Описание товара Память оперативная A-Data 32GB DDR5 5600 DIMM (AD5U560032G-S)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 объёмом 32 ГБ станет отличным решением для сборки нового производительного компьютера, который будет использоваться для игр, работы и многозадачности. Он предлагает значительный объём, которого хватит для комфортного запуска современных игр с высокими настройками, одновременной работы с множеством вкладок браузера, офисных пакетов и даже некоторых задач по монтажу и обработке фото. Для базовых офисных задач он избыточен, а для экстремального разгона и построения топовых рабочих станций может не подойти из-за умеренных заводских частот, но в своей нише представляет идеальный баланс между ценой, объёмом и скоростью.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает использование нового поколения оперативной памяти с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Это современное решение для платформ на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это планка для настольного персонального компьютера, которая физически не подойдёт для ноутбуков или компактных систем, где требуются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одной планки объёмом 32 ГБ, что является отличным стартовым объёмом для современных систем. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки игровых уровней, отзывчивости системы в условиях многозадачности и производительности в приложениях, чувствительных к скорости памяти. Такой связки объёма и частоты достаточно для того, чтобы забыть о необходимости закрывать фоновые программы во время игры или работы с ресурсоёмкими проектами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, включая CAS Latency (CL), оптимизированы для работы на частоте 5600 МГц, обеспечивая баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Для автоматического достижения заявленных характеристик модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет активировать профиль разгона в BIOS материнской платы буквально в один клик, без сложных ручных настроек. Рабочее напряжение при этом регулируется автоматически, обеспечивая стабильную работу.

Совместимость с платформой

Данная память DDR5 совместима с материнскими платами, оснащёнными слотами под это поколение памяти, а именно с платформами Intel LGA 1700 (чипсеты Z690, B660, H670 и новее) и AMD AM5 (чипсеты X670, B650 и другие). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR5, так как они физически и электрически несовместимы со слотами DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя платы для гарантии беспроблемной работы на заявленной частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён алюминиевым радиатором, который способствует эффективному отводу тепла от микросхем памяти во время продолжительной нагрузки, поддерживая стабильность работы. Конструкция радиатора достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с крупногабаритными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для лаконичных сборок, где важен, в первую очередь, функционал и надёжность.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в виде одного модуля на 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установка второй идентичной планки в соответствующий слот на материнской плате. Если вы планируете в будущем расширять объём, лучше сразу приобрести второй такой же модуль, так как смешивание планок с разными характеристиками даже в рамках одного поколения может привести к нестабильной работе или снижению частоты до самых медленных значений.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — строгая несовместимость с платформами, рассчитанными на DDR4 или более ранние поколения памяти. Для работы на заявленной частоте 5600 МГц через XMP необходима материнская плата с хорошей силовой подсистемой и, желательно, свежая версия BIOS. Этот комплект — оптимальный выбор для пользователей, собирающих сбалансированный ПК для игр и работы с хорошим заделом на будущее. Если ваша цель — максимальная производительность в играх, стоит рассмотреть комплект из двух планок для немедленной активации двухканального режима, а для чисто офисных задач можно выбрать более доступные решения с меньшим объёмом.