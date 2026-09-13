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Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16)

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Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16) - фото 1
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16) - фото 2
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16) - фото 3
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16) - фото 4
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16) - фото 5
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16) - фото 6
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16) - фото 7
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
30-36-36
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16) - фото 1
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16) - фото 2
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16) - фото 3
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16) - фото 4
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16) - фото 5
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16) - фото 6
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16) - фото 7
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 060 руб. 
Начислим 481 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716435
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16)
30 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
30
Тайминги
30-36-36
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х3х1
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти станет отличным выбором для пользователей, создающих современную игровую или высокопроизводительную рабочую систему на базе платформы AMD AM5. Объём в 16 ГБ подходит для комфортной игры в новейшие проекты на высоких настройках, интенсивной работы с множеством вкладок в браузере и тяжёлыми офисными приложениями одновременно, а также для начинающего монтажа видео и 3D-моделирования. Он представляет собой сбалансированное решение между базовыми наборами и топовыми оверклокерскими комплектами, закрывая потребности большинства энтузиастов без переплаты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR5, последнего поколения оперативной памяти для настольных ПК. Это означает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных материнских плат, и его физически невозможно установить в слот для ноутбучной памяти SO-DIMM или в устаревший разъём под DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 16 ГБ, что является отличным стартом для мощной сборки. Его эффективная частота 6000 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность подгрузки текстур и общую отзывчивость системы в профессиональных приложениях. Для процессоров AMD Ryzen 7000 серии такая частота часто считается оптимальным балансом между производительностью и стабильностью работы контроллера памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг задержки для этой модели составляет CL30, что указывает на низкую латентность в своём классе частот. В связке с частотой 6000 МГц это обеспечивает высокую отзывчивость памяти. Модуль поддерживает профиль автоматического разгона AMD EXPO, который позволяет загрузить оптимизированные настройки частоты, таймингов и напряжения прямо из BIOS материнской платы, гарантированно получая заявленные характеристики без сложных ручных манипуляций.

Совместимость с платформой

Данная память разработана для совместимости с современной платформой AMD AM5 и процессорами Ryzen 7000 серии и новее. Крайне важно использовать её только с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под стандарт DDR5. Для активации профиля EXPO и выхода на частоту 6000 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти, например, серий X670 или B650, а также рекомендуется последняя версия BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён радиатором чёрного цвета из серии Fury Beast, который эффективно рассеивает тепло при интенсивной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Низкопрофильный дизайн планки сводит к минимуму риск конфликта с крупногабаритными процессорными кулерами воздушного типа, что важно для компактных сборок. Подсветка RGB Lighting (RTL) позволяет настроить свечение для создания визуально гармоничного образа игрового ПК с возможностью синхронизации через ПО материнских плат.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, необходимо приобрести два идентичных модуля и установить их в правильные слоты на материнской плате, как правило, обозначенные одним цветом. В дальнейшем систему можно расширить до 32 ГБ или более, докупив ещё один такой же модуль, однако для гарантии совместимости рекомендуется изначально покупать память в виде готового двухмодульного комплекта.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая несовместимость с платформами под DDR4 и более старыми поколениями памяти. На слабых материнских платах или с устаревшей прошивкой BIOS может не удаться активировать профиль EXPO на заявленной частоте 6000 МГц. При сборке системы с двумя или более модулями для максимальной стабильности на высоких частотах предпочтительнее использовать готовые наборы из двух планок, протестированных совместной работой. Этот модуль оптимален для геймеров и энтузиастов на платформе AM5, ищущих баланс скорости, объёма и визуального оформления; пользователям, чьи задачи требуют больше 32 ГБ ОЗУ, стоит сразу рассмотреть покупку комплекта из двух модулей по 16 ГБ или большим объёмом.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
30
Тайминги
30-36-36
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти станет отличным выбором для пользователей, создающих современную игровую или высокопроизводительную рабочую систему на базе платформы AMD AM5. Объём в 16 ГБ подходит для комфортной игры в новейшие проекты на высоких настройках, интенсивной работы с множеством вкладок в браузере и тяжёлыми офисными приложениями одновременно, а также для начинающего монтажа видео и 3D-моделирования. Он представляет собой сбалансированное решение между базовыми наборами и топовыми оверклокерскими комплектами, закрывая потребности большинства энтузиастов без переплаты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR5, последнего поколения оперативной памяти для настольных ПК. Это означает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных материнских плат, и его физически невозможно установить в слот для ноутбучной памяти SO-DIMM или в устаревший разъём под DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 16 ГБ, что является отличным стартом для мощной сборки. Его эффективная частота 6000 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность подгрузки текстур и общую отзывчивость системы в профессиональных приложениях. Для процессоров AMD Ryzen 7000 серии такая частота часто считается оптимальным балансом между производительностью и стабильностью работы контроллера памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг задержки для этой модели составляет CL30, что указывает на низкую латентность в своём классе частот. В связке с частотой 6000 МГц это обеспечивает высокую отзывчивость памяти. Модуль поддерживает профиль автоматического разгона AMD EXPO, который позволяет загрузить оптимизированные настройки частоты, таймингов и напряжения прямо из BIOS материнской платы, гарантированно получая заявленные характеристики без сложных ручных манипуляций.

Совместимость с платформой

Данная память разработана для совместимости с современной платформой AMD AM5 и процессорами Ryzen 7000 серии и новее. Крайне важно использовать её только с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под стандарт DDR5. Для активации профиля EXPO и выхода на частоту 6000 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти, например, серий X670 или B650, а также рекомендуется последняя версия BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён радиатором чёрного цвета из серии Fury Beast, который эффективно рассеивает тепло при интенсивной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Низкопрофильный дизайн планки сводит к минимуму риск конфликта с крупногабаритными процессорными кулерами воздушного типа, что важно для компактных сборок. Подсветка RGB Lighting (RTL) позволяет настроить свечение для создания визуально гармоничного образа игрового ПК с возможностью синхронизации через ПО материнских плат.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, необходимо приобрести два идентичных модуля и установить их в правильные слоты на материнской плате, как правило, обозначенные одним цветом. В дальнейшем систему можно расширить до 32 ГБ или более, докупив ещё один такой же модуль, однако для гарантии совместимости рекомендуется изначально покупать память в виде готового двухмодульного комплекта.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая несовместимость с платформами под DDR4 и более старыми поколениями памяти. На слабых материнских платах или с устаревшей прошивкой BIOS может не удаться активировать профиль EXPO на заявленной частоте 6000 МГц. При сборке системы с двумя или более модулями для максимальной стабильности на высоких частотах предпочтительнее использовать готовые наборы из двух планок, протестированных совместной работой. Этот модуль оптимален для геймеров и энтузиастов на платформе AM5, ищущих баланс скорости, объёма и визуального оформления; пользователям, чьи задачи требуют больше 32 ГБ ОЗУ, стоит сразу рассмотреть покупку комплекта из двух модулей по 16 ГБ или большим объёмом.

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Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C30BBE-16) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 30060 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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