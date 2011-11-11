Память DDR3L Kingston 8Gb (KVR16LN11/8)
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Характеристики
Описание товара Память DDR3L Kingston 8Gb (KVR16LN11/8)
Оперативная память Kingston ValueRAM [KVR16LN11/8] 8 ГБ – продукция от крупной компании, которая давно занимается выпуском этих комплектующих, нареканий к их качеству и характеристикам нет. В набор вошел один модуль, объем – 8 ГБ. Такого количества ОЗУ хватит для большинства систем, обеспечивается стабильная работа ОС. Kingston ValueRAM [KVR16LN11/8] 8 ГБ обладает пропускной способностью PC12800. Стандарт DDR3L обеспечивает максимальную частоту 1600 МГц. Конкретный режим зависит от материнской платы, на которую происходит установка элемента. Высокая скорость позволяет добиться быстродействия системы. Переключение между задачами происходит быстро, производительность ПК оптимальная. Модуль низкопрофильный, имеет высоту 18.75 мм. Рабочее напряжение у представленного элемента составляет 1.35 В. Производитель уменьшил количество выделяемого тепла и потребление электроэнергии при функционировании. Неплохие показатели таймингов 11-11-11-35 станут еще одним преимуществом. Плашка выпущена для полноразмерных систем, получила форм-фактор DIMM.
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