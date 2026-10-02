Память оперативная A-Data 16GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 RGB (AX4U320016G16A-SWHD35)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная A-Data 16GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 RGB (AX4U320016G16A-SWHD35)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти представляет собой отличный выбор для пользователей, которые хотят повысить отзывчивость системы и производительность в играх без существенных затрат. Он идеально подойдет для сборки или апгрейда игрового ПК среднего уровня, а также для рабочих станций, где важна многозадачность при работе с множеством вкладок в браузере, офисными пакетами и некритичными к объему памяти программами для монтажа. При этом 16 ГБ - это комфортный стандарт для современных задач, хотя для профессиональной работы с 4K-видео или тяжелыми 3D-сценами может потребоваться комплект с большим суммарным объемом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который на сегодня является оптимальным балансом между производительностью, ценой и широкой совместимостью. Он устанавливается в стандартные слоты DIMM на настольных материнских платах и физически несовместим как со старым поколением DDR3, так и с новым DDR5, что важно проверить перед покупкой. Данный форм-фактор исключает использование в ноутбуках, где применяются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает объемом 16 ГБ, что позволяет комфортно работать с требовательными играми и приложениями, не опасаясь нехватки памяти. Рабочая частота в 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при обработке данных и плавность работы в многозадачных сценариях. Для процессоров AMD Ryzen и современных Intel Core такой частотный режим является одной из рекомендованных точек, где достигается хороший баланс цены и прироста кадров в секунду в играх по сравнению с базовой частотой 2133 или 2400 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначаются как CL16-20-20, где первое число - это латентность CAS, ключевой параметр, влияющий на задержки. В связке с частотой 3200 МГц такие тайминги обеспечивают быстрый отклик памяти. Для работы на заявленных характеристиках модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически установить нужные частоту, тайминги и напряжение (в данном случае 1.35 В) простой активацией в BIOS материнской платы. Это избавляет от сложной ручной настройки и гарантирует стабильную работу на заводских параметрах.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с подавляющим большинством настольных материнских плат с поддержкой DDR4, работающих на платформах Intel (сокеты LGA 1200, 1700) и AMD (сокеты AM4). Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы эту частоту поддерживал не только чипсет материнской платы, но и установленный процессор. На старых платформах (например, Intel 100/200 серии) или с базовыми процессорами может потребоваться ручной разгон или будет действовать ограничение на максимальную частоту. Рекомендуется сверить спецификации вашей материнской платы перед покупкой.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен эффективным алюминиевым радиатором, который не только улучшает теплоотвод при длительной нагрузке, но и несет функцию подсветки. Реализована адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с системами подсветки от крупных производителей материнских плат (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion и др.) для создания единого светового эффекта в корпусе. Высота планки с радиатором умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для максимального раскрытия производительности современной системы рекомендуется устанавливать память парами, активируя двухканальный режим работы. Это позволяет значительно увеличить пропускную способность подсистемы памяти. Если вы покупаете один модуль сейчас с планом расширения, в будущем стоит подбирать максимально похожую планку (той же серии, с идентичными частотой, таймингами и напряжением) для минимизации рисков нестабильной работы в двухканальном режиме.
Важные нюансы перед покупкой
Главное, на что стоит обратить внимание - это проверка совместимости поколения памяти (DDR4) с вашей материнской платой. Убедитесь, что плата поддерживает частоту 3200 МГц и активацию профиля XMP. Помните, что для работы на заявленной скорости профиль XMP нужно активировать в BIOS вручную, по умолчанию память будет работать на стандартной для платформы частоте (например, 2133 МГц). Этот модуль - отличный выбор для тех, кто хочет получить современный объем памяти в 16 ГБ, высокую частоту и эстетичную подсветку для игровой сборки, но для сложных профессиональных задач или максимальной производительности в играх стоит рассмотреть покупку двух таких модулей сразу для двухканального режима.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, A-DATA XPG, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 830 руб.3708 руб. в СплитМодуль памяти GS Nanotech SO-DIMM 8ГБ DDR4-3200
-
В наличииЦена 15 320 руб.3830 руб. в СплитОперативная память Kingston DDR5 8GB 5600MHz CL40 DIMM (KF556C40...
-
В наличииЦена 15 320 руб.3830 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston 8GB 5600MHz DIMM (KVR56U46BS6-8...
-
В наличииЦена 15 320 руб.3830 руб. в СплитОперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black EXPO 8Gb,...
-
В наличииЦена 15 570 руб.3893 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Crucial 16Gb 3200MHz (CT16G4SFRA32A) (re...
-
В наличииЦена 15 670 руб.3918 руб. в СплитОперативная память DDR4 Digma 16Gb 3200MHz SO-DIMM (DGMAS4320001...
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитОперативная память Crucial by Micron 8GB DDR5-5600 SODIMM (CT8G5...
-
В наличииЦена 15 810 руб.3953 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston CL40 8Gb PC41600, 5200Mhz (KF55...
-
В наличииЦена 15 980 руб.3995 руб. в СплитПамять оперативная Kingston 8GB DDR5 CL46 SODIMM (KVR56S46BS6-8)
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Crucial 16Gb 3200MHz (CT16G4DFRA32A)
-
В наличииЦена 16 960 руб.4240 руб. в СплитОперативная память Apacer DDR4 32GB 2666MHz SO-DIMM (PC4-213...
-
В наличииЦена 17 060 руб.4265 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3733MHz (PVS416G373C7K)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти представляет собой отличный выбор для пользователей, которые хотят повысить отзывчивость системы и производительность в играх без существенных затрат. Он идеально подойдет для сборки или апгрейда игрового ПК среднего уровня, а также для рабочих станций, где важна многозадачность при работе с множеством вкладок в браузере, офисными пакетами и некритичными к объему памяти программами для монтажа. При этом 16 ГБ - это комфортный стандарт для современных задач, хотя для профессиональной работы с 4K-видео или тяжелыми 3D-сценами может потребоваться комплект с большим суммарным объемом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который на сегодня является оптимальным балансом между производительностью, ценой и широкой совместимостью. Он устанавливается в стандартные слоты DIMM на настольных материнских платах и физически несовместим как со старым поколением DDR3, так и с новым DDR5, что важно проверить перед покупкой. Данный форм-фактор исключает использование в ноутбуках, где применяются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает объемом 16 ГБ, что позволяет комфортно работать с требовательными играми и приложениями, не опасаясь нехватки памяти. Рабочая частота в 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при обработке данных и плавность работы в многозадачных сценариях. Для процессоров AMD Ryzen и современных Intel Core такой частотный режим является одной из рекомендованных точек, где достигается хороший баланс цены и прироста кадров в секунду в играх по сравнению с базовой частотой 2133 или 2400 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначаются как CL16-20-20, где первое число - это латентность CAS, ключевой параметр, влияющий на задержки. В связке с частотой 3200 МГц такие тайминги обеспечивают быстрый отклик памяти. Для работы на заявленных характеристиках модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически установить нужные частоту, тайминги и напряжение (в данном случае 1.35 В) простой активацией в BIOS материнской платы. Это избавляет от сложной ручной настройки и гарантирует стабильную работу на заводских параметрах.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с подавляющим большинством настольных материнских плат с поддержкой DDR4, работающих на платформах Intel (сокеты LGA 1200, 1700) и AMD (сокеты AM4). Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы эту частоту поддерживал не только чипсет материнской платы, но и установленный процессор. На старых платформах (например, Intel 100/200 серии) или с базовыми процессорами может потребоваться ручной разгон или будет действовать ограничение на максимальную частоту. Рекомендуется сверить спецификации вашей материнской платы перед покупкой.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен эффективным алюминиевым радиатором, который не только улучшает теплоотвод при длительной нагрузке, но и несет функцию подсветки. Реализована адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с системами подсветки от крупных производителей материнских плат (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion и др.) для создания единого светового эффекта в корпусе. Высота планки с радиатором умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для максимального раскрытия производительности современной системы рекомендуется устанавливать память парами, активируя двухканальный режим работы. Это позволяет значительно увеличить пропускную способность подсистемы памяти. Если вы покупаете один модуль сейчас с планом расширения, в будущем стоит подбирать максимально похожую планку (той же серии, с идентичными частотой, таймингами и напряжением) для минимизации рисков нестабильной работы в двухканальном режиме.
Важные нюансы перед покупкой
Главное, на что стоит обратить внимание - это проверка совместимости поколения памяти (DDR4) с вашей материнской платой. Убедитесь, что плата поддерживает частоту 3200 МГц и активацию профиля XMP. Помните, что для работы на заявленной скорости профиль XMP нужно активировать в BIOS вручную, по умолчанию память будет работать на стандартной для платформы частоте (например, 2133 МГц). Этот модуль - отличный выбор для тех, кто хочет получить современный объем памяти в 16 ГБ, высокую частоту и эстетичную подсветку для игровой сборки, но для сложных профессиональных задач или максимальной производительности в играх стоит рассмотреть покупку двух таких модулей сразу для двухканального режима.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, A-DATA XPG, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Память оперативная A-Data 16GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 RGB (AX4U320016G16A-SWHD35)