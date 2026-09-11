Описание товара Память оперативная DDR4 AMD 16Gb 3200MHz (R9416G3206S2S-U)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти отлично подойдет пользователям, которые собирают новый или модернизируют существующий ПК на платформе AMD для решения повседневных и игровых задач. Объема 16 ГБ хватит для комфортного гейминга в современных проектах, работы с офисными пакетами, потоковой трансляции и многозадачности с десятками вкладок в браузере. Он представляет собой разумный баланс между производительностью и стоимостью, закрывая потребности большинства домашних и игровых систем без излишеств.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с современными и уже ставшими массовыми платформами на процессорах AMD Ryzen и соответствующих материнских платах. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, который предназначен для установки исключительно в настольные компьютеры. Важно помнить, что планки DDR4 физически несовместимы со слотами для более старого поколения DDR3 или нового DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что для платформ AMD Ryzen напрямую влияет на скорость работы внутренней шины Infinity Fabric и, как следствие, на общую отзывчивость системы. В играх и приложениях такой объем и скорость исключают подтормаживания, связанные с нехваткой ОЗУ, и позволяют процессору раскрывать свой потенциал.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модули обладают оптимизированными таймингами, обеспечивающими низкую латентность при заданной частоте 3200 МГц. Для работы на этой скорости используется стандартное для DDR4 напряжение. Ключевая особенность – поддержка профиля AMD EXPO (ранее известного как AMP/DOCP), который позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки в BIOS материнской платы и получить заявленную частоту без сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память разработана и протестирована для стабильной работы с процессорами AMD Ryzen (серии 2000, 3000, 5000 и новее) и совместимыми материнскими платами на чипсетах A320, B450, B550, X470, X570 и других. Для активации частоты 3200 МГц через EXPO-профиль необходима материнская плата, поддерживающая эту технологию, а также рекомендуется установка последней версии BIOS/UEFI для гарантии совместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло во время продолжительной нагрузки, способствуя стабильности работы. Их компактная высота минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами, что важно при сборке в компактных корпусах. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для функциональных сборок без акцента на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность в играх и ресурсоемких приложениях. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 памяти. Хотя модули оптимизированы под AMD, они также могут работать на платформах Intel, но для активации частоты 3200 МГц потребуется использовать профиль Intel XMP вместо EXPO. Не рекомендуется смешивать этот комплект с другими модулями памяти, особенно с отличающимися таймингами или частотой, так как это может привести к нестабильной работе на более низких скоростях. Этот набор – оптимальный выбор для сбалансированной игровой или рабочей сборки на AMD, где важны гарантированная совместимость и стабильная работа на заявленной частоте.