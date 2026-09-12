Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast RGB RTL Gaming DDR4 DIMM 3600MHz CL18 - 16Gb KF436C18BB2A/16

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти Kingston Fury Beast RGB идеально подходит для геймеров и энтузиастов, которые собирают производительную игровую систему или модернизируют существующую. Частота 3600 МГц и объём 16 ГБ в двухканальной конфигурации обеспечивают плавный геймплей в современных AAA-проектах и комфортную работу в требовательных приложениях, таких как программные пакеты для монтажа или 3D-моделирования. Для офисных задач и простого сёрфинга этот модуль будет избыточен, а для профессиональных рабочих станций с тяжёлыми рендерами может потребоваться больший суммарный объём.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокую пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, и он физически несовместим со слотами для ноутбучной памяти SO-DIMM или платформами нового поколения с DDR5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4 DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух планок по 8 ГБ, что в сумме даёт 16 ГБ - оптимальный объём для игр и большинства творческих задач. Частота 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на минимальный FPS в играх и скорость отклика системы в ресурсоёмких приложениях, особенно на платформах AMD Ryzen. Такой частотный режим является отличным балансом между производительностью и стабильностью, предлагая заметный прирост над стандартными для DDR4 частотами в 2666 или 3200 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL18, что является типичным значением для частоты 3600 МГц и указывает на задержку доступа к данным. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что чуть выше стандартного для DDR4 и способствует стабильной работе на повышенных частотах. Для автоматической настройки на заявленные параметры модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет одним кликом в BIOS/UEFI активировать профиль разгона без сложных ручных манипуляций.

Совместимость с платформой

Память совместима с большинством современных материнских плат на чипсетах Intel (серии 400, 500, 600, 700) и AMD (серии 500, 600, 700), поддерживающих стандарт DDR4 и технологию XMP. Важно помнить, что для платформ AMD Ryzen поддержка профиля может называться A-XMP или D.O.C.P., а конечная стабильность работы на частоте 3600 МГц зависит от возможностей контроллера памяти конкретного процессора. Перед установкой рекомендуется проверить список совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, поддерживая стабильность работы. Верхнюю часть планок украшает адресуемая RGB-подсветка Fury RGB, которая может быть синхронизирована с системами управления освещением крупных производителей материнских плат, таких как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion 2.0. Высота планок стандартна, что минимизирует риски конфликта с массивными процессорными кулерами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся комплектом из двух идентичных модулей, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, существенно повышающий производительность по сравнению с одноканальным. Для активации этого режима планки необходимо установить в соответствующие слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Докупать отдельные модули для расширения объёма стоит с осторожностью, так как смешивание даже однотипных комплектов от разных партий может иногда приводить к проблемам со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это несовместимость с платформами DDR3 или DDR5, поэтому проверка поколения памяти материнской платы обязательна. Для работы на заявленной частоте 3600 МГц необходима плата с поддержкой разгона памяти (чипсеты Intel Z, B или H серий с соответствующей поддержкой, либо чипсеты AMD B и X) и активированный профиль XMP в BIOS. Этот комплект станет отличным выбором для геймеров, желающих получить современный, сбалансированный и внешне привлекательный апгрейд, но пользователям, работающим с огромными массивами данных, стоит сразу рассмотреть комплекты большего объёма.