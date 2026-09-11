Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC28800, 3600Mhz (NTSWD4P36DP-16K)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC28800, 3600Mhz (NTSWD4P36DP-16K)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти от Netac представляет собой отличный баланс объема и скорости для современных игровых систем и рабочих станций. Он идеально подойдет геймерам, которые хотят устранить потенциальные "просадки" кадровой частоты в требовательных проектах, а также пользователям, работающим с графикой, монтажом или одновременно запускающим множество приложений. Общего объема 16 ГБ достаточно для комфортной игры и продуктивной работы, а высокая частота 3600 МГц обеспечит системе необходимую отзывчивость.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая является текущим массовым выбором для большинства настольных ПК. Используемый форм-фактор - 288-контактный DIMM, который предназначен исключительно для установки в соответствующие слоты материнских плат стационарных компьютеров. Это поколение памяти обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3, но физически несовместимо с ним.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Частота работы составляет 3600 МГц, что является оптимальным "сладким пятном" для процессоров AMD Ryzen и актуальных Intel Core. В играх такая частота может заметно снизить латентность доступа к данным, положительно влияя на минимальный FPS и общую стабильность. Для рабочих задач вроде рендеринга или обработки фото высокая пропускная способность ускорит работу с большими массивами информации.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для достижения заявленной высокой частоты модули Netac используют умеренно напряженные тайминги и работают на стандартном для DDR4 напряжении 1.35 В. Поддержка технологии Intel XMP 2.0 позволяет получить номинальную скорость 3600 МГц максимально просто: достаточно активировать соответствующий профиль в BIOS материнской платы. Это избавляет от необходимости вручную подбирать десятки параметров и обеспечивает стабильную работу на заводских настройках.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 3000 и выше, при условии поддержки материнской платой частоты 3600 МГц. Ключевой момент - необходимость использования плат с чипсетами, поддерживающими разгон памяти, например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком совместимости (QVL) вашей материнской платы для гарантии работы на заявленной частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые выполняют практическую функцию отвода тепла при длительной нагрузке, особенно важную при работе на высоких частотах. Их конструкция является достаточно компактной, что минимизирует риск конфликта с установленным массивным процессорным кулером. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её хорошим выбором для лаконичных и функциональных сборок без акцента на визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных планок. Это оптимально для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки. Для правильной работы установите модули в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты от процессора. Докупать дополнительные планки для расширения объема стоит с осторожностью, так как смешивание разных комплектов может привести к нестабильной работе.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это необходимость совместимой материнской платы с поддержкой DDR4 и разгона памяти через XMP. На базовых платах с чипсетами, не поддерживающими разгон (например, Intel H-серии), память, скорее всего, будет работать на стандартной для процессора частоте, например, 2666 или 2933 МГц. При выборе оцените, достаточно ли вам 16 ГБ для ваших задач или стоит сразу рассмотреть комплект большего объема. Этот набор от Netac станет отличным выбором для сбалансированной сборки, где важна стабильная работа на высокой частоте без излишней стоимости и RGB-эффектов.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти от Netac представляет собой отличный баланс объема и скорости для современных игровых систем и рабочих станций. Он идеально подойдет геймерам, которые хотят устранить потенциальные "просадки" кадровой частоты в требовательных проектах, а также пользователям, работающим с графикой, монтажом или одновременно запускающим множество приложений. Общего объема 16 ГБ достаточно для комфортной игры и продуктивной работы, а высокая частота 3600 МГц обеспечит системе необходимую отзывчивость.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая является текущим массовым выбором для большинства настольных ПК. Используемый форм-фактор - 288-контактный DIMM, который предназначен исключительно для установки в соответствующие слоты материнских плат стационарных компьютеров. Это поколение памяти обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3, но физически несовместимо с ним.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Частота работы составляет 3600 МГц, что является оптимальным "сладким пятном" для процессоров AMD Ryzen и актуальных Intel Core. В играх такая частота может заметно снизить латентность доступа к данным, положительно влияя на минимальный FPS и общую стабильность. Для рабочих задач вроде рендеринга или обработки фото высокая пропускная способность ускорит работу с большими массивами информации.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для достижения заявленной высокой частоты модули Netac используют умеренно напряженные тайминги и работают на стандартном для DDR4 напряжении 1.35 В. Поддержка технологии Intel XMP 2.0 позволяет получить номинальную скорость 3600 МГц максимально просто: достаточно активировать соответствующий профиль в BIOS материнской платы. Это избавляет от необходимости вручную подбирать десятки параметров и обеспечивает стабильную работу на заводских настройках.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 3000 и выше, при условии поддержки материнской платой частоты 3600 МГц. Ключевой момент - необходимость использования плат с чипсетами, поддерживающими разгон памяти, например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком совместимости (QVL) вашей материнской платы для гарантии работы на заявленной частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые выполняют практическую функцию отвода тепла при длительной нагрузке, особенно важную при работе на высоких частотах. Их конструкция является достаточно компактной, что минимизирует риск конфликта с установленным массивным процессорным кулером. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её хорошим выбором для лаконичных и функциональных сборок без акцента на визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных планок. Это оптимально для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки. Для правильной работы установите модули в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты от процессора. Докупать дополнительные планки для расширения объема стоит с осторожностью, так как смешивание разных комплектов может привести к нестабильной работе.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это необходимость совместимой материнской платы с поддержкой DDR4 и разгона памяти через XMP. На базовых платах с чипсетами, не поддерживающими разгон (например, Intel H-серии), память, скорее всего, будет работать на стандартной для процессора частоте, например, 2666 или 2933 МГц. При выборе оцените, достаточно ли вам 16 ГБ для ваших задач или стоит сразу рассмотреть комплект большего объема. Этот набор от Netac станет отличным выбором для сбалансированной сборки, где важна стабильная работа на высокой частоте без излишней стоимости и RGB-эффектов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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