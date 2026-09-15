Описание товара Память оперативная DDR4 Foxline DIMM 8GB 3200MHz (FL3200D4U22-8G)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти идеально подойдет для апгрейда домашнего или офисного компьютера, а также для сборки недорогой системы начального уровня. Он предоставляет достаточный объем для комфортной работы с офисными пакетами, веб-браузером с множеством вкладок, просмотра мультимедиа и нетребовательных игр. Для современных ресурсоемких игр или профессиональных задач монтажа лучше рассмотреть комплект из двух или четырех таких планок для активации двухканального режима и увеличения общего объема до 16 или 32 ГБ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Это означает, что он совместим только с материнскими платами, оснащенными слотами именно для DDR4 памяти. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для настольных персональных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где требуется SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объем в 8 ГБ является хорошим базовым уровнем для большинства повседневных задач. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, особенно в связке с современными процессорами AMD Ryzen и Intel Core. В играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, такая частота поможет уменьшить задержки и поднять минимальный FPS, хотя для полного раскрытия потенциала важна установка двух модулей в двухканальном режиме.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, включая ключевую латентность CL22, являются стандартными для частоты 3200 МГц в бюджетном сегменте и обеспечивают стабильную работу. Модуль работает при напряжении 1.2 В, что соответствует спецификации JEDEC для DDR4. Для автоматической работы на заявленной частоте 3200 МГц в большинстве случаев потребуется активировать профиль XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память может запускаться на более низкой, базовой частоте.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 и новее) и AMD (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 для процессоров Ryzen). Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых производителем платы частот, так как на некоторых базовых платах (например, с чипсетами A320, H410, H510) максимальная поддерживаемая частота может быть ограничена.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без массивного радиатора. Это решение снижает стоимость и гарантирует совместимость с любыми системами охлаждения процессора, включая крупные башенные кулеры, что особенно важно для компактных корпусов. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на стандартных частотах и напряжении, так как тепловыделение модулей DDR4 при таких настройках невысоко.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для максимальной производительности рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в соответствующие слоты материнской платы для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность памяти. В дальнейшем систему можно будет расширить, добавив еще одну или две планки, но для оптимальной совместимости и стабильности лучше использовать модули одной модели, а в идеале - из одного набора.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это покупка лишь одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и неполное использование потенциала процессора в играх и требовательных приложениях. Также помните, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима активация XMP в BIOS, а старые или самые бюджетные материнские платы могут не поддерживать такой режим. При выборе ориентируйтесь на поколение DDR4 вашей платформы, а для сборки с нуля сразу рассматривайте комплект из двух модулей для немедленного получения преимуществ двухканальной архитектуры.