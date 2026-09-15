Описание товара Память оперативная DDR5 Samsung 32Gb SO-DIMM DDR5 SEC (PC5-38400, 4800, CL40) 1.1V (M425R4GA3BB0-CQK)

Для кого и под какие задачи

Эта оперативная память идеально подходит для пользователей, которые хотят модернизировать свой ноутбук или компактную систему (например, NUC, мини-ПК), обеспечив ей серьёзный запас производительности для повседневной многозадачности и работы с приложениями. Объём в 32 ГБ гарантирует комфортную работу с десятками вкладок браузера, тяжёлыми офисными пакетами, а также программами для обработки фотографий и лёгкого видеомонтажа. Она представляет собой отличный баланс между стандартными конфигурациями и профессиональными решениями, закрывая потребности большинства домашних и офисных пользователей, которым не требуется экстремальная частота для игр, но важен большой объём для отзывчивости системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5 последнего поколения, который приносит значительные улучшения в пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM, что означает, что эта планка предназначена исключительно для установки в ноутбуки, компактные десктопы и моноблоки, где используются соответствующие компактные слоты. Очень важно помнить, что модули SO-DIMM физически несовместимы со слотами для полноразмерных планок DIMM в обычных настольных материнских платах.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает солидный объём в 32 ГБ, что для ноутбука является отличным показателем, позволяющим забыть о нехватке памяти при работе с ресурсоёмкими задачами. Номинальная частота работы составляет 4800 МГц, что соответствует спецификации PC5-38400 и обеспечивает высокую пропускную способность. В реальных сценариях это даст заметно более плавную работу в профессиональных приложениях, сократит время обработки данных и улучшит общую отзывчивость системы при переключении между программами по сравнению с более медленными модулями.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля заданы как CL40, что является типичным значением для памяти DDR5 на стартовых частотах и обеспечивает приемлемую латентность. Рабочее напряжение составляет всего 1.1 В, что подчёркивает высокую энергоэффективность стандарта DDR5, критически важную для автономной работы ноутбуков. Данный модуль, как правило, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO, так как в ноутбуках память чаще всего работает на стандартных для платформы частотах, что обеспечивает максимальную стабильность и гарантированную совместимость.

Совместимость с платформой

Модуль совместим исключительно с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными процессорами и чипсетами, поддерживающими стандарт памяти DDR5. В первую очередь это современные платформы Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 6000 серии и новее для мобильных решений. Перед покупкой крайне важно уточнить в спецификациях вашего устройства, поддерживает ли оно именно DDR5 и какой максимальный объём и частоту памяти можно установить, чтобы избежать несовместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в классическом для SO-DIMM форм-факторе без дополнительных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбучных решений. Низкопрофильный дизайн гарантирует беспроблемную установку даже в самые тонкие корпуса, где зазоры минимальны. Отсутствие массивного охлаждения не является недостатком, так как рабочее напряжение и тепловыделение DDR5 на частоте 4800 МГц достаточно низки для стабильной работы в условиях ограниченного воздухообмена внутри ноутбука.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может значительно увеличить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. При планировании апгрейда рекомендуется по возможности покупать модули парами из одной партии или с максимально схожими характеристиками для обеспечения наилучшей стабильности системы и работы в двухканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это физическая и электрическая несовместимость с платформами, рассчитанными на DDR4 или более старые стандарты. Убедитесь, что ваш ноутбук поддерживает именно DDR5 SO-DIMM. Поскольку это модуль без радиатора, он не подойдёт для экстремального разгона, но для штатной работы на заявленной частоте этого и не требуется. При выборе ориентируйтесь на поддержку вашей платформой максимального объёма на канал и балансируйте между объёмом и частотой: для большинства задач 32 ГБ на 4800 МГц – это отличный и долговечный выбор для модернизации современного ноутбука.