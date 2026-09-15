Описание товара Оперативная память Indilinx DDR4 SO-DIMM 16Gb 3200MHz (IND-ID4N32SP16X)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для владельцев ноутбуков и компактных ПК (NUC, мини-ПК), которым необходимо быстро и недорого повысить производительность системы. Он отлично подойдёт для повседневной многозадачности с десятками вкладок в браузере, работы с офисными пакетами и графическими редакторами, а также для нетребовательных игр и мультимедийных задач. Объём в 16 ГБ даёт комфортный запас по сравнению с базовыми 4 или 8 ГБ, закрывая потребности большинства домашних и офисных пользователей, однако для профессионального видеомонтажа или тяжёлых инженерных расчётов стоит рассмотреть комплект из двух планок.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, что означает высокую энергоэффективность и повышенную по сравнению с DDR3 пропускную способность. Ключевая особенность — форм-фактор SO-DIMM, который разработан специально для ноутбуков, ультрабуков, моноблоков и компактных настольных систем. Это значит, что данная планка физически не подойдёт к стандартным материнским платам для настольных ПК, где используются слоты для полноразмерных модулей DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 16 ГБ, что является отличным выбором для современной системы, позволяя одновременно держать открытыми множество приложений без обращения к медленному файлу подкачки. Номинальная частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на общую отзывчивость системы, скорость загрузки уровней в играх и обработки данных в приложениях. В реальных сценариях прирост от 3200 МГц по сравнению с базовой частотой 2133 или 2400 МГц будет заметен в чувствительных к памяти задачах, например, при архивировании файлов или работе в профессиональных средах.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные тайминги и напряжение этого модуля зависят от его производства и могут варьироваться, но типичные значения для частоты 3200 МГц находятся в районе CL22. Высокие тайминги на ноутбучной памяти — обычная практика, направленная на обеспечение стабильности и совместимости. Модуль, как правило, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Важно понимать, что в большинстве ноутбуков нет поддержки профилей разгона XMP/EXPO, поэтому память будет работать на максимальной частоте, официально поддерживаемой процессором и материнской платой, часто автоматически подстраиваясь под нужные параметры.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными слотами SO-DIMM и поддерживающими память стандарта DDR4. Для работы на частоте 3200 МГц необходим процессор и чипсет, которые её поддерживают — например, мобильные процессоры Intel Core 10-го поколения и новее или AMD Ryzen 3000 серии и новее. Перед покупкой критически важно проверить спецификации вашего ноутбука на предмет максимального поддерживаемого объёма на слот, максимальной частоты и текущей конфигурации памяти, так как смешивание модулей с разными характеристиками может привести к нестабильной работе.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, скорее всего, выполнена в классическом для ноутбучной памяти низкопрофильном формате без радиаторов. Это обусловлено строгими ограничениями по пространству внутри корпуса ноутбука и умеренным тепловыделением модулей на стандартном напряжении. Отсутствие радиатора не является недостатком, это стандартная практика, обеспечивающая совместимость с любым корпусом. Подсветка на таких модулях отсутствует, что соответствует их утилитарному назначению.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся одной планкой объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность памяти, потребуется установить второй идентичный модуль в парный слот. Если в вашем ноутбуке уже стоит одна планка, например, на 8 ГБ, то добавление этой 16-гигабайтной может привести к асимметричному двухканальному режиму (Flex Mode), что лучше, чем одноканальный, но для максимальной производительности предпочтительнее комплект из двух одинаковых модулей.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это форм-фактор SO-DIMM: модуль не подойдёт для обычного настольного компьютера. Также важно помнить, что ноутбуки часто имеют жёсткие ограничения по максимальной частоте памяти, которая определяется процессором, поэтому модуль может заработать на меньшей, поддерживаемой платформой частоте, например, 2933 или 2666 МГц. Перед покупкой уточните, есть ли в вашем устройстве свободный слот для апгрейда или вам потребуется заменить уже установленную планку. Этот модуль — оптимальный выбор для сбалансированного апгрейда ноутбука, но если вам нужна максимальная производительность в играх или рендеринге, стоит изначально искать комплект из двух идентичных планок для двухканального режима.