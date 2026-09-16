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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
30-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 286 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740476
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Описание товара Оперативная память A-Data XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый
Оперативная память ADATA XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH] выделяется белыми охлаждающими радиаторами и прозрачной световой панелью с интегрированными LED-элементами RGB. Она разработана для компьютерных энтузиастов, которые нацелены на повышение скорости и создание эффектного вида аппаратной платформы ПК. В наборе поставляются 2 модуля стандарта DDR5 с объемом по 16 ГБ.
Благодаря тактовой частоте 6000 МГц ОЗУ ADATA XPG Lancer Blade RGB ускоряет обработку требовательных задач, запуск программ и игр. Функция On-Die ECC обнаруживает и устраняет ошибки, что уменьшает вероятность появления сбоев. Технология управления питанием Power Management IC гарантирует стабильную работу оперативной памяти.
Оперативная память ADATA XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH] выделяется белыми охлаждающими радиаторами и прозрачной световой панелью с интегрированными LED-элементами RGB. Она разработана для компьютерных энтузиастов, которые нацелены на повышение скорости и создание эффектного вида аппаратной платформы ПК. В наборе поставляются 2 модуля стандарта DDR5 с объемом по 16 ГБ.
Благодаря тактовой частоте 6000 МГц ОЗУ ADATA XPG Lancer Blade RGB ускоряет обработку требовательных задач, запуск программ и игр. Функция On-Die ECC обнаруживает и устраняет ошибки, что уменьшает вероятность появления сбоев. Технология управления питанием Power Management IC гарантирует стабильную работу оперативной памяти.
Оперативная память A-Data XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Оперативная память A-Data XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиаторами, RGB, белый