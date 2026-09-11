Память оперативная DDR4 Netac C18 8Gb PC28800, 3600Mhz (NTSWD4P36SP-08K)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Netac C18 8Gb PC28800, 3600Mhz (NTSWD4P36SP-08K)
Для кого и под какие задачи
Эта оперативная память объемом 8 ГБ станет надежным и доступным выбором для базового апгрейда офисного или домашнего компьютера, а также для сборки недорогой системы начального уровня. Она отлично справится с повседневными задачами: работой в документах, серфингом в интернете с множеством вкладок, просмотром мультимедиа и нетребовательными играми. Однако для современных игровых сборок или профессиональных рабочих станций для монтажа и рендеринга стоит рассматривать комплект из двух или четырех таких модулей для активации двухканального режима и увеличения общего объема до 16 или 32 ГБ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который уже несколько лет является основным для большинства современных настольных ПК. Это поколение предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что планка предназначена для установки в стандартные слоты на материнских платах для настольных компьютеров; для ноутбуков и компактных систем потребуются модули формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объем 8 ГБ, что является хорошей базой для большинства систем. Заявленная эффективная частота 3600 МГц относится к высокому сегменту для DDR4 и обеспечивает отличную пропускную способность. На практике такая скорость положительно скажется на общей отзывчивости системы, ускорит загрузку уровней в играх и обработку данных в приложениях, особенно при работе в двухканальном режиме, когда установлены два одинаковых модуля.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL18, что является типичным значением для частоты 3600 МГц и указывает на баланс между скоростью и латентностью. Для стабильной работы на заявленной высокой частоте модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это означает, что для выхода на номинальные 3600 МГц вам достаточно будет выбрать соответствующий профиль в BIOS материнской платы, не прибегая к сложному ручному разгону. Рабочее напряжение при активации XMP-профиля обычно повышается до стандартного для таких режимов уровня.
Совместимость с платформой
Данный модуль DDR4 совместим с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под это поколение памяти, и процессорами Intel Core 10-го, 11-го, 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также с современными платформами AMD Ryzen (серии 3000, 5000, 7000 для AM4). Важно помнить, что поддержка максимальной частоты 3600 МГц зависит от возможностей конкретной материнской платы и процессора, поэтому перед покупкой стоит сверить спецификации вашей системы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти Netac оснащена компактным алюминиевым радиатором черного цвета, который способствует лучшему рассеиванию тепла при длительной нагрузке на высоких частотах. Его скромная высота минимизирует риск конфликта с массивными башенными кулерами процессора, что особенно важно для компактных корпусов. Подсветка или адресуемая RGB-подсветка у этой модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для лаконичных и сдержанных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и материнских плат крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Для его активации вам потребуется купить второй идентичный модуль и установить оба в соответствующие слоты на плате (обычно они помечены одним цветом). Такой подход удвоит пропускную способность подсистемы памяти, что заметно повысит производительность в играх и приложениях.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевой момент - это поддержка материнской платой и процессором частоты 3600 МГц через профиль XMP, особенно на платформах начального уровня. На старых ревизиях BIOS может потребоваться обновление. Помните о физической несовместимости: модуль DDR4 нельзя установить в слот для DDR3 или DDR5. Для сборки новой системы или серьезного апгрейда лучше сразу приобрести готовый двухканальный комплект из двух планок, чтобы гарантировать их полную совместимость и стабильную работу в заявленном режиме.
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Для кого и под какие задачи
Эта оперативная память объемом 8 ГБ станет надежным и доступным выбором для базового апгрейда офисного или домашнего компьютера, а также для сборки недорогой системы начального уровня. Она отлично справится с повседневными задачами: работой в документах, серфингом в интернете с множеством вкладок, просмотром мультимедиа и нетребовательными играми. Однако для современных игровых сборок или профессиональных рабочих станций для монтажа и рендеринга стоит рассматривать комплект из двух или четырех таких модулей для активации двухканального режима и увеличения общего объема до 16 или 32 ГБ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который уже несколько лет является основным для большинства современных настольных ПК. Это поколение предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что планка предназначена для установки в стандартные слоты на материнских платах для настольных компьютеров; для ноутбуков и компактных систем потребуются модули формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объем 8 ГБ, что является хорошей базой для большинства систем. Заявленная эффективная частота 3600 МГц относится к высокому сегменту для DDR4 и обеспечивает отличную пропускную способность. На практике такая скорость положительно скажется на общей отзывчивости системы, ускорит загрузку уровней в играх и обработку данных в приложениях, особенно при работе в двухканальном режиме, когда установлены два одинаковых модуля.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL18, что является типичным значением для частоты 3600 МГц и указывает на баланс между скоростью и латентностью. Для стабильной работы на заявленной высокой частоте модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это означает, что для выхода на номинальные 3600 МГц вам достаточно будет выбрать соответствующий профиль в BIOS материнской платы, не прибегая к сложному ручному разгону. Рабочее напряжение при активации XMP-профиля обычно повышается до стандартного для таких режимов уровня.
Совместимость с платформой
Данный модуль DDR4 совместим с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под это поколение памяти, и процессорами Intel Core 10-го, 11-го, 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также с современными платформами AMD Ryzen (серии 3000, 5000, 7000 для AM4). Важно помнить, что поддержка максимальной частоты 3600 МГц зависит от возможностей конкретной материнской платы и процессора, поэтому перед покупкой стоит сверить спецификации вашей системы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти Netac оснащена компактным алюминиевым радиатором черного цвета, который способствует лучшему рассеиванию тепла при длительной нагрузке на высоких частотах. Его скромная высота минимизирует риск конфликта с массивными башенными кулерами процессора, что особенно важно для компактных корпусов. Подсветка или адресуемая RGB-подсветка у этой модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для лаконичных и сдержанных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и материнских плат крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Для его активации вам потребуется купить второй идентичный модуль и установить оба в соответствующие слоты на плате (обычно они помечены одним цветом). Такой подход удвоит пропускную способность подсистемы памяти, что заметно повысит производительность в играх и приложениях.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевой момент - это поддержка материнской платой и процессором частоты 3600 МГц через профиль XMP, особенно на платформах начального уровня. На старых ревизиях BIOS может потребоваться обновление. Помните о физической несовместимости: модуль DDR4 нельзя установить в слот для DDR3 или DDR5. Для сборки новой системы или серьезного апгрейда лучше сразу приобрести готовый двухканальный комплект из двух планок, чтобы гарантировать их полную совместимость и стабильную работу в заявленном режиме.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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