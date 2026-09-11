Память оперативная DDR4 Netac 16Gb 2666Mhz (NTSDD4P26SP-16Y)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Netac 16Gb 2666Mhz (NTSDD4P26SP-16Y)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти - оптимальный выбор для пользователей, которым нужна стабильная и доступная по цене оперативка для апгрейда существующей системы или сборки нового неигрового компьютера. Он отлично подойдёт для работы в офисе, учёбы, веб-сёрфинга с множеством вкладок и запуска нетребовательных приложений. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео и 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплекты большего объёма или с более высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными, но уже не новейшими платформами на базе процессоров Intel и AMD. Данное поколение предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие частотные потенциалы по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает, что это планка для настольных ПК, и она не подойдёт для ноутбуков или компактных систем, где требуется меньший по размеру стандарт SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает объёмом 16 ГБ, что является отличным базовым уровнем для большинства пользовательских задач, обеспечивая комфортную работу без подтормаживаний. Рабочая частота 2666 МГц - это распространённый стандарт для бюджетных и среднеценовых комплектов DDR4, который гарантированно поддерживается большинством материнских плат без сложных настроек. Такой скорости достаточно для плавной работы системы, но в задачах, сильно зависящих от пропускной способности памяти, более высокие частоты дадут ощутимый прирост.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов не указаны, что типично для модулей начального уровня, сконцентрированных на базовой надёжности. Рабочее напряжение, скорее всего, соответствует стандартному для DDR4 - 1.2 В, что способствует невысокому тепловыделению. Стоит отметить, что подобные модули часто не поддерживают профили автоматического разгона XMP/EXPO, а работают на своей стандартной частоте, что делает их максимально простыми в установке и совместимыми.
Совместимость с платформой
Данный модуль DDR4 совместим с материнскими платами, оснащёнными соответствующими слотами, что охватывает широкий спектр платформ на процессорах Intel Core 6-го поколения и новее, а также AMD Ryzen первого поколения и новее. Важно помнить, что максимальная поддерживаемая частота памяти зависит от возможностей процессора и чипсета материнской платы. Для гарантированной работы на 2666 МГц необходимо сверить спецификации ваших компонентов.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по всему, данный модуль не оснащён радиатором и представлен в классическом лаконичном дизайне с открытой печатной платой. Это стандартное решение для памяти с невысокой частотой и стандартным напряжением, где активное охлаждение не требуется. Такая конструкция исключает любые возможные конфликты по высоте с крупными процессорными кулерами, что упрощает установку даже в компактные корпуса.
Комплектность, режимы работы и расширение
В данном случае продаётся один модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, как это указано в её инструкции. Если вы планируете в будущем расширять объём, рекомендуется докупать максимально похожие по характеристикам планки для минимизации рисков несовместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это стандартная, а не повышенная частота и возможное отсутствие поддержки XMP, поэтому разгонный потенциал, скорее всего, минимален. При выборе строго убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как поколения памяти физически и электрически несовместимы. Этот модуль станет отличным и экономичным решением для базового апгрейда или сборки ПК для повседневных задач, но геймерам и энтузиастам стоит обратить внимание на комплекты из двух планок с более высокими частотами.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти - оптимальный выбор для пользователей, которым нужна стабильная и доступная по цене оперативка для апгрейда существующей системы или сборки нового неигрового компьютера. Он отлично подойдёт для работы в офисе, учёбы, веб-сёрфинга с множеством вкладок и запуска нетребовательных приложений. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео и 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплекты большего объёма или с более высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными, но уже не новейшими платформами на базе процессоров Intel и AMD. Данное поколение предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие частотные потенциалы по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает, что это планка для настольных ПК, и она не подойдёт для ноутбуков или компактных систем, где требуется меньший по размеру стандарт SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает объёмом 16 ГБ, что является отличным базовым уровнем для большинства пользовательских задач, обеспечивая комфортную работу без подтормаживаний. Рабочая частота 2666 МГц - это распространённый стандарт для бюджетных и среднеценовых комплектов DDR4, который гарантированно поддерживается большинством материнских плат без сложных настроек. Такой скорости достаточно для плавной работы системы, но в задачах, сильно зависящих от пропускной способности памяти, более высокие частоты дадут ощутимый прирост.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов не указаны, что типично для модулей начального уровня, сконцентрированных на базовой надёжности. Рабочее напряжение, скорее всего, соответствует стандартному для DDR4 - 1.2 В, что способствует невысокому тепловыделению. Стоит отметить, что подобные модули часто не поддерживают профили автоматического разгона XMP/EXPO, а работают на своей стандартной частоте, что делает их максимально простыми в установке и совместимыми.
Совместимость с платформой
Данный модуль DDR4 совместим с материнскими платами, оснащёнными соответствующими слотами, что охватывает широкий спектр платформ на процессорах Intel Core 6-го поколения и новее, а также AMD Ryzen первого поколения и новее. Важно помнить, что максимальная поддерживаемая частота памяти зависит от возможностей процессора и чипсета материнской платы. Для гарантированной работы на 2666 МГц необходимо сверить спецификации ваших компонентов.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по всему, данный модуль не оснащён радиатором и представлен в классическом лаконичном дизайне с открытой печатной платой. Это стандартное решение для памяти с невысокой частотой и стандартным напряжением, где активное охлаждение не требуется. Такая конструкция исключает любые возможные конфликты по высоте с крупными процессорными кулерами, что упрощает установку даже в компактные корпуса.
Комплектность, режимы работы и расширение
В данном случае продаётся один модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, как это указано в её инструкции. Если вы планируете в будущем расширять объём, рекомендуется докупать максимально похожие по характеристикам планки для минимизации рисков несовместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это стандартная, а не повышенная частота и возможное отсутствие поддержки XMP, поэтому разгонный потенциал, скорее всего, минимален. При выборе строго убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как поколения памяти физически и электрически несовместимы. Этот модуль станет отличным и экономичным решением для базового апгрейда или сборки ПК для повседневных задач, но геймерам и энтузиастам стоит обратить внимание на комплекты из двух планок с более высокими частотами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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