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Память INDILINX DDR5 DIMM 16Gb черный (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (IND-ID5P48SP16X) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память INDILINX DDR5 DIMM 16Gb черный (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (IND-ID5P48SP16X)

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Память INDILINX DDR5 DIMM 16Gb черный (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (IND-ID5P48SP16X) - фото 1
Память INDILINX DDR5 DIMM 16Gb черный (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (IND-ID5P48SP16X) - фото 2
Память INDILINX DDR5 DIMM 16Gb черный (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (IND-ID5P48SP16X) - фото 3
Память INDILINX DDR5 DIMM 16Gb черный (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (IND-ID5P48SP16X) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Тайминги
40-40-40-77
Подсветка
нет
  • Память INDILINX DDR5 DIMM 16Gb черный (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (IND-ID5P48SP16X) - фото 1
  • Память INDILINX DDR5 DIMM 16Gb черный (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (IND-ID5P48SP16X) - фото 2
  • Память INDILINX DDR5 DIMM 16Gb черный (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (IND-ID5P48SP16X) - фото 3
  • Память INDILINX DDR5 DIMM 16Gb черный (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (IND-ID5P48SP16X) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735322
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Характеристики

Бренд
Indilinx
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40-77
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
40

Описание товара Память INDILINX DDR5 DIMM 16Gb черный (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (IND-ID5P48SP16X)

Оперативная память Indilinx на 16 ГБ создана для тех, кто ценит высокую производительность и современные технологии. Тип DDR5 с частотой 4800 МГц — это заметный прирост скорости по сравнению с предыдущими поколениями. Пропускная способность 38400 МБайт/с гарантирует быструю работу приложений и плавную многозадачность даже под нагрузкой. Питание 1.1 В обеспечивает энергоэффективность, а форм-фактор DIMM идеально подойдёт для полноразмерных систем. CAS Latency всего 40 тактов отлично сочетается с высокими частотами, чтобы вы ощутили мгновенный отклик системы. Выбирайте Indilinx для современных задач и максимальной скорости работы вашего компьютера.

Отзывы о товаре Память INDILINX DDR5 DIMM 16Gb черный (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (IND-ID5P48SP16X)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Indilinx
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40-77
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память Indilinx на 16 ГБ создана для тех, кто ценит высокую производительность и современные технологии. Тип DDR5 с частотой 4800 МГц — это заметный прирост скорости по сравнению с предыдущими поколениями. Пропускная способность 38400 МБайт/с гарантирует быструю работу приложений и плавную многозадачность даже под нагрузкой. Питание 1.1 В обеспечивает энергоэффективность, а форм-фактор DIMM идеально подойдёт для полноразмерных систем. CAS Latency всего 40 тактов отлично сочетается с высокими частотами, чтобы вы ощутили мгновенный отклик системы. Выбирайте Indilinx для современных задач и максимальной скорости работы вашего компьютера.
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Память INDILINX DDR5 DIMM 16Gb черный (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (IND-ID5P48SP16X) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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