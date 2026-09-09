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Память оперативная DDR3 Foxline 8Gb 1600MHz (FL1600D3S11L-8G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR3 Foxline 8Gb 1600MHz (FL1600D3S11L-8G)

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Память оперативная DDR3 Foxline 8Gb 1600MHz (FL1600D3S11L-8G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295742
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Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Вес, г.
10

Описание товара Память оперативная DDR3 Foxline 8Gb 1600MHz (FL1600D3S11L-8G)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR3 является практичным решением для владельцев старых, но ещё актуальных систем, требующих апгрейда. Он отлично подходит для модернизации офисных компьютеров, домашних мультимедийных ПК и некоторых игровых сборок на платформах прошлых лет. С объёмом 8 ГБ вы сможете комфортно работать с множеством вкладок в браузере, офисными пакетами и нетребовательными играми, однако для современных тяжёлых задач, таких как видеомонтаж или игры AAA-класса, одного модуля может оказаться недостаточно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR3. Это устаревающий, но всё ещё широко распространённый стандарт, который использовался в платформах Intel на сокетах LGA 1150, 1155, 1156 и ранних LGA 2011, а также в системах AMD AM3+ и FM2. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что модули DDR3 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR5 на более новых материнских платах.

Объём, частота и реальная производительность

Ёмкость одного модуля составляет 8 ГБ, что для платформы DDR3 является солидным объёмом, часто достаточным для базовой конфигурации. Рабочая частота 1600 МГц — это распространённый и хорошо сбалансированный показатель для данного поколения, обеспечивающий достаточную пропускную способность для повседневных задач и старых игр. По сравнению с более медленными модулями на 1333 МГц, эта частота даёт небольшой, но ощутимый прирост в отзывчивости системы и скорости загрузки уровней.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля, включая ключевую латентность CL11, являются типичными для памяти DDR3-1600 и обеспечивают приемлемую задержку при доступе к данным. Стандартное рабочее напряжение для DDR3 составляет 1.5 В, что важно учитывать при совместимости со старыми материнскими платами. Данная модель, как правило, не поддерживает автоматические профили разгона вроде XMP и работает на заявленных частоте и таймингах по умолчанию (JEDEC), что делает её установку максимально простой даже для неопытного пользователя.

Совместимость с платформой

Память совместима исключительно с материнскими платами, оснащёнными слотами DIMM для стандарта DDR3. Перед покупкой необходимо точно убедиться в поколении поддерживаемой памяти в характеристиках вашей материнской платы и процессора. Модуль должен без проблем работать на частоте 1600 МГц в большинстве систем, но на некоторых старых или бюджетных платах может потребоваться ручная активация этого режима в BIOS или UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в классическом форм-факторе без радиатора охлаждения. Для памяти с частотой 1600 МГц и стандартным напряжением это абсолютно нормально, так как тепловыделение невысоко даже под нагрузкой. Отсутствие массивного радиатора является преимуществом при апгрейде компактных систем, где может быть мало места, и исключает возможные конфликты с крупными процессорными кулерами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установить второй идентичный (или максимально схожий по характеристикам) модуль в соответствующий слот на материнской плате. Покупая одну планку, вы оставляете себе путь для дальнейшего расширения до 16 ГБ в двухканале, что будет оптимальным апгрейдом для многих систем на DDR3.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это принадлежность к устаревающему стандарту DDR3, который подходит только для соответствующих платформ. При выборе ориентируйтесь прежде всего на совместимость: проверьте, какая память указана в руководстве к вашей материнской плате. Учтите, что для комфортной работы в современных условиях на такой системе часто рекомендуется устанавливать два модуля для двухканального режима. Этот модуль — отличный выбор для недорогого увеличения оперативной памяти в старом ПК, но для сборки нового компьютера необходимо рассматривать современные стандарты DDR4 или DDR5.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR3 Foxline 8Gb 1600MHz (FL1600D3S11L-8G)




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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR3 является практичным решением для владельцев старых, но ещё актуальных систем, требующих апгрейда. Он отлично подходит для модернизации офисных компьютеров, домашних мультимедийных ПК и некоторых игровых сборок на платформах прошлых лет. С объёмом 8 ГБ вы сможете комфортно работать с множеством вкладок в браузере, офисными пакетами и нетребовательными играми, однако для современных тяжёлых задач, таких как видеомонтаж или игры AAA-класса, одного модуля может оказаться недостаточно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR3. Это устаревающий, но всё ещё широко распространённый стандарт, который использовался в платформах Intel на сокетах LGA 1150, 1155, 1156 и ранних LGA 2011, а также в системах AMD AM3+ и FM2. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что модули DDR3 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR5 на более новых материнских платах.

Объём, частота и реальная производительность

Ёмкость одного модуля составляет 8 ГБ, что для платформы DDR3 является солидным объёмом, часто достаточным для базовой конфигурации. Рабочая частота 1600 МГц — это распространённый и хорошо сбалансированный показатель для данного поколения, обеспечивающий достаточную пропускную способность для повседневных задач и старых игр. По сравнению с более медленными модулями на 1333 МГц, эта частота даёт небольшой, но ощутимый прирост в отзывчивости системы и скорости загрузки уровней.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля, включая ключевую латентность CL11, являются типичными для памяти DDR3-1600 и обеспечивают приемлемую задержку при доступе к данным. Стандартное рабочее напряжение для DDR3 составляет 1.5 В, что важно учитывать при совместимости со старыми материнскими платами. Данная модель, как правило, не поддерживает автоматические профили разгона вроде XMP и работает на заявленных частоте и таймингах по умолчанию (JEDEC), что делает её установку максимально простой даже для неопытного пользователя.

Совместимость с платформой

Память совместима исключительно с материнскими платами, оснащёнными слотами DIMM для стандарта DDR3. Перед покупкой необходимо точно убедиться в поколении поддерживаемой памяти в характеристиках вашей материнской платы и процессора. Модуль должен без проблем работать на частоте 1600 МГц в большинстве систем, но на некоторых старых или бюджетных платах может потребоваться ручная активация этого режима в BIOS или UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в классическом форм-факторе без радиатора охлаждения. Для памяти с частотой 1600 МГц и стандартным напряжением это абсолютно нормально, так как тепловыделение невысоко даже под нагрузкой. Отсутствие массивного радиатора является преимуществом при апгрейде компактных систем, где может быть мало места, и исключает возможные конфликты с крупными процессорными кулерами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установить второй идентичный (или максимально схожий по характеристикам) модуль в соответствующий слот на материнской плате. Покупая одну планку, вы оставляете себе путь для дальнейшего расширения до 16 ГБ в двухканале, что будет оптимальным апгрейдом для многих систем на DDR3.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это принадлежность к устаревающему стандарту DDR3, который подходит только для соответствующих платформ. При выборе ориентируйтесь прежде всего на совместимость: проверьте, какая память указана в руководстве к вашей материнской плате. Учтите, что для комфортной работы в современных условиях на такой системе часто рекомендуется устанавливать два модуля для двухканального режима. Этот модуль — отличный выбор для недорогого увеличения оперативной памяти в старом ПК, но для сборки нового компьютера необходимо рассматривать современные стандарты DDR4 или DDR5.

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Память оперативная DDR3 Foxline 8Gb 1600MHz (FL1600D3S11L-8G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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