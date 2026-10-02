Память оперативная Kingston 16GB DDR5 5600 DIMM FURY Beast RGB XMP (KF556C40BBAK2-16)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston 16GB DDR5 5600 DIMM FURY Beast RGB XMP (KF556C40BBAK2-16)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект модулей оперативной памяти станет отличным выбором для геймеров, увлеченных сборкой современного ПК на базе платформ Intel 12-13-го поколения или AMD Ryzen 7000. Суммарный объем в 16 ГБ (2x8 ГБ) обеспечивает комфортную игру в современных AAA-проектах на высоких настройках в паре с мощной видеокартой, а также легкую работу в многозадачном режиме с браузером, стримингом и голосовыми приложениями на втором мониторе. Для профессиональных задач, связанных с монтажом 4K-видео или работой с тяжелыми 3D-сценами, объем может оказаться на пределе, и в таких случаях стоит рассмотреть комплекты от 32 ГБ, но для подавляющего большинства домашних и игровых систем эта конфигурация является сбалансированной и актуальной.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Память относится к современному поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает принципиально более высокую пропускную способность и эффективность работы на высоких частотах. Это означает, что модули совместимы только с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под DDR5, которые представлены в платформах Intel LGA1700 (чипсеты серий 600/700) и AMD AM5. Форм-фактор DIMM предназначен исключительно для настольных компьютеров, установка в ноутбук или мини-ПК с форм-фактором SO-DIMM невозможна.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Заявленная эффективная частота составляет 5600 МГц, что для DDR5 является хорошим уровнем выше базового. Такая скорость положительно сказывается на минимальном FPS в играх, особенно в процессорозависимых дисциплинах и сценах, снижая задержки и повышая общую отзывчивость системы. В повседневных задачах, будь то работа с множеством вкладок браузера или тяжелыми офисными приложениями, высокая пропускная способность памяти также будет ощутима, делая интерфейс более плавным.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги комплекта обозначены как CL40, что является типичным значением для модулей DDR5 на частоте около 5600 МГц. Сочетание этой частоты и таймингов обеспечивает оптимальный баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Для стабильной работы на заявленных параметрах используется напряжение 1.25 В. Ключевой особенностью является поддержка профиля Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически и безопасно разогнать память до номинальных 5600 МГц простым выбором соответствующего профиля в BIOS материнской платы, без необходимости ручного ввода десятков параметров.
Совместимость с платформой
Модули предназначены для современных платформ, поддерживающих стандарт DDR5: это сокеты Intel LGA1700 и AMD AM5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR5, а не DDR4, так как эти поколения физически и электрически несовместимы. Для активации профиля XMP и выхода на частоту 5600 МГц также необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z790, B760 или AMD X670, B650), и рекомендуется использовать последнюю версию BIOS/UEFI для обеспечения максимальной стабильности и совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки памяти оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые не только эффективно рассеивают тепло при интенсивной нагрузке, но и служат стилистическим элементом сборки. На радиаторах реализована адресуемая RGB-подсветка с возможностью синхронизации через фирменное ПО Kingston Fury CTRL или через системы управления подсветкой материнских плат ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion и другими. Высота модулей стандартна и не должна вызвать конфликтов с большинством башенных процессорных кулеров.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Данный режим позволяет процессору работать с двумя планками памяти одновременно, удваивая эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, что напрямую повышает производительность в играх и приложениях. Для правильной активации двухканального режима модули необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это слоты A2 и B2 согласно руководству пользователя.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - строгая несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3. Даже на совместимой материнской плате DDR5 для работы на заявленной частоте 5600 МГц требуется активация профиля XMP в BIOS, в противном случае память будет работать на стандартной для DDR5 частоте, обычно 4800 МГц. При дальнейшем апгрейде системы смешивать этот комплект с другими модулями, даже той же марки, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе на пониженных частотах. Данный комплект оптимально подходит для сборки производительного игрового ПК среднего и высокого уровня, где важна как скорость, так и эстетика, но для рабочих станций стоит изначально рассматривать комплекты большего объема.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект модулей оперативной памяти станет отличным выбором для геймеров, увлеченных сборкой современного ПК на базе платформ Intel 12-13-го поколения или AMD Ryzen 7000. Суммарный объем в 16 ГБ (2x8 ГБ) обеспечивает комфортную игру в современных AAA-проектах на высоких настройках в паре с мощной видеокартой, а также легкую работу в многозадачном режиме с браузером, стримингом и голосовыми приложениями на втором мониторе. Для профессиональных задач, связанных с монтажом 4K-видео или работой с тяжелыми 3D-сценами, объем может оказаться на пределе, и в таких случаях стоит рассмотреть комплекты от 32 ГБ, но для подавляющего большинства домашних и игровых систем эта конфигурация является сбалансированной и актуальной.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Память относится к современному поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает принципиально более высокую пропускную способность и эффективность работы на высоких частотах. Это означает, что модули совместимы только с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под DDR5, которые представлены в платформах Intel LGA1700 (чипсеты серий 600/700) и AMD AM5. Форм-фактор DIMM предназначен исключительно для настольных компьютеров, установка в ноутбук или мини-ПК с форм-фактором SO-DIMM невозможна.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Заявленная эффективная частота составляет 5600 МГц, что для DDR5 является хорошим уровнем выше базового. Такая скорость положительно сказывается на минимальном FPS в играх, особенно в процессорозависимых дисциплинах и сценах, снижая задержки и повышая общую отзывчивость системы. В повседневных задачах, будь то работа с множеством вкладок браузера или тяжелыми офисными приложениями, высокая пропускная способность памяти также будет ощутима, делая интерфейс более плавным.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги комплекта обозначены как CL40, что является типичным значением для модулей DDR5 на частоте около 5600 МГц. Сочетание этой частоты и таймингов обеспечивает оптимальный баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Для стабильной работы на заявленных параметрах используется напряжение 1.25 В. Ключевой особенностью является поддержка профиля Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически и безопасно разогнать память до номинальных 5600 МГц простым выбором соответствующего профиля в BIOS материнской платы, без необходимости ручного ввода десятков параметров.
Совместимость с платформой
Модули предназначены для современных платформ, поддерживающих стандарт DDR5: это сокеты Intel LGA1700 и AMD AM5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR5, а не DDR4, так как эти поколения физически и электрически несовместимы. Для активации профиля XMP и выхода на частоту 5600 МГц также необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z790, B760 или AMD X670, B650), и рекомендуется использовать последнюю версию BIOS/UEFI для обеспечения максимальной стабильности и совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки памяти оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые не только эффективно рассеивают тепло при интенсивной нагрузке, но и служат стилистическим элементом сборки. На радиаторах реализована адресуемая RGB-подсветка с возможностью синхронизации через фирменное ПО Kingston Fury CTRL или через системы управления подсветкой материнских плат ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion и другими. Высота модулей стандартна и не должна вызвать конфликтов с большинством башенных процессорных кулеров.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Данный режим позволяет процессору работать с двумя планками памяти одновременно, удваивая эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, что напрямую повышает производительность в играх и приложениях. Для правильной активации двухканального режима модули необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это слоты A2 и B2 согласно руководству пользователя.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - строгая несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3. Даже на совместимой материнской плате DDR5 для работы на заявленной частоте 5600 МГц требуется активация профиля XMP в BIOS, в противном случае память будет работать на стандартной для DDR5 частоте, обычно 4800 МГц. При дальнейшем апгрейде системы смешивать этот комплект с другими модулями, даже той же марки, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе на пониженных частотах. Данный комплект оптимально подходит для сборки производительного игрового ПК среднего и высокого уровня, где важна как скорость, так и эстетика, но для рабочих станций стоит изначально рассматривать комплекты большего объема.
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