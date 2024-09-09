Описание товара Оперативная память Patriot Viper 3, DDR3, 8GB (2x4 GB), 1600 MHz, CL9, DIMM, радиатор, черный

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти DDR3 идеально подойдет пользователям, которые планируют апгрейд старого компьютера или сборку бюджетного ПК на базе процессоров прошлых поколений. Он справится с повседневными задачами вроде работы с офисными приложениями, веб-серфинга с большим количеством вкладок и нетребовательных игр. Общий объем в 8 ГБ, разделенный на два модуля, обеспечит комфортную многозадачность, однако для современных ресурсоемких игр или профессионального монтажа видео этого объема и скорости может оказаться недостаточно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модули памяти стандарта DDR3, что означает их совместимость только с материнскими платами, оснащенными слотами именно этого поколения. Устаревшие платформы на базе процессоров Intel Core серий 2-4 поколения или AMD FX и ранних Ryzen (с поддержкой DDR3) станут для них основой. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планки предназначены для установки в настольные компьютеры, в ноутбуки или компактные системы их установить нельзя.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает суммарный объем памяти 8 ГБ, реализованный двумя модулями по 4 ГБ каждый. Частота в 1600 МГц является типичной для DDR3 и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач и старых игр. В сравнении с базовыми частотами в 1333 МГц этот показатель дает небольшой, но ощутимый прирост в отзывчивости системы, особенно в двухканальном режиме, однако для современных интегрированных графических ядер, использующих оперативную память, более высокие частоты были бы предпочтительнее.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL9, что указывает на относительно низкую латентность для данного поколения и частоты. В паре с рабочей частотой 1600 МГц это обеспечивает неплохую общую скорость отклика. Для автоматической настройки на заявленные характеристики модули поддерживают профиль Intel XMP 1.3, что избавляет от ручного ввода параметров в BIOS. Стандартное напряжение для DDR3 составляет 1.5 В, и его стоит учитывать при совместимости со старыми материнскими платами.

Совместимость с платформой

Память совместима исключительно с платформами, использующими стандарт DDR3. Это могут быть системы на процессорах Intel LGA 1150, 1155, 1156, 2011 или AMD AM3, AM3+, FM2. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает частоту 1600 МГц в режиме XMP, так как по умолчанию многие платы загружают память на более низкой стандартной частоте. Для активации XMP может потребоваться соответствующий пункт в BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены черными алюминиевыми радиаторами, которые помогают рассеивать тепло при длительной нагрузке, хотя для частоты 1600 МГц это не является критической необходимостью. Радиаторы выполняют и эстетическую функцию, придавая сборке более аккуратный и законченный вид. Высота планок с радиаторами стандартная, что минимизирует риски конфликта с большинством процессорных кулеров, включая крупные башенные.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается комплектом из двух идентичных модулей по 4 ГБ. Это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, который удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, положительно влияя на производительность в играх и приложениях. Для правильной активации двухканального режима планки следует установить в слоты одного цвета на материнской плате. Докупать отдельные модули к этому комплекту для расширения объема стоит с осторожностью, стараясь подбирать память с максимально близкими характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это поколение DDR3, которое физически и электрически несовместимо со слотами DDR4 или DDR5. Перед покупкой необходимо точно знать тип слотов на вашей материнской плате. Хотя память поддерживает XMP, ее рабочая частота 1600 МГц может быть недоступна на самых простых или очень старых платах. Данный комплект – отличный выбор для недорогого апгрейда или сборки ПК начального уровня на устаревшей, но еще актуальной платформе. Тем, кто планирует работать с тяжелыми профессиональными приложениями или играть в новейшие игры, стоит рассмотреть переход на современные платформы с поддержкой DDR4 или DDR5 и большим объемом памяти.