Оперативная память Kingston FURY Beast Black DDR4 128GB 3200MHz CL16 DIMM (KF432C16BBK4/128)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston FURY Beast Black DDR4 128GB 3200MHz CL16 DIMM (KF432C16BBK4/128)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти объемом 128 ГБ является решением для пользователей, чьи рабочие нагрузки далеко выходят за рамки игр и обычной многозадачности. Он оптимально подходит для создания профессиональной рабочей станции, предназначенной для работы с тяжелыми проектами в сфере видеомонтажа, 3D-рендеринга, инженерного моделирования, а также для виртуализации и работы с большими базами данных. Для типичного игрового или домашнего ПК такой объем будет избыточен, но для творческих и инженерных задач он позволит комфортно работать с огромными массивами данных, избегая замедлений и обращений к медленному файлу подкачки.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Память Kingston FURY Beast относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR3. Модули выполнены в стандартном настольном форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно с материнскими платами для десктопных ПК, имеющими соответствующие слоты. Важно помнить, что планки DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому при апгрейде старой системы этот момент нужно проверять в первую очередь.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из четырех модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает рекордные 128 ГБ оперативной памяти. Частота в 3200 МГц является сбалансированным и популярным значением для платформ DDR4, обеспечивающим высокую пропускную способность для быстрой обработки данных. В сценариях, которые и требуют такого объема, - например, рендеринг сложных сцен или компиляция крупных проектов, - высокая частота в паре с огромным объемом значительно сокращает время ожидания и повышает общую отзывчивость системы под нагрузкой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти указаны как CL16, что обозначает сравнительно низкую латентность для данной частоты и обеспечивает хорошую скорость отклика. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В. Для автоматической настройки на заявленные параметры (3200 МГц, CL16) модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0. Это позволяет получить максимальную производительность от памяти простым выбором профиля в BIOS материнской платы, без сложных ручных манипуляций с таймингами и напряжением.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными платформами Intel и AMD, использующими DDR4. Однако для полной реализации потенциала комплекта из четырех модулей по 32 ГБ критически важна поддержка такого объема вашей материнской платой и процессором. Необходимо сверить спецификации платы на предмет максимально поддерживаемого объема ОЗУ и количества слотов, а также убедиться, что процессор и чипсет способны стабильно работать с четырьмя заполненными слотами на частоте 3200 МГц. В некоторых случаях для этого может потребоваться обновление BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами черного цвета из серии Beast. Их основная задача - эффективно рассеивать тепло, которое выделяется при продолжительной работе на высоких частотах, что способствует долговременной стабильности системы. Радиаторы имеют умеренную высоту, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, однако при планировании сборки этот момент все же стоит учитывать. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает ее идеальным выбором для сбалансированных и профессиональных сборок, где во главе угла стоит надежность и производительность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается готовым комплектом из четырех идентичных планок, что является оптимальным решением. Такая комплектация гарантирует идеальную совместимость модулей между собой и позволяет сразу задействовать многоканальный режим работы (обычно четырехканальный на соответствующих платформах или двухканальный в конфигурации 2x2), что существенно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для расширения объема в будущем лучше приобретать аналогичный готовый комплект, так как добавление даже такой же, но купленной отдельно планки не гарантирует стабильной совместной работы в многоканальном режиме.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это требовательность к платформе: далеко не каждая материнская плата, даже с четырьмя слотами DDR4, официально поддерживает установку 128 ГБ памяти, особенно на высоких частотах. Перед покупкой необходимо тщательно изучить QVL (список проверенной памяти) вашей платы и раздел спецификаций о максимальном объеме ОЗУ. Этот комплект - специализированное решение для рабочих станций, и для игрового ПК или офисной машины он будет неоправданной тратой бюджета. При выборе ориентируйтесь на реальные потребности ваших профессиональных приложений: если они активно используют RAM, то 128 ГБ от Kingston FURY Beast станут отличным инвестицией в производительность.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти объемом 128 ГБ является решением для пользователей, чьи рабочие нагрузки далеко выходят за рамки игр и обычной многозадачности. Он оптимально подходит для создания профессиональной рабочей станции, предназначенной для работы с тяжелыми проектами в сфере видеомонтажа, 3D-рендеринга, инженерного моделирования, а также для виртуализации и работы с большими базами данных. Для типичного игрового или домашнего ПК такой объем будет избыточен, но для творческих и инженерных задач он позволит комфортно работать с огромными массивами данных, избегая замедлений и обращений к медленному файлу подкачки.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Память Kingston FURY Beast относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR3. Модули выполнены в стандартном настольном форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно с материнскими платами для десктопных ПК, имеющими соответствующие слоты. Важно помнить, что планки DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому при апгрейде старой системы этот момент нужно проверять в первую очередь.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из четырех модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает рекордные 128 ГБ оперативной памяти. Частота в 3200 МГц является сбалансированным и популярным значением для платформ DDR4, обеспечивающим высокую пропускную способность для быстрой обработки данных. В сценариях, которые и требуют такого объема, - например, рендеринг сложных сцен или компиляция крупных проектов, - высокая частота в паре с огромным объемом значительно сокращает время ожидания и повышает общую отзывчивость системы под нагрузкой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти указаны как CL16, что обозначает сравнительно низкую латентность для данной частоты и обеспечивает хорошую скорость отклика. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В. Для автоматической настройки на заявленные параметры (3200 МГц, CL16) модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0. Это позволяет получить максимальную производительность от памяти простым выбором профиля в BIOS материнской платы, без сложных ручных манипуляций с таймингами и напряжением.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными платформами Intel и AMD, использующими DDR4. Однако для полной реализации потенциала комплекта из четырех модулей по 32 ГБ критически важна поддержка такого объема вашей материнской платой и процессором. Необходимо сверить спецификации платы на предмет максимально поддерживаемого объема ОЗУ и количества слотов, а также убедиться, что процессор и чипсет способны стабильно работать с четырьмя заполненными слотами на частоте 3200 МГц. В некоторых случаях для этого может потребоваться обновление BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами черного цвета из серии Beast. Их основная задача - эффективно рассеивать тепло, которое выделяется при продолжительной работе на высоких частотах, что способствует долговременной стабильности системы. Радиаторы имеют умеренную высоту, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, однако при планировании сборки этот момент все же стоит учитывать. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает ее идеальным выбором для сбалансированных и профессиональных сборок, где во главе угла стоит надежность и производительность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается готовым комплектом из четырех идентичных планок, что является оптимальным решением. Такая комплектация гарантирует идеальную совместимость модулей между собой и позволяет сразу задействовать многоканальный режим работы (обычно четырехканальный на соответствующих платформах или двухканальный в конфигурации 2x2), что существенно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для расширения объема в будущем лучше приобретать аналогичный готовый комплект, так как добавление даже такой же, но купленной отдельно планки не гарантирует стабильной совместной работы в многоканальном режиме.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это требовательность к платформе: далеко не каждая материнская плата, даже с четырьмя слотами DDR4, официально поддерживает установку 128 ГБ памяти, особенно на высоких частотах. Перед покупкой необходимо тщательно изучить QVL (список проверенной памяти) вашей платы и раздел спецификаций о максимальном объеме ОЗУ. Этот комплект - специализированное решение для рабочих станций, и для игрового ПК или офисной машины он будет неоправданной тратой бюджета. При выборе ориентируйтесь на реальные потребности ваших профессиональных приложений: если они активно используют RAM, то 128 ГБ от Kingston FURY Beast станут отличным инвестицией в производительность.
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