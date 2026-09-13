Память оперативная Digma DDR5 16GB 4800MHz (DGMAS54800016S)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Digma DDR5 16GB 4800MHz (DGMAS54800016S)
Для кого и под какие задачи
Эта планка памяти DDR5 объемом 16 ГБ — отличное решение для базового апгрейда нового компьютера или сборки недорогой системы, где важна надежность и совместимость. Она идеально подойдет для офисной работы, учебы, просмотра контента и несложной многозадачности, обеспечивая достаточный запас оперативной памяти для комфортной работы в Windows и ряде приложений. Для современных требовательных игр в высоких разрешениях или профессиональных задач вроде монтажа видео и 3D-рендеринга лучше рассмотреть комплекты из двух планок для активации двухканального режима и более высокочастотные решения.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по современному стандарту DDR5, что означает повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Он использует форм-фактор DIMM и предназначен исключительно для установки в настольные компьютеры, оснащенные соответствующими слотами на материнской плате. Важно помнить, что физически модули DDR5 и DDR4 несовместимы, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что для большинства повседневных задач является достаточным и комфортным показателем. Рабочая частота 4800 МГц является стандартной для памяти DDR5 и обеспечивает хороший уровень быстродействия для общих вычислений и отзывчивости системы. В реальных сценариях такая частота положительно скажется на скорости загрузки приложений, плавности работы в браузере с множеством вкладок и общей отзывчивости интерфейса, хотя для максимизации производительности в играх и профессиональных пакетах важнее будет использование двух планок в двухканале.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги и точное рабочее напряжение для этой модели обычно указываются производителем в спецификациях, и их стоит уточнить. Как правило, память DDR5 на частоте 4800 МГц работает с относительно высокими таймингами, что является компромиссом для обеспечения стабильности. Данный модуль, вероятно, поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS/UEFI совместимой материнской платы, избавляя пользователя от ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5 и новее), которые имеют встроенные контроллеры памяти DDR5. Ключевое условие — наличие материнской платы с соответствующими слотами DDR5. Перед покупкой стоит проверить список поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленной частоте, особенно при использовании нескольких модулей.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти, судя по описанию, выполнена в скромном дизайне без массивных радиаторов и RGB-подсветки. Это делает планку компактной и снижает риск конфликта с установленными крупными процессорными кулерами в корпусе. Отсутствие активного охлаждения для памяти с такой частотой обычно не является проблемой, так как стандартный режим работы не предполагает экстремальных тепловыделений, достаточного пассивного обдува от корпусных вентиляторов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль памяти объемом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который удваивает эффективную пропускную способность. Поэтому для игровых и рабочих систем оптимально сразу приобретать комплект из двух идентичных модулей. Если вы планируете расширять объем в будущем, старайтесь докупать максимально похожую по характеристикам (частота, тайминги, вольтаж) планку и устанавливать ее в правильный слот согласно руководству к материнской плате.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс — это использование одиночного модуля, что ограничивает производительность из-за работы в одноканальном режиме. Для сборки с нуля лучше сразу рассматривать комплект из двух планок. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они не взаимозаменяемы с DDR4. Модуль подойдет пользователям, которым нужна надежная и современная память для базового апгрейда или сборки системы с акцентом на стабильность и последующий рост. Тем, кто собирает мощный игровой ПК или рабочую станцию, стоит обратить внимание на двухканальные комплекты с более высокой частотой.
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Для кого и под какие задачи
Эта планка памяти DDR5 объемом 16 ГБ — отличное решение для базового апгрейда нового компьютера или сборки недорогой системы, где важна надежность и совместимость. Она идеально подойдет для офисной работы, учебы, просмотра контента и несложной многозадачности, обеспечивая достаточный запас оперативной памяти для комфортной работы в Windows и ряде приложений. Для современных требовательных игр в высоких разрешениях или профессиональных задач вроде монтажа видео и 3D-рендеринга лучше рассмотреть комплекты из двух планок для активации двухканального режима и более высокочастотные решения.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по современному стандарту DDR5, что означает повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Он использует форм-фактор DIMM и предназначен исключительно для установки в настольные компьютеры, оснащенные соответствующими слотами на материнской плате. Важно помнить, что физически модули DDR5 и DDR4 несовместимы, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что для большинства повседневных задач является достаточным и комфортным показателем. Рабочая частота 4800 МГц является стандартной для памяти DDR5 и обеспечивает хороший уровень быстродействия для общих вычислений и отзывчивости системы. В реальных сценариях такая частота положительно скажется на скорости загрузки приложений, плавности работы в браузере с множеством вкладок и общей отзывчивости интерфейса, хотя для максимизации производительности в играх и профессиональных пакетах важнее будет использование двух планок в двухканале.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги и точное рабочее напряжение для этой модели обычно указываются производителем в спецификациях, и их стоит уточнить. Как правило, память DDR5 на частоте 4800 МГц работает с относительно высокими таймингами, что является компромиссом для обеспечения стабильности. Данный модуль, вероятно, поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS/UEFI совместимой материнской платы, избавляя пользователя от ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5 и новее), которые имеют встроенные контроллеры памяти DDR5. Ключевое условие — наличие материнской платы с соответствующими слотами DDR5. Перед покупкой стоит проверить список поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленной частоте, особенно при использовании нескольких модулей.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти, судя по описанию, выполнена в скромном дизайне без массивных радиаторов и RGB-подсветки. Это делает планку компактной и снижает риск конфликта с установленными крупными процессорными кулерами в корпусе. Отсутствие активного охлаждения для памяти с такой частотой обычно не является проблемой, так как стандартный режим работы не предполагает экстремальных тепловыделений, достаточного пассивного обдува от корпусных вентиляторов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль памяти объемом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который удваивает эффективную пропускную способность. Поэтому для игровых и рабочих систем оптимально сразу приобретать комплект из двух идентичных модулей. Если вы планируете расширять объем в будущем, старайтесь докупать максимально похожую по характеристикам (частота, тайминги, вольтаж) планку и устанавливать ее в правильный слот согласно руководству к материнской плате.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс — это использование одиночного модуля, что ограничивает производительность из-за работы в одноканальном режиме. Для сборки с нуля лучше сразу рассматривать комплект из двух планок. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они не взаимозаменяемы с DDR4. Модуль подойдет пользователям, которым нужна надежная и современная память для базового апгрейда или сборки системы с акцентом на стабильность и последующий рост. Тем, кто собирает мощный игровой ПК или рабочую станцию, стоит обратить внимание на двухканальные комплекты с более высокой частотой.
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