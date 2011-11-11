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Память DDR3L Kingston 8Gb (KVR16LN11/8) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память DDR3L Kingston 8Gb (KVR16LN11/8)

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Память DDR3L Kingston 8Gb (KVR16LN11/8) - фото 2
Память DDR3L Kingston 8Gb (KVR16LN11/8) - фото 3
Память DDR3L Kingston 8Gb (KVR16LN11/8) - фото 4
Память DDR3L Kingston 8Gb (KVR16LN11/8) - фото 5
Память DDR3L Kingston 8Gb (KVR16LN11/8) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
11-11-11-35
  • Память DDR3L Kingston 8Gb (KVR16LN11/8) - фото 1
  • Память DDR3L Kingston 8Gb (KVR16LN11/8) - фото 2
  • Память DDR3L Kingston 8Gb (KVR16LN11/8) - фото 3
  • Память DDR3L Kingston 8Gb (KVR16LN11/8) - фото 4
  • Память DDR3L Kingston 8Gb (KVR16LN11/8) - фото 5
  • Память DDR3L Kingston 8Gb (KVR16LN11/8) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 143688
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11-35
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память DDR3L Kingston 8Gb (KVR16LN11/8)

Оперативная память Kingston ValueRAM [KVR16LN11/8] 8 ГБ – продукция от крупной компании, которая давно занимается выпуском этих комплектующих, нареканий к их качеству и характеристикам нет. В набор вошел один модуль, объем – 8 ГБ. Такого количества ОЗУ хватит для большинства систем, обеспечивается стабильная работа ОС. Kingston ValueRAM [KVR16LN11/8] 8 ГБ обладает пропускной способностью PC12800. Стандарт DDR3L обеспечивает максимальную частоту 1600 МГц. Конкретный режим зависит от материнской платы, на которую происходит установка элемента. Высокая скорость позволяет добиться быстродействия системы. Переключение между задачами происходит быстро, производительность ПК оптимальная. Модуль низкопрофильный, имеет высоту 18.75 мм. Рабочее напряжение у представленного элемента составляет 1.35 В. Производитель уменьшил количество выделяемого тепла и потребление электроэнергии при функционировании. Неплохие показатели таймингов 11-11-11-35 станут еще одним преимуществом. Плашка выпущена для полноразмерных систем, получила форм-фактор DIMM.



Теги товара: DIMM, 8 Гб, 8 Гб DDR4

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11-35
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память Kingston ValueRAM [KVR16LN11/8] 8 ГБ – продукция от крупной компании, которая давно занимается выпуском этих комплектующих, нареканий к их качеству и характеристикам нет. В набор вошел один модуль, объем – 8 ГБ. Такого количества ОЗУ хватит для большинства систем, обеспечивается стабильная работа ОС. Kingston ValueRAM [KVR16LN11/8] 8 ГБ обладает пропускной способностью PC12800. Стандарт DDR3L обеспечивает максимальную частоту 1600 МГц. Конкретный режим зависит от материнской платы, на которую происходит установка элемента. Высокая скорость позволяет добиться быстродействия системы. Переключение между задачами происходит быстро, производительность ПК оптимальная. Модуль низкопрофильный, имеет высоту 18.75 мм. Рабочее напряжение у представленного элемента составляет 1.35 В. Производитель уменьшил количество выделяемого тепла и потребление электроэнергии при функционировании. Неплохие показатели таймингов 11-11-11-35 станут еще одним преимуществом. Плашка выпущена для полноразмерных систем, получила форм-фактор DIMM.


Теги товара: DIMM, 8 Гб, 8 Гб DDR4
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