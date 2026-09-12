Top.Mail.Ru
Оперативная память Indilinx DDR4 SO-DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4N32SP08X) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Оперативная память Indilinx DDR4 SO-DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4N32SP08X)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оперативная память Indilinx DDR4 SO-DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4N32SP08X) - фото 1
Оперативная память Indilinx DDR4 SO-DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4N32SP08X) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оперативная память
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Подсветка
нет
  • Оперативная память Indilinx DDR4 SO-DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4N32SP08X) - фото 1
  • Оперативная память Indilinx DDR4 SO-DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4N32SP08X) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657155
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Indilinx
Тип товара
Оперативная память
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
30

Описание товара Оперативная память Indilinx DDR4 SO-DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4N32SP08X)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти отлично подходит для апгрейда ноутбука или компактного ПК, а также для сборки миниатюрных систем, где требуется баланс между производительностью и доступной ценой. Он оптимален для повседневной работы: офисных задач, учёбы, веб-серфинга с множеством вкладок, просмотра медиаконтента и использования нетребовательных приложений. Объёма 8 ГБ достаточно для комфортной многозадачности в рамках типичных пользовательских сценариев, однако для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с большими массивами данных стоит рассмотреть комплект из двух таких планок или модули большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает использование современной технологии с улучшенной энергоэффективностью и более высокой пропускной способностью по сравнению с устаревшим DDR3. Важно понимать, что это модуль форм-фактора SO-DIMM - компактная планка, предназначенная исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и некоторые компактные материнские платы. Она физически не подойдёт для стандартных слотов DIMM в обычных настольных компьютерах, поэтому перед покупкой обязательно убедитесь в совместимости вашего устройства.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является распространённым и востребованным вариантом для апгрейда. Рабочая частота памяти - 3200 МГц, что для платформы DDR4 является хорошим показателем, обеспечивающим высокую скорость передачи данных. В реальных условиях такая частота положительно влияет на общую отзывчивость системы, ускоряя загрузку приложений и уменьшая потенциальные подтормаживания при переключении между задачами. Для интегрированной графики, которая использует часть оперативной памяти в качестве видеопамяти, более высокая частота ОЗУ также может дать ощутимый прирост в производительности в нетребовательных играх.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Точные значения таймингов, такие как CAS Latency (CL), для данной модели следует уточнять в спецификациях, но в целом модули Indilinx этого класса обычно работают с низким напряжением, характерным для DDR4 - 1.2 В, обеспечивая стабильность и минимальное тепловыделение. Для автоматической работы на заявленной частоте 3200 МГц модуль, скорее всего, поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это позволяет в один клик в BIOS/UEFI материнской платы активировать профиль разгона, чтобы память работала на своей полной скорости, а не на стандартных для процессора 2133 или 2400 МГц.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами на платформах Intel (начиная с процессоров 6-го поколения и чипсетов серий H, B, Q) и AMD (серии Ryzen Mobile), которые поддерживают память DDR4 и имеют свободный слот SO-DIMM. Ключевой момент - ваша материнская плата или ноутбук должны официально поддерживать частоту 3200 МГц. На некоторых системах память может автоматически понизить частоту до максимально поддерживаемой платформой, поэтому перед покупкой полезно свериться с документацией к устройству.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель Indilinx выполнена в классическом ноутбучном форм-факторе без дополнительных радиаторов или подсветки. Это стандартное решение для SO-DIMM модулей, где приоритет отдан компактности и гарантированной совместимости с тесным внутренним пространством ноутбука. Отсутствие массивного охлаждения не является минусом, так как рабочее напряжение DDR4 невысоко, и при штатной работе в пределах спецификаций память не перегревается. Скромный внешний вид здесь - осознанный выбор для целевых устройств.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установить вторую идентичную планку в парный слот. Если в вашем ноутбуке два слота и установлен один модуль, покупка второго такого же - лучший способ получить прирост производительности. При дальнейшем расширении объёма старайтесь использовать модули с максимально близкими характеристиками (объём, частота, тайминги) для обеспечения стабильной работы системы.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных ПК. Также имейте в виду, что для работы на полной частоте 3200 МГц может потребоваться активация профиля XMP в BIOS, если такая опция доступна в вашем устройстве. Некоторые OEM-ноутбуки блокируют доступ к таким настройкам, и память будет работать на стандартной для процессора частоте. Этот модуль - отличный выбор для простого и недорогого увеличения оперативной памяти в ноутбуке для повседневных задач, но для игровых или рабочих станций, где критичен объём, лучше сразу рассматривать комплект из двух планок или вариант на 16 ГБ.

Отзывы о товаре Оперативная память Indilinx DDR4 SO-DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4N32SP08X)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Indilinx
Тип товара
Оперативная память
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Развернуть
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти отлично подходит для апгрейда ноутбука или компактного ПК, а также для сборки миниатюрных систем, где требуется баланс между производительностью и доступной ценой. Он оптимален для повседневной работы: офисных задач, учёбы, веб-серфинга с множеством вкладок, просмотра медиаконтента и использования нетребовательных приложений. Объёма 8 ГБ достаточно для комфортной многозадачности в рамках типичных пользовательских сценариев, однако для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с большими массивами данных стоит рассмотреть комплект из двух таких планок или модули большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает использование современной технологии с улучшенной энергоэффективностью и более высокой пропускной способностью по сравнению с устаревшим DDR3. Важно понимать, что это модуль форм-фактора SO-DIMM - компактная планка, предназначенная исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и некоторые компактные материнские платы. Она физически не подойдёт для стандартных слотов DIMM в обычных настольных компьютерах, поэтому перед покупкой обязательно убедитесь в совместимости вашего устройства.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является распространённым и востребованным вариантом для апгрейда. Рабочая частота памяти - 3200 МГц, что для платформы DDR4 является хорошим показателем, обеспечивающим высокую скорость передачи данных. В реальных условиях такая частота положительно влияет на общую отзывчивость системы, ускоряя загрузку приложений и уменьшая потенциальные подтормаживания при переключении между задачами. Для интегрированной графики, которая использует часть оперативной памяти в качестве видеопамяти, более высокая частота ОЗУ также может дать ощутимый прирост в производительности в нетребовательных играх.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Точные значения таймингов, такие как CAS Latency (CL), для данной модели следует уточнять в спецификациях, но в целом модули Indilinx этого класса обычно работают с низким напряжением, характерным для DDR4 - 1.2 В, обеспечивая стабильность и минимальное тепловыделение. Для автоматической работы на заявленной частоте 3200 МГц модуль, скорее всего, поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это позволяет в один клик в BIOS/UEFI материнской платы активировать профиль разгона, чтобы память работала на своей полной скорости, а не на стандартных для процессора 2133 или 2400 МГц.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами на платформах Intel (начиная с процессоров 6-го поколения и чипсетов серий H, B, Q) и AMD (серии Ryzen Mobile), которые поддерживают память DDR4 и имеют свободный слот SO-DIMM. Ключевой момент - ваша материнская плата или ноутбук должны официально поддерживать частоту 3200 МГц. На некоторых системах память может автоматически понизить частоту до максимально поддерживаемой платформой, поэтому перед покупкой полезно свериться с документацией к устройству.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель Indilinx выполнена в классическом ноутбучном форм-факторе без дополнительных радиаторов или подсветки. Это стандартное решение для SO-DIMM модулей, где приоритет отдан компактности и гарантированной совместимости с тесным внутренним пространством ноутбука. Отсутствие массивного охлаждения не является минусом, так как рабочее напряжение DDR4 невысоко, и при штатной работе в пределах спецификаций память не перегревается. Скромный внешний вид здесь - осознанный выбор для целевых устройств.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установить вторую идентичную планку в парный слот. Если в вашем ноутбуке два слота и установлен один модуль, покупка второго такого же - лучший способ получить прирост производительности. При дальнейшем расширении объёма старайтесь использовать модули с максимально близкими характеристиками (объём, частота, тайминги) для обеспечения стабильной работы системы.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных ПК. Также имейте в виду, что для работы на полной частоте 3200 МГц может потребоваться активация профиля XMP в BIOS, если такая опция доступна в вашем устройстве. Некоторые OEM-ноутбуки блокируют доступ к таким настройкам, и память будет работать на стандартной для процессора частоте. Этот модуль - отличный выбор для простого и недорогого увеличения оперативной памяти в ноутбуке для повседневных задач, но для игровых или рабочих станций, где критичен объём, лучше сразу рассматривать комплект из двух планок или вариант на 16 ГБ.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Indilinx DDR4 SO-DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4N32SP08X) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...