально использовал DDR3 память. Он станет недорогим и эффективным решением, чтобы оживить систему для повседневных задач: работы с документами, просмотра веб-страниц с несколькими вкладками, использования офисных приложений и нетребовательных игр. В то же время, для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с огромными массивами данных одного такого модуля будет явно недостаточно по объему и скорости.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR3 - это третье поколение памяти, которое долгое время было основным для платформ эпохи процессоров Intel Core i серий 2xxx-7xxx и аналогичных AMD. Он имеет форм-фактор SO-DIMM, что означает его предназначение исключительно для ноутбуков, мини-ПК, моноблоков и некоторых компактных материнских плат. Установить эту планку в стандартный слот DIMM на полноразмерной материнской плате для настольного ПК физически невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, что является базовым уровнем для комфортной работы в Windows 10 или 11 с набором легких приложений. Частота в 1600 МГц - это одна из самых распространенных и сбалансированных для DDR3, обеспечивающая достаточную пропускную способность для процессоров своего времени. В реальных сценариях замена более медленной планки (например, 1333 МГц) на эту может дать небольшой, но ощутимый прирост отзывчивости системы, особенно если раньше памяти не хватало и система активно использовала файл подкачки.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данной памяти, как правило, соответствуют стандартным значениям для частоты 1600 МГц, что обеспечивает приемлемую латентность. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR3 1.5 В. Стоит понимать, что память этого поколения и класса чаще всего не поддерживает современные профили автоматического разгона вроде XMP. Она работает на своих номинальных характеристиках, что является плюсом с точки зрения простоты установки и гарантированной совместимости со старыми ноутбуками, BIOS которых часто не имеет настроек для памяти.

Совместимость с платформой

Ключевой критерий совместимости - поддержка материнской платой ноутбука или компактного ПК именно памяти DDR3 SO-DIMM. Перед покупкой необходимо точно выяснить поколение и форм-фактор уже установленной памяти. Важно помнить, что многие системы на DDR3 имеют ограничение по максимальному объему на слот или на весь ноутбук, поэтому стоит проверить спецификации вашей модели. Установка модуля с более высокой частотой, чем поддерживает чипсет, обычно приводит к его работе на максимальной для платформы частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, как и большинство планок SO-DIMM для ноутбуков, не оснащен радиаторами. Это связано с жесткими ограничениями по пространству внутри корпуса ноутбука и умеренным тепловыделением памяти на штатных частотах. Отсутствие радиатора делает модуль максимально компактным и гарантирует его установку в любой ноутбук, рассчитанный на стандартные планки. Никакой подсветки здесь также нет, что полностью соответствует целевому назначению - скрытой установке внутри корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима работы, который может значительно повысить производительность встроенной графики и в некоторых других задачах, потребуется установка второй идентичной (или максимально похожей по характеристикам) планки в парный слот. При апгрейде ноутбука с уже установленной одной планкой DDR3 лучшим решением будет покупка модуля с такими же объемом, частотой и таймингами, чтобы минимизировать риск нестабильной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который не совместим с современными платформами, использующими DDR4 или DDR5. Этот модуль подходит только для апгрейда существующих систем. Перед покупкой обязательно откройте крышку ноутбука или проверьте документацию, чтобы убедиться в наличии свободного слота и типе установленной памяти. Для базового повышения производительности старого устройства модуль подходит оптимально, но если вам нужен современный игровой или рабочий компьютер, стоит рассматривать сборку на актуальной платформе с новой памятью.

Отзывы о товаре Оперативная память CBR DDR3 SODIMM 4GB 1600MHz (CD3-SS04G16M11-01)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11-28
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подходит для апгрейда старого ноутбука или компактного настольного ПК, который изначально использовал DDR3 память. Он станет недорогим и эффективным решением, чтобы оживить систему для повседневных задач: работы с документами, просмотра веб-страниц с несколькими вкладками, использования офисных приложений и нетребовательных игр. В то же время, для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с огромными массивами данных одного такого модуля будет явно недостаточно по объему и скорости.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR3 - это третье поколение памяти, которое долгое время было основным для платформ эпохи процессоров Intel Core i серий 2xxx-7xxx и аналогичных AMD. Он имеет форм-фактор SO-DIMM, что означает его предназначение исключительно для ноутбуков, мини-ПК, моноблоков и некоторых компактных материнских плат. Установить эту планку в стандартный слот DIMM на полноразмерной материнской плате для настольного ПК физически невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, что является базовым уровнем для комфортной работы в Windows 10 или 11 с набором легких приложений. Частота в 1600 МГц - это одна из самых распространенных и сбалансированных для DDR3, обеспечивающая достаточную пропускную способность для процессоров своего времени. В реальных сценариях замена более медленной планки (например, 1333 МГц) на эту может дать небольшой, но ощутимый прирост отзывчивости системы, особенно если раньше памяти не хватало и система активно использовала файл подкачки.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данной памяти, как правило, соответствуют стандартным значениям для частоты 1600 МГц, что обеспечивает приемлемую латентность. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR3 1.5 В. Стоит понимать, что память этого поколения и класса чаще всего не поддерживает современные профили автоматического разгона вроде XMP. Она работает на своих номинальных характеристиках, что является плюсом с точки зрения простоты установки и гарантированной совместимости со старыми ноутбуками, BIOS которых часто не имеет настроек для памяти.

Совместимость с платформой

Ключевой критерий совместимости - поддержка материнской платой ноутбука или компактного ПК именно памяти DDR3 SO-DIMM. Перед покупкой необходимо точно выяснить поколение и форм-фактор уже установленной памяти. Важно помнить, что многие системы на DDR3 имеют ограничение по максимальному объему на слот или на весь ноутбук, поэтому стоит проверить спецификации вашей модели. Установка модуля с более высокой частотой, чем поддерживает чипсет, обычно приводит к его работе на максимальной для платформы частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, как и большинство планок SO-DIMM для ноутбуков, не оснащен радиаторами. Это связано с жесткими ограничениями по пространству внутри корпуса ноутбука и умеренным тепловыделением памяти на штатных частотах. Отсутствие радиатора делает модуль максимально компактным и гарантирует его установку в любой ноутбук, рассчитанный на стандартные планки. Никакой подсветки здесь также нет, что полностью соответствует целевому назначению - скрытой установке внутри корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима работы, который может значительно повысить производительность встроенной графики и в некоторых других задачах, потребуется установка второй идентичной (или максимально похожей по характеристикам) планки в парный слот. При апгрейде ноутбука с уже установленной одной планкой DDR3 лучшим решением будет покупка модуля с такими же объемом, частотой и таймингами, чтобы минимизировать риск нестабильной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который не совместим с современными платформами, использующими DDR4 или DDR5. Этот модуль подходит только для апгрейда существующих систем. Перед покупкой обязательно откройте крышку ноутбука или проверьте документацию, чтобы убедиться в наличии свободного слота и типе установленной памяти. Для базового повышения производительности старого устройства модуль подходит оптимально, но если вам нужен современный игровой или рабочий компьютер, стоит рассматривать сборку на актуальной платформе с новой памятью.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Оперативная память CBR DDR3 SODIMM 4GB 1600MHz (CD3-SS04G16M11-01) - по цене 1390 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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