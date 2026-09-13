Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти станет отличным выбором для пользователей, создающих современную игровую или высокопроизводительную рабочую систему на базе платформы AMD AM5. Объём в 16 ГБ подходит для комфортной игры в новейшие проекты на высоких настройках, интенсивной работы с множеством вкладок в браузере и тяжёлыми офисными приложениями одновременно, а также для начинающего монтажа видео и 3D-моделирования. Он представляет собой сбалансированное решение между базовыми наборами и топовыми оверклокерскими комплектами, закрывая потребности большинства энтузиастов без переплаты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль стандарта DDR5, последнего поколения оперативной памяти для настольных ПК. Это означает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных материнских плат, и его физически невозможно установить в слот для ноутбучной памяти SO-DIMM или в устаревший разъём под DDR4.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 16 ГБ, что является отличным стартом для мощной сборки. Его эффективная частота 6000 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность подгрузки текстур и общую отзывчивость системы в профессиональных приложениях. Для процессоров AMD Ryzen 7000 серии такая частота часто считается оптимальным балансом между производительностью и стабильностью работы контроллера памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг задержки для этой модели составляет CL30, что указывает на низкую латентность в своём классе частот. В связке с частотой 6000 МГц это обеспечивает высокую отзывчивость памяти. Модуль поддерживает профиль автоматического разгона AMD EXPO, который позволяет загрузить оптимизированные настройки частоты, таймингов и напряжения прямо из BIOS материнской платы, гарантированно получая заявленные характеристики без сложных ручных манипуляций.
Совместимость с платформой
Данная память разработана для совместимости с современной платформой AMD AM5 и процессорами Ryzen 7000 серии и новее. Крайне важно использовать её только с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под стандарт DDR5. Для активации профиля EXPO и выхода на частоту 6000 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти, например, серий X670 или B650, а также рекомендуется последняя версия BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён радиатором чёрного цвета из серии Fury Beast, который эффективно рассеивает тепло при интенсивной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Низкопрофильный дизайн планки сводит к минимуму риск конфликта с крупногабаритными процессорными кулерами воздушного типа, что важно для компактных сборок. Подсветка RGB Lighting (RTL) позволяет настроить свечение для создания визуально гармоничного образа игрового ПК с возможностью синхронизации через ПО материнских плат.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, необходимо приобрести два идентичных модуля и установить их в правильные слоты на материнской плате, как правило, обозначенные одним цветом. В дальнейшем систему можно расширить до 32 ГБ или более, докупив ещё один такой же модуль, однако для гарантии совместимости рекомендуется изначально покупать память в виде готового двухмодульного комплекта.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - строгая несовместимость с платформами под DDR4 и более старыми поколениями памяти. На слабых материнских платах или с устаревшей прошивкой BIOS может не удаться активировать профиль EXPO на заявленной частоте 6000 МГц. При сборке системы с двумя или более модулями для максимальной стабильности на высоких частотах предпочтительнее использовать готовые наборы из двух планок, протестированных совместной работой. Этот модуль оптимален для геймеров и энтузиастов на платформе AM5, ищущих баланс скорости, объёма и визуального оформления; пользователям, чьи задачи требуют больше 32 ГБ ОЗУ, стоит сразу рассмотреть покупку комплекта из двух модулей по 16 ГБ или большим объёмом.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти станет отличным выбором для пользователей, создающих современную игровую или высокопроизводительную рабочую систему на базе платформы AMD AM5. Объём в 16 ГБ подходит для комфортной игры в новейшие проекты на высоких настройках, интенсивной работы с множеством вкладок в браузере и тяжёлыми офисными приложениями одновременно, а также для начинающего монтажа видео и 3D-моделирования. Он представляет собой сбалансированное решение между базовыми наборами и топовыми оверклокерскими комплектами, закрывая потребности большинства энтузиастов без переплаты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль стандарта DDR5, последнего поколения оперативной памяти для настольных ПК. Это означает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных материнских плат, и его физически невозможно установить в слот для ноутбучной памяти SO-DIMM или в устаревший разъём под DDR4.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 16 ГБ, что является отличным стартом для мощной сборки. Его эффективная частота 6000 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность подгрузки текстур и общую отзывчивость системы в профессиональных приложениях. Для процессоров AMD Ryzen 7000 серии такая частота часто считается оптимальным балансом между производительностью и стабильностью работы контроллера памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг задержки для этой модели составляет CL30, что указывает на низкую латентность в своём классе частот. В связке с частотой 6000 МГц это обеспечивает высокую отзывчивость памяти. Модуль поддерживает профиль автоматического разгона AMD EXPO, который позволяет загрузить оптимизированные настройки частоты, таймингов и напряжения прямо из BIOS материнской платы, гарантированно получая заявленные характеристики без сложных ручных манипуляций.
Совместимость с платформой
Данная память разработана для совместимости с современной платформой AMD AM5 и процессорами Ryzen 7000 серии и новее. Крайне важно использовать её только с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под стандарт DDR5. Для активации профиля EXPO и выхода на частоту 6000 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти, например, серий X670 или B650, а также рекомендуется последняя версия BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён радиатором чёрного цвета из серии Fury Beast, который эффективно рассеивает тепло при интенсивной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Низкопрофильный дизайн планки сводит к минимуму риск конфликта с крупногабаритными процессорными кулерами воздушного типа, что важно для компактных сборок. Подсветка RGB Lighting (RTL) позволяет настроить свечение для создания визуально гармоничного образа игрового ПК с возможностью синхронизации через ПО материнских плат.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, необходимо приобрести два идентичных модуля и установить их в правильные слоты на материнской плате, как правило, обозначенные одним цветом. В дальнейшем систему можно расширить до 32 ГБ или более, докупив ещё один такой же модуль, однако для гарантии совместимости рекомендуется изначально покупать память в виде готового двухмодульного комплекта.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - строгая несовместимость с платформами под DDR4 и более старыми поколениями памяти. На слабых материнских платах или с устаревшей прошивкой BIOS может не удаться активировать профиль EXPO на заявленной частоте 6000 МГц. При сборке системы с двумя или более модулями для максимальной стабильности на высоких частотах предпочтительнее использовать готовые наборы из двух планок, протестированных совместной работой. Этот модуль оптимален для геймеров и энтузиастов на платформе AM5, ищущих баланс скорости, объёма и визуального оформления; пользователям, чьи задачи требуют больше 32 ГБ ОЗУ, стоит сразу рассмотреть покупку комплекта из двух модулей по 16 ГБ или большим объёмом.
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