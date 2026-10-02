Описание товара Память оперативная AMD 4GB DDR3 1333 SO DIMM R3 Value Series Black (R334G1339S1S-UO)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти идеально подходит для бюджетного апгрейда старого ноутбука или компактного ПК, чтобы повысить общую отзывчивость системы и справиться с современной многозадачностью. Он позволит комфортно работать с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями и нетребовательными программами, но для современных игр или профессионального монтажа видео его возможностей будет недостаточно. Данная планка позиционируется как доступное и надежное решение для оживления устаревшей платформы, а не для сборки высокопроизводительной машины с нуля.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в стандарте DDR3, что сразу определяет его совместимость с ноутбуками и материнскими платами, выпущенными примерно в период с 2007 по 2015 год. Поколение DDR3 обеспечивает достаточную для базовых задач пропускную способность, но существенно уступает по скорости и энергоэффективности современным DDR4 и DDR5. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, предназначенный исключительно для ноутбуков, неттопов, моноблоков и компактных систем, поэтому установить его в стандартный слот для настольной памяти (DIMM) физически невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, что является минимально комфортным уровнем для работы в операционной системе Windows 10 или 11 с базовым набором приложений. Частота 1333 МГц является типичной для бюджетных комплектов DDR3 и обеспечивает стабильную работу системы. Для офисных задач, веб-серфинга и просмотра видео этой скорости достаточно, но в сценариях, где важна скорость подгрузки данных (например, работа с большими архивами или таблицами), разница с более быстрыми модулями DDR3 может быть ощутима.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги и точное рабочее напряжение для данной модели обычно указываются производителем как стандартные для частоты 1333 МГц, что гарантирует стабильность без дополнительных настроек. Стоит понимать, что это модуль категории Value Series, который не предполагает поддержки продвинутых профилей автоматического разгона вроде XMP. Память работает на своих штатных характеристиках, что упрощает установку и обеспечивает совместимость с максимально широким кругом старых ноутбуков, BIOS которых часто не имеет подобных настроек.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и платформами, оснащенными слотами SO-DIMM для памяти DDR3. Перед покупкой критически важно проверить техническую документацию вашего устройства на поддержку именно этого поколения и максимально поддерживаемого объема на слот. Многие старые системы имеют жесткое ограничение, например, 8 или 16 ГБ суммарно. Несмотря на бренд AMD в названии, память является универсальной и подойдет для систем как на процессорах AMD, так и Intel соответствующего поколения.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в классическом для SO-DIMM компактном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, которая работает на невысоком напряжении и не склонна к сильному нагреву при штатных частотах. Отсутствие массивного охлаждения также исключает любые проблемы с механической совместимостью внутри тесного корпуса ноутбука. Внешний вид лаконичный, без подсветки, что полностью соответствует назначению модуля для технического апгрейда.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается одним модулем. Для активации двухканального режима работы, который может дать прирост производительности в некоторых задачах, потребуется установить в систему вторую идентичную планку в соответствующий слот. При апгрейде ноутбука рекомендуется сначала изучить, сколько слотов памяти доступно - один или два. Если свободен только один слот, можно заменить установленную планку на модуль большего объема, либо добавить эту, если слот свободен, но тогда двухканальный режим может не заработать при несовпадении характеристик со старой памятью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это устаревшее поколение DDR3, которое не подойдет для современных платформ. Убедитесь, что ваш ноутбук использует именно DDR3, а не более раннюю DDR2 или более новую DDR4. Поскольку это модуль без радиатора и поддержки XMP, его разгонный потенциал практически отсутствует. При выборе ориентируйтесь на конкретную задачу: для легкой многозадачности 4 ГБ может хватить, но для комфортной работы в современных условиях лучше рассматривать комплект из двух планок общим объемом 8 ГБ или более, если это позволяет ваша платформа. Этот модуль - разумный выбор для недорогого и простого увеличения оперативной памяти в старом, но еще функциональном устройстве.