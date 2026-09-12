Оперативная память Indilinx DDR4 SO-DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4N32SP08X)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Indilinx DDR4 SO-DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4N32SP08X)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти отлично подходит для апгрейда ноутбука или компактного ПК, а также для сборки миниатюрных систем, где требуется баланс между производительностью и доступной ценой. Он оптимален для повседневной работы: офисных задач, учёбы, веб-серфинга с множеством вкладок, просмотра медиаконтента и использования нетребовательных приложений. Объёма 8 ГБ достаточно для комфортной многозадачности в рамках типичных пользовательских сценариев, однако для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с большими массивами данных стоит рассмотреть комплект из двух таких планок или модули большего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает использование современной технологии с улучшенной энергоэффективностью и более высокой пропускной способностью по сравнению с устаревшим DDR3. Важно понимать, что это модуль форм-фактора SO-DIMM - компактная планка, предназначенная исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и некоторые компактные материнские платы. Она физически не подойдёт для стандартных слотов DIMM в обычных настольных компьютерах, поэтому перед покупкой обязательно убедитесь в совместимости вашего устройства.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является распространённым и востребованным вариантом для апгрейда. Рабочая частота памяти - 3200 МГц, что для платформы DDR4 является хорошим показателем, обеспечивающим высокую скорость передачи данных. В реальных условиях такая частота положительно влияет на общую отзывчивость системы, ускоряя загрузку приложений и уменьшая потенциальные подтормаживания при переключении между задачами. Для интегрированной графики, которая использует часть оперативной памяти в качестве видеопамяти, более высокая частота ОЗУ также может дать ощутимый прирост в производительности в нетребовательных играх.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Точные значения таймингов, такие как CAS Latency (CL), для данной модели следует уточнять в спецификациях, но в целом модули Indilinx этого класса обычно работают с низким напряжением, характерным для DDR4 - 1.2 В, обеспечивая стабильность и минимальное тепловыделение. Для автоматической работы на заявленной частоте 3200 МГц модуль, скорее всего, поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это позволяет в один клик в BIOS/UEFI материнской платы активировать профиль разгона, чтобы память работала на своей полной скорости, а не на стандартных для процессора 2133 или 2400 МГц.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами на платформах Intel (начиная с процессоров 6-го поколения и чипсетов серий H, B, Q) и AMD (серии Ryzen Mobile), которые поддерживают память DDR4 и имеют свободный слот SO-DIMM. Ключевой момент - ваша материнская плата или ноутбук должны официально поддерживать частоту 3200 МГц. На некоторых системах память может автоматически понизить частоту до максимально поддерживаемой платформой, поэтому перед покупкой полезно свериться с документацией к устройству.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель Indilinx выполнена в классическом ноутбучном форм-факторе без дополнительных радиаторов или подсветки. Это стандартное решение для SO-DIMM модулей, где приоритет отдан компактности и гарантированной совместимости с тесным внутренним пространством ноутбука. Отсутствие массивного охлаждения не является минусом, так как рабочее напряжение DDR4 невысоко, и при штатной работе в пределах спецификаций память не перегревается. Скромный внешний вид здесь - осознанный выбор для целевых устройств.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установить вторую идентичную планку в парный слот. Если в вашем ноутбуке два слота и установлен один модуль, покупка второго такого же - лучший способ получить прирост производительности. При дальнейшем расширении объёма старайтесь использовать модули с максимально близкими характеристиками (объём, частота, тайминги) для обеспечения стабильной работы системы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных ПК. Также имейте в виду, что для работы на полной частоте 3200 МГц может потребоваться активация профиля XMP в BIOS, если такая опция доступна в вашем устройстве. Некоторые OEM-ноутбуки блокируют доступ к таким настройкам, и память будет работать на стандартной для процессора частоте. Этот модуль - отличный выбор для простого и недорогого увеличения оперативной памяти в ноутбуке для повседневных задач, но для игровых или рабочих станций, где критичен объём, лучше сразу рассматривать комплект из двух планок или вариант на 16 ГБ.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти отлично подходит для апгрейда ноутбука или компактного ПК, а также для сборки миниатюрных систем, где требуется баланс между производительностью и доступной ценой. Он оптимален для повседневной работы: офисных задач, учёбы, веб-серфинга с множеством вкладок, просмотра медиаконтента и использования нетребовательных приложений. Объёма 8 ГБ достаточно для комфортной многозадачности в рамках типичных пользовательских сценариев, однако для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с большими массивами данных стоит рассмотреть комплект из двух таких планок или модули большего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает использование современной технологии с улучшенной энергоэффективностью и более высокой пропускной способностью по сравнению с устаревшим DDR3. Важно понимать, что это модуль форм-фактора SO-DIMM - компактная планка, предназначенная исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и некоторые компактные материнские платы. Она физически не подойдёт для стандартных слотов DIMM в обычных настольных компьютерах, поэтому перед покупкой обязательно убедитесь в совместимости вашего устройства.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является распространённым и востребованным вариантом для апгрейда. Рабочая частота памяти - 3200 МГц, что для платформы DDR4 является хорошим показателем, обеспечивающим высокую скорость передачи данных. В реальных условиях такая частота положительно влияет на общую отзывчивость системы, ускоряя загрузку приложений и уменьшая потенциальные подтормаживания при переключении между задачами. Для интегрированной графики, которая использует часть оперативной памяти в качестве видеопамяти, более высокая частота ОЗУ также может дать ощутимый прирост в производительности в нетребовательных играх.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Точные значения таймингов, такие как CAS Latency (CL), для данной модели следует уточнять в спецификациях, но в целом модули Indilinx этого класса обычно работают с низким напряжением, характерным для DDR4 - 1.2 В, обеспечивая стабильность и минимальное тепловыделение. Для автоматической работы на заявленной частоте 3200 МГц модуль, скорее всего, поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это позволяет в один клик в BIOS/UEFI материнской платы активировать профиль разгона, чтобы память работала на своей полной скорости, а не на стандартных для процессора 2133 или 2400 МГц.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами на платформах Intel (начиная с процессоров 6-го поколения и чипсетов серий H, B, Q) и AMD (серии Ryzen Mobile), которые поддерживают память DDR4 и имеют свободный слот SO-DIMM. Ключевой момент - ваша материнская плата или ноутбук должны официально поддерживать частоту 3200 МГц. На некоторых системах память может автоматически понизить частоту до максимально поддерживаемой платформой, поэтому перед покупкой полезно свериться с документацией к устройству.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель Indilinx выполнена в классическом ноутбучном форм-факторе без дополнительных радиаторов или подсветки. Это стандартное решение для SO-DIMM модулей, где приоритет отдан компактности и гарантированной совместимости с тесным внутренним пространством ноутбука. Отсутствие массивного охлаждения не является минусом, так как рабочее напряжение DDR4 невысоко, и при штатной работе в пределах спецификаций память не перегревается. Скромный внешний вид здесь - осознанный выбор для целевых устройств.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установить вторую идентичную планку в парный слот. Если в вашем ноутбуке два слота и установлен один модуль, покупка второго такого же - лучший способ получить прирост производительности. При дальнейшем расширении объёма старайтесь использовать модули с максимально близкими характеристиками (объём, частота, тайминги) для обеспечения стабильной работы системы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных ПК. Также имейте в виду, что для работы на полной частоте 3200 МГц может потребоваться активация профиля XMP в BIOS, если такая опция доступна в вашем устройстве. Некоторые OEM-ноутбуки блокируют доступ к таким настройкам, и память будет работать на стандартной для процессора частоте. Этот модуль - отличный выбор для простого и недорогого увеличения оперативной памяти в ноутбуке для повседневных задач, но для игровых или рабочих станций, где критичен объём, лучше сразу рассматривать комплект из двух планок или вариант на 16 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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